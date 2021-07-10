اليويفا ومعاقبة منتخب إنجلترا في اليورو
اليويفا ومعاقبة منتخب إنجلترا في اليورو
Imageرياضة

اليويفا يعاقب منتخب إنجلترا بغرامة مالية والسبب مشاغبات جماهيره

كتب وطن
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، عن معاقبة الاتحاد الإنجليزي بغرامة مالية قدرت قيمته 30 ألف يورو عقب تصرفات جماهير منتخب بلاده خلال مواجهة منتخب الدنمارك في دور النصف النهائي من كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

اليويفا ومنتخب إنجلترا 

وقد أظهرت صورة تلفزيونية، عن قيام أحد مشجعي منتخب إنجلترا بتوجيه أشعة الليزر الخضراء نحو وجه حارس مرمى منتخب الدنمارك “كاسبر شمايكل”.

أثناء قيام قائد منتخب إنجلترا هاري كين تنفيذ ركلة الجزاء في الوقت الإضافي ليمنح بذلك هدف الفوز والتأهل لمنتخب بلاده بهدفين مقابل هدف وحيد.

الألعاب النارية 

وأوضح اليويفا، في بيان نشره يوم الخميس الماضي، أنه بصدد البدء بإجراءات جزائية ضد منتخب إنجلترا بعد الفوضى التي أحدثها مشجعي المنتخب من على مدرجات ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية، بإطلاق الألعاب النارية خلال عزف النشيد الوطني.

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وأضاف البيان، “الجمهور الإنجليزي قام بإطلاق صيحات الاستهجان خلال النشيد الوطني للدنمارك قبل انطلاق المباراة.

وسبق وأن قام بذات التصرف خلال عزف النشيد الوطني لمنتخب الدنمارك في ملعب “ويمبلي” خلال مباراة دور الثمن النهائي من البطولة والتي انتهت بفوز منتخب إنجلترا بهدفين دون رد.

تأهل منتخب إنجلترا

ونجح منتخب إنجلترا بالتأهل للمرة الأولى في تاريخ مسيرته الكروية في بطولة اليورو منذ فوزها بكأس العالم عام 1966م، بعد نجاحه في إقصاء منتخب الدنمارك من منافسات من الدور النصف النهائي من البطولة.

نهائي اليورو

وسيواجه منتخب إنجلترا نظيره منتخب إيطاليا في قمة نهائي بطولة اليورو التي تحمل في طيتها الإثارة والمفاجئة مساء يوم الأحد القادم على أرض ملعب “ويمبلي”، وسط حضور نحو 66 ألف مشجع من كلا المنتخبين.

بينما تعد المرة العاشرة التي يصل فيها منتخب إيطاليا إلى الدور النهائي في البطولات الكبرى حيث تأهل 6 مرات في كأس العالم و4 في اليورو.

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