السعودية تعرض فيلم “غريبو الاطوار” المسيء لقطر في السينما وتثير غضب القطريين

انتقد العميد المتقاعد من المخابرات القطرية، شاهين السليطي، عرض السينما السعودية فيلم “غريبو الاطوار” TheMisfits ، الذي يحاكي ما قصة “عصابة” تخطط لسرقة ذهب من جزيرستان، ويسئ إلى قطر وسيادتها.

الفيلم الأمريكي الذي مولته الإمارات ويسيء إلى قطر، لاقى انتقاداً واسعاً في الأوساط القطرية، الامر الذي دفع مجموعة “دار الشرق الإعلامية” تحريك دعوى جنائية ضد صناع وممولي فيلم “The Misfits”، الذي احتوى على أفكار ومشاهد تحرض على الكراهية وتشويه سمعة قطر وعدد من المؤسسات العسكرية والإعلامية والطبية.

ونشرت منصة إعلامية سعودية، خبراً على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدته “وطن”، قالت فيه إن فيلم “غريبو الاطوار” TheMisfits يعرض حالياً في السينما السعودية، الامر الذي أثار ضجة واسعة من السياسة السعودية خاصة بعد المصالحة الخليجية.

يعرض حالياً في السينما السعودية

فلم "غريبو الاطوار" TheMisfits#

والذي يحكي قصة "عصابة" تخطط لسرقة ذهب من جزيرستان. SOLD OUT في يومه الأول بالسينما السعودية الفلم صور بالكامل في #الامارات ومن بطولة بريس بروسنان بطل سلسلة افلام جيمس بوند الشهيرة من إنتاج@filmgateuae إعـلان pic.twitter.com/pWmmGsAmBC — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) July 9, 2021

شاهين السليطي ينتقد المنصة السعودية

وعلق السليطي على التطور الجديد قائلاً :” لو نشر خبر في الجزيرة او غيرها من المنصات القطرية اليوم تسيئ للسعودية ونقلاً عن منصة عالمية اخبارية معتمده راح يتباكى النظام هناك ويدعي بان هذا اختراق لاتفاق العلا”.

وتساءل السليطي في تغريدة رصدتها “وطن”، ” هل السعودية مخترقة ام متعمدة عرض هذا الفيلم الذي يسيئ لنا”، وأضاف :” لن نقبل برمادية المواقف ونملك ادوات الرد “.

لو نشر خبر في الجزيرة او غيرها من المنصات القطرية اليوم تسيئ للسعودية ونقلاً عن منصة عالمية اخبارية معتمده راح يتباكى النظام هناك ويدعي بان هذا اختراق لاتفاق العلا.

هل السعودية مخترقة ام متعمدة عرض هذا الفيلم الذي يسيئ لنا.

لن نقبل برمادية المواقف ونملك ادوات الرد https://t.co/F0cJOu1WlW — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) July 9, 2021

ولاقت تغريدة السلطي تفاعلاً واسعاً في أوساط القطريين، وغضباً من السياسة السعودية خاصة بعد إتمام المصالحة الخليجية.

ملاعين والدين إيش تتوقعوا منهم — ياسر اليماني (@YaserAlyamani) July 10, 2021

وهل تصدق انهم يراعون خاطر قطر

ولا صحيح انهم يعادون الامارات — بنت عبدالله (@M2WLL7OKZyasjD4) July 9, 2021

ملاعين والدين إيش تتوقعوا منهم — ياسر اليماني (@YaserAlyamani) July 10, 2021

فيلم “غريبو الاطوار” TheMisfits

ويشار إلى أن الفيلم الأمريكي الممول من شركة إنتاج إعلامي إماراتية مقرها أبوظبي، استهدف من خلاله تمرير صورة مشوهة للتهم المعلبة والمكررة التي تزعم دعم قطر وبعض مؤسساتها للعنف والإرهاب.

وتضمن الفيلم مشاهد صريحة لمركبة عسكرية تحمل شعار “لخويا” بجوار رقم هاتف “دار الشرق” القطرية، بالإضافة إلى ورود اسم أحد المستشفيات الخاصة الذي قرر بدوره مقاضاة الفيلم.

The Misfits تموله الإمارات

وعلى هذا الأساس قدمت المجموعة بلاغاً جنائياً لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في وزارة الداخلية.

وقد تم قبول البلاغ وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقالت المجموعة في بلاغها: إن الفيلم تضمن وضع رقم الهاتف الخاص بدار الشرق “44557777” بقصد الإساءة للدار وانتهاك حقوقها، وطالبت باتخاذ التدابير المؤقتة والإجراءات القانونية اللازمة المتبعة مع حفظ حق دار الشرق في إحالة الأمر للمحكمة المختصة وطلب الادعاء بالحق المدني.

كما أعلن عبدالرحمن محمد العمادي، الرئيس التنفيذي لمستشفى العمادي، من جانبه أنهم بصدد رفع قضية على الشركة المنتجة لفيلم غريبو الاطوار (The Misfits)،لاستخدامهم الاسم التجاري للمؤسسة دون إذن مسبق، و الإساءة لدولة قطر.

كما صرح عايض العذبة المحامي والوكيل القانوني لمستشفى العمادي، أن القضية المزمع تحريكها سوف تتناول المطالبة بمنع الفيلم المسيء من العرض.

إضافة إلى المطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية، التي لحقت وستلحق بالمستشفى جراء عرضه.

ومخرج الفيلم الزعوم يشير في فيلمه إلى قطر باسم “جزيرستان” ويتهم مواطنيها بدعم “المنظمات الإرهابية” بينما يصور مرتزقة أبو ظبي على أنهم أبطال.

كما يصور الفيلم العالم المسلم المصري المقيم في قطر الشيخ يوسف القرضاوي على أنه “زعيم الإخوان المسلمين وراعي الإرهاب العالمي”.

ويهدف الفيلم لتشويه سمعة قطر واعتبارها دولة راعية للإرهاب العالمي والإرهابيين، إضافة إلى الترويج لإمكانية جعل أبو ظبي بديلاً عن هوليوود الأمريكية في تصوير الأفلام العالمية. حسب ما ذكر نقاد.

كما ويعرض الفيلم الممول من الإمارات اتهامات بتمويل قطر للإرهاب، علاوة على عرضه لقطات لمجرمين على هيئة مواطنين قطريين.

وانتقد كتاب وصحفيون دفع الإمارات لملايين الدولارات من أجل الإساءة لقطر وأميرها تميم بن حمد آل ثاني، وشخصيات دينية عربية أبرزهم الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

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ويستعرض الفيلم أمام المشاهدين أساليب السرقة المبتكرة الخاصة به، والتي تتخطى السرقة المباشرة إلى صناديق الأمان الخاصة بهم باستخدام ثغرات قانونية تقلل بشكل كبير من المخاطر.

ويقدم الفيلم مجموعة من الشخصيات التي تستخدم قدراتها الإجرامية المختلفة من أجل الخير (رينجو يسرق فقط حثالة المجتمع).

وتضم الفرقة أيضاً من المجرمين فنان الدفاع عن النفس فيوليت (جيمي تشونغ) وخبير الهدم ويك (مايك أنجيلو) والبرنس سارق الهوية (رامي جابر).

بروسنان ونيك كانون

ولكن الفيلم في الحقيقة، وبصورة محيرة، ليس عن هؤلاء، ولكن عن المجرم المحترف بيست الذي ينجح في الهروب من السجن قبل تصفيته واغتياله على يد مجرم آخر هو شولتز «تيم روث».

وعندما تساعد فرقة The Misfits بيس يتضامن الجميع من أجل سرقة ذهب من إرهابيين، وتنضم إليهم ابنته هوب «هيرميون كورفيلد» الممثلة الصاعدة الرائعة.

تتركز مشكلة الفيلم الرئيسية في أن السيناريو والمخرج ركزا على المطاردات والأكشن على حساب الأحداث والمنطق.

وأضاع السيناريو وقتاً طويلاً في التعرف على الشخصيات، وعلى سبيل المثال، قضينا 40 دقيقة قبل أن يبدأ التخطيط للسرقة.

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