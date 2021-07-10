اليويفا يعاقب منتخب إنجلترا بغرامة مالية والسبب مشاغبات جماهيره

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، عن معاقبة الاتحاد الإنجليزي بغرامة مالية قدرت قيمته 30 ألف يورو عقب تصرفات جماهير منتخب بلاده خلال مواجهة منتخب الدنمارك في دور النصف النهائي من كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

اليويفا ومنتخب إنجلترا

وقد أظهرت صورة تلفزيونية، عن قيام أحد مشجعي منتخب إنجلترا بتوجيه أشعة الليزر الخضراء نحو وجه حارس مرمى منتخب الدنمارك “كاسبر شمايكل”.

اليويفا يغرم الاتحاد الإنجليزي مبلغ 30 ألف يورو، بسبب قيام أحد الجماهير بتسليط "الليزر" على وجه كاسبر شمايكل حارس الدنمارك في مباراة نصف نهائي يورو 2020#يلا_يورو pic.twitter.com/GUDeUCV7jX — Yallakora (@Yallakoranow) July 10, 2021

أثناء قيام قائد منتخب إنجلترا هاري كين تنفيذ ركلة الجزاء في الوقت الإضافي ليمنح بذلك هدف الفوز والتأهل لمنتخب بلاده بهدفين مقابل هدف وحيد.

الألعاب النارية

وأوضح اليويفا، في بيان نشره يوم الخميس الماضي، أنه بصدد البدء بإجراءات جزائية ضد منتخب إنجلترا بعد الفوضى التي أحدثها مشجعي المنتخب من على مدرجات ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية، بإطلاق الألعاب النارية خلال عزف النشيد الوطني.

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وأضاف البيان، “الجمهور الإنجليزي قام بإطلاق صيحات الاستهجان خلال النشيد الوطني للدنمارك قبل انطلاق المباراة.

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( اليويفا ) إجراءات انضباطية ضد إنجلترا وجماهيرها اليوم الخميس بسبب تسليط آشعة الليزر على حارس الدنمارك كاسبر شمايكل خلال اللحظة الحاسمة لمباراتهما بالدور قبل النهائي لبطولة أوروبا 2020 !#EURO2020 pic.twitter.com/0ctMKWaSzV — جنون الكالتشيو (@Azuri99) July 8, 2021

وسبق وأن قام بذات التصرف خلال عزف النشيد الوطني لمنتخب الدنمارك في ملعب “ويمبلي” خلال مباراة دور الثمن النهائي من البطولة والتي انتهت بفوز منتخب إنجلترا بهدفين دون رد.

تأهل منتخب إنجلترا

ونجح منتخب إنجلترا بالتأهل للمرة الأولى في تاريخ مسيرته الكروية في بطولة اليورو منذ فوزها بكأس العالم عام 1966م، بعد نجاحه في إقصاء منتخب الدنمارك من منافسات من الدور النصف النهائي من البطولة.

نهائي اليورو

وسيواجه منتخب إنجلترا نظيره منتخب إيطاليا في قمة نهائي بطولة اليورو التي تحمل في طيتها الإثارة والمفاجئة مساء يوم الأحد القادم على أرض ملعب “ويمبلي”، وسط حضور نحو 66 ألف مشجع من كلا المنتخبين.

قال #اليويفا اليوم السبت إنه عاقب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بغرامة مالية بقيمة 30 ألف يورو، بسبب توجيه جمهورها أضواء الليزر باتجاه حارس مرمى الدنمارك كاسبر شمايكل خلال لحظة حاسمة في المباراة بين منتخبي البلدين بالدور قبل النهائي لبطولة #يورو2020 الأسبوع الماضي.#إرم_سبورت pic.twitter.com/waWqAkuOtE — إرم سبورت (@EremSports) July 10, 2021

بينما تعد المرة العاشرة التي يصل فيها منتخب إيطاليا إلى الدور النهائي في البطولات الكبرى حيث تأهل 6 مرات في كأس العالم و4 في اليورو.

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