سعوديات يثرن الجدل بتصرفهن داخل مقهى بعد رؤيتهن أحد المشاهير!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أثار جدلاً واسعاً في السعودية، يوثق رد فعل مجموعة فتيات سعوديات إثر مشاهدتهم أحد المشاهير في مقهى عام.

سعوديات وعباءة ونقاب!

ويُظهر الفيديو المتداول الذي تابعته (وطن)، لحظة دخول أحد المشاهير إلى مقهى عام، وتجمهر حوله عشرات الفتيات اللواتي ظهرن بعباءة ونقاب، وأمسكن بهواتفهن في محاولة لتصويره.

مقطع متداول لبنات يتجمهرّن على مشهور في أحد الكافيهات بهدف تصويره. pic.twitter.com/UJ99Jet1kP — WHR (@whrumor) July 9, 2021

وتعرضت الفتيات لانتقاد واسع من قبل الناشطين الذين سخروا من تصرفهن وطالبوهن بالقليل من الرزانة، كما أكدوا أن المشهور، ليس معروفاً عربياً أو عالمياً ولا يستحق هذه الضجة، منوهين إلى أن الواقعة حدثت في حفر الباطن.

في حفر الباطن

ومما جاء في التعليقات: (بحفر الباطن وش ترتجون).

وهو ما أكد عليه آخر قال: (الله يلعن بنات الحفر كانهم فشلونا).

الله يلعن بنات الحفر كانهم فشلونا https://t.co/CYUhmdCthz — فالح (@_isaqf) July 10, 2021

بينما استثنت ناشطة بعض المناطق بالسعودية نظراً لتمسك الفتيات بحجابهن التقليدي، وكتبت: (المقهى مو بالشرقيه ولا بالرياض ولا بجدة كلهم منقبات ).

المقهى مو بالشرقيه ولا بالرياض ولا بجدة كلهم منقبات 😂🏃🏻‍♂️ https://t.co/EuYflUt4hV — ريما (@_iReemab) July 10, 2021

وسخر آخرون من المشهور فكتب مغرد: (إيش هذا المشهور اللي مايعرفه الا امه).

شدا المشهور اللي مايعرفه الا امه https://t.co/eLWEUKYZTa — وردة. (@xiiiiz_) July 10, 2021

وكتبت أخرى: (مشهور!! منو هذا بحياتي كلها ماشفتهوحتى لو شفته ماراح أعرفه اي رُق تقولون عنه مشهور).

مشهور!! منو هذا بحياتي كلها ماشفته😐وحتى لو شفته ماراح أعرفه اي رُق تقولون عنه مشهور😺🖕🏾 https://t.co/4o5M1SmpRo — 💅🏽ممحوىْة ثريدات💅🏽 (@lirnvibe) July 10, 2021

وسخر آخر من تصرف الفتيات قائلاً: (ياشين الخفة).

مغني راب.. الغناء في مكان عام بدون رخصة!

هذا وقد سبق أن تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة إلقاء القبض على مغني راب سعودي في العاصمة الرياض.

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ويظهر مغني الراب بالفيديو المتداول حينها، وهو يؤدي أغنيته في أحد المجمعات التجارية، أمام حشد كبير قبل أن يتفاجأ باقتراب ثلاثة رجال أمن قاموا باقتياده تمهيداً لمحاسبته.

ورجح مغردون أن يكون سبب القبض على المغني، بسبب قيامه بالغناء في مكان عام بدون رخصة.

شخص قام بوضع سماعات في ساحة عامة وبدأ بالغناء، لكن تم القبض. pic.twitter.com/nW7iTm4S7z — WHR (@whrumor) June 16, 2021

حفل ماجن وغضب ومطالبات بملاحقة المتورطين

وقبل أسابيع أيضاً، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق ” حفل ماجن ” في أحد مناطق السعودية، تخلله وجود فتيات بملابس فاضحة ورقص مختلط.

وظهر بالفيديو عشرات الأشخاص في حفل خاص، بمكان مغلق، وترقص الفتيات مع الشباب على أنغام الأغاني الخليجية، ويظهر مجموعة أخرى تتناول ممنوعات ومشروبات كحولية، بينما لم يتم تحديد المدينة التي أُقيمت بها هذه الحفلة.

بعد تداول مقطع لحفلة ماجنة مليئة بالممنوعات، يخرج أحدهم بكل بجاحة و "يهايط": "والله ما ننقطع" pic.twitter.com/TJ8lJpJdTW — WHR (@whrumor) June 13, 2021

وبفيديو آخر من نفس المكان، يظهر بعض الشباب ينظفون مكان الحفل الماجن، ويقول أحدهم: (والله ما تنقطع هذه الحفلات، والله ما تنقطع).

وأثار المقطع غضب السعوديين الذين لا يزالون يتمسكون بقيم المجتمع المحافظ، وطالبوا بإلقاء القبض عليهم.

ملابس شبه عارية ورقص في حفل فاضح

وسبق هذا الحفل بيومين فيديو ثالث يوثق حفل فاضح في أحد مناطق العاصمة الرياض.

وظهر بالفيديو المتداول فتيات بملابس جريئة يرقصن أمام مجموعة من الشباب الذين كانوا يهتفون ويصفقون لهن.

وفي مقطع آخر من نفس المكان، يظهر أحد المغنيين على مسرح، بينما يقوم الحضور المختلط ما بين فتيات وشباب بالرقص والتفاعل في مشهد دخيل على المجتمع السعودي.

حي اليرموك!

وتساءل المغردون حول المنطقة التي شهدت هذا الحفل، وتبين أنها في حي اليرموك شرق الرياض، والذي يُعتبر أكبر أحياءها.

وتباينت ردود الأفعال حول المقطع، فمنهم من حاول أن يؤكد أنه ليس في الرياض كما تم التحديد عبر خرائط جوجل، ومعظمهم هاجم وانتقد التغيرات التي تشهدها المملكة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز.

حكم نهائي بحق مشاهير الحفل الخادش

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة، أصدرت عقوبات تتجاوز 3 ملايين ريال، بحق عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي أقاموا حفل خادش للحياء فجر موجة غضب قبل أيام.

ووجهت الهيئة السعودية لهم تهم مخالفة الإجراءات الاحترازية ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، وذلك أثناء حفل تدشين منتج تجميلي.

وأعلنت الهيئة أنه ضبط 14 شخصا من مشاهير التواصل الاجتماعي (مواطنين ومقيمين) مخالفين لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية لحضورهم حفل تدشين منتج تجميلي.

كما تم ضبط مجموعة تجارية (شركة شخص واحد) وصدر بحقها غرامة 400,000 ريال.

هذا وتم ضبط 12 شخصا (7 مواطنين و5 مقيمين) صدرت بحقهم مخالفات تراوح بين 50 ألف ريال و300 ألف ريال.

وذلك بعد رصد مخالفات تمثلت في التصوير والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي والدعوة إلى ذلك، وبلغ إجمالي قيمة المخالفات 3,050,000 ريال.

انفلات مشاهير السعودية

ويشار إلى أنه قبل أسبوعين انتشرت مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي لحفل وصف بالـ (خادش) حضره مجموعة من مشاهير السوشيال ميديا.

ووثقت المقاطع ​حفل راقص​ مختلط فجر موجة غضب لدى الرأي العام في البلد، مخالفا بذلك آداب وتقاليد المجتمع السعودي، عدا مخالفتهم القيود المفروضة على التجمعات بسبب أزمة ​فيروس كورونا​.

وتصدر وسم (​انفلات مشاهير بالسعوديه​) الترند خلال الأيام الماضية، وطالب النشطاء السلطات بضرورة محاسبة هؤلاء وجعلهم عبرة.

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