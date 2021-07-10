ضربة قاضية تودي بحياة الملاكم المغربي “صلاح الدين بن حبيبي” في إسبانيا (صور)

لقي الملاكم المغربي “صلاح الدين بن حبيبي” 23 عامًا، مصرعه إثر تعرضه لضربة قوية على رأسه أثناء خوضه مباراة تدريبة في مدينة بليريدا الإسبانية.

صلاح الدين بن حبيبي والضربة القاضية

وأفادت وسائل إعلام مغربية، بأن الملاكم المغربي صلاح بن حبيبي قد تعرض لضربة قوية على رأسه أثناء التدريب وسقط على إثرها على الأرض داخل مركز ليريدا بدولة إسبانيا.

وقد توجهت الطواقم الطبية إلى الحلبة التدريبية لمحاوله إنقاذ حياته، إلا أنها فشلت في ذلك لتوفى على الفور، وقد تلقى ضربة في قت سابق في رأسه خلال نزلاته الشهر الماضي، ومن المرجح أن تكون هذا هو السبب الرئيسي بوفاته.

جثمان الملاكم المغربي صلاح بن حبيبي

وبينت تقارير صحفية مغربية، أن جثمان الملاكم المغربي صلاح الدين بين حبيبي ما تزال عالق في دولة إسبانيا في ظل ضعف الإمكانيات، وانتظار تدخل القنصلية المغربية لنقل جثمانه إلى مسقط رأسه دولة المغرب ودفنه.

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ويسعى أهل الملاكم المغربي ” صلاح بن حبيبي” إلى إتمام كافة الإجراءات لنقل نجل جثمان نجلهم من إسبانيا إلى المغرب، والتمكن من دفنه في مسقط رأسه في مدينة قلعة السراغنة.

وفاة الملاكم المغربي و المقيم بالديار الإسبانية صلاح الدين بن حبيبي عن عمر الـ23 و جاء هذا الحادث جراء تلقيه لكمة على الرأس اثناء التدريب pic.twitter.com/oip1kY6sEG — houssam eddine (@houssameddine78) July 7, 2021

الملاكم الأردني صويصات

ولم تعد الحادثة هي الأولى، فقد سبقها العديد من الحوادث المؤسفة، كان قبلها وفاة الملاكم الأردني “راشد صويصات” إثر تعرضه لإصابة قوية في رأسه أثناء خوضه نزالاً أمام منافسه الإستوني “أنطون فينوغرادوف” خلال مشاركته في أحد البطولات الدولية للشباب في دولة بولندا.

رياضة الملاكمة

ويطلق على رياضة الملاكمة اسم ” رياضة الملوك” أو ما يسمى “الفن النبيل”، وهي رياضة يهاجم فيها اثنين من الرياضيين داخل حلبة مربع الشكل من ذوي الوزن المماثل، وتتراوح فترة الجولات من دقيقة إلى ثلاثة دقائق لكل واحدة.

ويحاول كلا الرياضيين داخل الحلبة الواحدة بأن يتفادون الضربات على الرأس أي الكدمات، كما يسعون تحقيق الكدمات بأنفسهم لتسجيل النقاط لهم.

الضربة القاضية TKO

وتتركز تلك الضربات في منطقة الرأس والجذع والأكثر تركيزًا من قبل الرياضيين، كما أن الحاصل على النقاط الأكثر بعد العدد المحدد من الجولات يكون الفائز في المباراة.

ويمكن أن يحقق اللاعب الفوز في المباراة في حال سقط الخصم بضربة قوية وكان حينها غير قادر على النهوض مرة أخرى لمواصلة المنافسة من جديد وتعرف بضربة القاضية أو TKO، ويقوم الحكم بالاحتساب إلى عشرة وبعدها يعلن بعدها الفائز في المباراة.

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