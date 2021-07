شاهدوا لماذا بكت ميا خليفة في هذا الفيديو!

تعاطفت نجمة الأفلام الإباحية السابقة، لبنانية الأصل ميا خليفة، مع فتاة تعرضت للتنمر لأنها تُشبهها.

وبدأت القصة حين نشرت فتاة فيديو عبر (تيك توك)، قالت فيه: (لا يمكنني ارتداء نظارتي لأن الأولاد في المدرسة الثانوية يواصلون القول إنني أبدو مثل ميا خليفة بينهم، وهذا يجعلني أشعر بعدم الارتياح).

وأشارت الفتاة إلى أنها تعرضت للسخرية والتنمر بسبب شبهها بميا خليفة منذ كانت في الـ13 من عمرها.

وانتشر الفيديو الذي حصل على أكثر من 8 ونص مليون مشاهدة بشكل كبير، ووصل إلى ميّا خليفة بنفسها، والتي ظهرت بفيديو وهي تبكي حين شاهدته.

وقالت ميا: (أنا آسفة جدًا، لم أعد أرتديها لهذا السبب).

وكانت ميا قد عرضت نظارتها للبيع على موقع eBay من اجل دعم ضحايا وتفجير مرفأ بيروت العام الماضي.

وقد وصل المزاد الخاص بالنظارة إلى مبلغ 100 الف دولار .

THE AUCTION IS LIVE, for good this time (thank you to eBay and LRC for your help!) HAPPY BIDDING, YA FILTHY ANIMALS!! https://t.co/vf7wWDL8fj pic.twitter.com/XDX1sj2Qu4

كما دعت خليفة آنذاك عبر فيديو الجميع إلى التبرع والوقوف مع لبنان بأي شيء يستطيعونه، وقالت: (شاركوا أو تبرعوا أو افعلوا أي شيء، لأن الحكومة اللبنانية عاجزة).

هذا وقد أثارت ميا مؤخراً غضب إسرائيل بما قالته عن دولتهم التي قامت على احتلال أرض فلسطين.

ونشرت ميا صور لها عبر حسابها الرسمي على (تويتر) وهي تشرب النبيذ، وعلقت ساخرة: (نبيذي أقدم من دولة الفصل العنصري).

My wine is older than your apartheid “state” pic.twitter.com/CTpAitpKZP

واستطاعت ميا أن تستفز الإسرائيليين بتغريدتها، فرد عليها الكاتب الإسرائيلي هين مازيغ وقال: (أنت تشربين نبيذا مصنوعا في فرنسا التي احتلها النازيون عام 1943، بينما تنكرين آلاف السنين من التاريخ اليهودي في وطن أجدادنا، سعيد لأنني وجدت الارتباط المثالي عندك بمعاداة السامية).

You’re drinking wine made in 1943 Nazi-occupied France, while denying thousands of years of Jewish history in our ancestral homeland.

Glad you found the perfect pairing for your antisemitism!

— Hen Mazzig (@HenMazzig) May 30, 2021