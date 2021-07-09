محمد صلاح يرد على أنباء انفصاله عن زوجته ماجي صادق (صور)

رد النجم المصري محمد صلاح 28 عامًا، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي حول انفصاله عن زوجته ماجي صادق، بنشره عدد من الصور يوم أمس الخميس تجمعه بزوجته وأبناء على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد صلاح والإشاعات

وقد بث النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إشاعات عن انفصال محمد صلاح عن زوجته ماجي صادق، وهو ما فتح التكهنات بعد قيام اللاعب المصري بحذف عدد من الصور التي تجمعه بزوجته على حسابه على منصة الانستغرام.

ونفي محمد صلاح تلك الإشاعات بشأن انفصاله عن زوجته صادق، بمشاركته العديد من الصور التي تجمعه بابنتيه مكة وكيان وهو يلعب معهم على شاطئ البحر، فيما نشر صورة أخرى وهو يسير مع زوجته صادق رفقة ابنتهما الكبرى مكة.

محمد صلاح يستمتع بالأجازة مع أسرته 📸 pic.twitter.com/806ovu5Plq — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) July 8, 2021

وارتبط محمد صلاح بزوجته بعد علاقة حب استمرت 10 سنوات، عندما كان لاعبًا في صفوف فريق المقاولون العرب بالدوري المصري قبل الاحتراف خارج بلده في الدوري السويسري والإيطالي والإنجليزي.

ويقضي اللاعب صلاح خلال الفترة الحالية إجارته الصيفية مع مصر، قبل دخوله في معسكر التدريب في فريق ليفربول استعدادا للموسم الجديد المقرر في شهر أغسطس المقبل.

محمد صلاح وليفربول

وفي سياق أخر، ثير تقارير صحيفة حول التكهنات ومصير النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة ” لو باريزيان” الفرنسية في وقت سابق، قائلة: ” محمد صلاح حلم فريق باريس سان جيرمان، كما أن إدارة الفريق الفرنسي مهتم بشأن ضم اللاعب المصري كخطة بديلة في حال رحيل كيليان مبابي”.

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وتطمح إدارة باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقد نجمه الفرنسي “كيليان مبابي” 22 عامًا الذي ينتهي عقده في صيف عام 2022، في ظل طلب الأخير بالرحيل عن فريق باريس سان جيرمان.

القيمة التسويقية

ويبلغ قيمة النجم المصري محمد صلاح التسويقية بعد المستوى والأداء الجيد الذي قدمه اللاعب منذ قدومه إلى الدوري الإنجليزي، حيث تبلغ قيمته 80 مليون يورو من أجل التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية.

كيان محمد صلاح 😍 pic.twitter.com/azodRgEDBo — المحترفين المصريين EgyProf (@egypro18) July 8, 2021

وينتهي عقد محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي “الريدز” في صيف عام 2023، وهو ما سيدفع إدارة النادي لتجديد عقده للحفاظ على اللاعب في ظل عدم حديث صلاح عن مصيره عن ليفربول أو التفكير في الرحيل.

محمد صلاح صاحب القدم اليسرى الذهبية 👑pic.twitter.com/2h1Syh2uLH — جول مصر (@goaleg) July 3, 2021

وسجل صلاح 22 هدفًا خلال منافسات الدوري الممتاز “البريميرليج” الموسم المنصرم مع ليفربول، ليحتل وصافة الترتيب بفارق هدف وحيد خلف المهاجم الإنجليزي في صفوف فريق توتنهام الذي توج هدفًا للدوري هاري كين برصيد 23 هدفًا.

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