موعد مباراة كولومبيا والبيرو في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب كولومبيا أمام نظيره منتخب البيرو لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا، صباح يوم السبت والتي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب “ماني جارينشا الوطني”.

موعد مباراة منتخب كولومبيا والبيرو

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين منتخب الأرجنتين ونظيره كولومبيا في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

وستكون كذلك عند الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الرابعة صباحًا.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تنقل المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات بطولة كوبا أمريكا.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX5″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12604، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستنقل عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11310، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب عامودي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات اللقاء الناري عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة منتخب كولومبيا

وسيلعب مدرب منتخب كولومبيا ” رينالدو رويدا” أمام منافسه منتخب الأرجنتين بتشكيلة أساسية، حيث سيكون في حراسة المرمى دافيد أوسبينا.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: ياري مينا، دانيال مونيوث، سانتياجو أرياس، ويليام تيسيو، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من اللاعبين: خاميس رودريغيز، خوان كوادرادو، خوان فرناندو كوينترو.

بينما في هجوم الفريق في التشكيلة سيكون كلاً من: راداميل فالكاو، لويس فرناندو دياز، رافاييل بوري.

تشكيلة منتخب البيرو

ومن المتوقع أن يدخل منتخب البيرو في مواجهة صعبة بتشكيلة أساسية أمام منتخب كولومبيا، حيث سيكون في حراسة المرمى بيدرو جاليسي.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: لويس أدفينكولا، ماركوس لوبيز، كارلوس جيلمار لورا سافيدرا، كريستيان راموس، أما في وسط الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من: كريستيان كويفا، أندريه كاريو، ريناتو تابيا.

بينما في خط هجوم الفريق جاء كلاً من: جيانلوكا لابادولا، باولو غيريرو، جيفرسون فارفان.

نتائج المنتخبين قبيل المواجهة في كوبا أمريكا

وتأهل منتخب كولومبيا كثالث المجموعة الثانية جمع برصيد 4 نقاط من 4 مباريات بعد فوز وتعادل وهزيمتين.

على عكس منافسه منتخب البيرو في المجموعة ذاتها في المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف منتخب البرازيل الذي تصدر المجموعة بعد فوزين وتعادل وهزيمة تلقاها على يد منتخب البرازيل.

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