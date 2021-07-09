ماذا وراء اللقاء السري بين الملك عبدالله الثاني ونفتالي بينيت قبل رحلتهما المنفصلة الى واشنطن!؟

كشفت وسائل اعلام اسرائيلية، أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت التقى سرًا بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصره في عمان الأسبوع الماضي، حيث توصل الجانبان إلى اتفاق كبير يخصّ تزويد الأردن بالمياه قبل رحلتهما المنفصلة إلى واشنطن في وقت لاحق من هذا الصيف.

مثل هذه اللقاءات تقول صحيفة Jerusalem Post بين رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو والملك عبدالله الثاني كانت نادرة ولم تحدث لعدد من السنوات بسبب التوترات المتزايدة بين البلدين.

صفقة مياه بين الأردن واسرائيل

في اجتماع الأسبوع الماضي اتفق بينيت والملك عبد الله على أنه يجب على البلدين رأب الصدع. وكخطوة في هذا الاتجاه تحدثوا عن صفقة مياه.

قام وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد يوم الخميس بزيارة علنية للأردن للمساعدة في إتمام صفقة المياه واتفاقية منفصلة لزيادة مستويات التجارة.

وقال لبيد ، بحسب بيان صادر عن مكتبه ، إن وزارة الخارجية ستواصل إجراء حوار مستمر من أجل الحفاظ على تلك العلاقة وتعزيزها.

واضاف “سنوسع التعاون الاقتصادي لمصلحة البلدين”.

ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالتقارب بين إسرائيل والأردن ، مضيفة أن اتفاقية المياه والتجارة من شأنها أن “تعزز التعاون المدني بين البلدين وستدعم الشعب الفلسطيني من خلال السماح بزيادة التجارة بين الأردن والضفة الغربية”.

وأضافت الولايات المتحدة أن “هذه الأنواع من الخطوات الملموسة هي التي تزيد الرخاء للجميع وتعزز الاستقرار الإقليمي”.

تخطط إسرائيل لبيع 50 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن، في ما يمكن أن يكون تخصيصًا سنويًا قصير الأجل. مثل هذه الخطوة ستزيد 55 مليون متر مكعب. المخصصات السنوية المضمونة للأردن بموجب سلام 1994 بين البلدين.

كانت عروض المياه الإضافية نادرة. في عام 2010 ، سمحت إسرائيل للأردن بشراء 10 ملايين متر مكعب. وفي أبريل ، 3 ملايين متر مكعب. تمت الموافقة على الشراء.

أعطى بينيت بالفعل موافقته الأولية على الصفقة ، التي تم تعزيزها عندما التقى لبيد بنظيره الأردني ، أيمن الصفدي ، يوم الخميس.

وقالت وزارة الخارجية “التفاصيل النهائية ستحددها الفرق المحترفة في الأيام المقبلة”.

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وأثناء وجوده في الأردن ، وافق لابيد أيضًا على زيادة مستوى الصادرات الأردنية للفلسطينيين في الضفة الغربية من 160 مليون دولار إلى 700 مليون دولار سنويا.

حوالي 470 مليون دولار من هذا المبلغ “سيتم إدراجه بموجب لوائح التجارة الفلسطينية (القائمة A1) ، مع التعامل مع الباقي وفقًا للوائح التجارة الإسرائيلية (القائمة ب)” ، قالت وزارة الخارجية.

وأضافت أن “الزيادة سيقررها الطرفان وفقا لبروتوكول باريس الذي يوفر الإطار الاقتصادي للتجارة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية”.

تحسين العلاقة قبل زيارة الملك عبدالله الثاني وبينيت لواشنطن

سعت الحكومة الجديدة بقيادة بينيت إلى تحسين العلاقة مع حليفها الإقليمي، الذي يُنظر إليه على أنه ضروري للأمن القومي لإسرائيل.

على مدار العام الماضي ، عمل وزير الحرب بيني غانتس ووزير الخارجية السابق غابي أشكنازي على إجراءات الحد من الأضرار مع جيرانهما.

ومن المتوقع أن تساعد المبادرات الإسرائيلية الأردن في مواجهة مشاكله الاقتصادية والجفاف الذي هدد بزعزعة استقرار المملكة الهاشمية.

يُنظر إلى رحلة لبيد على أنها مقدمة لزيارات واشنطن هذا الصيف. لم يتم تحديد موعد حتى الآن لرحلة بينيت.

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أعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سيصل إلى واشنطن يوم 19 يوليو / تموز للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وجاء في البيان الرسمي “يتطلع الرئيس والسيدة الأولى إلى الترحيب بجلالة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن وجلالة الملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين في البيت الأبيض”.

وستسلط زيارة الملك عبدالله الثاني الضوء على الشراكة الدائمة والاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن ، الشريك الأمني ​​الرئيسي والحليف للولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض “ستكون زيارة الملك عبدالله الثاني فرصة لمناقشة العديد من التحديات التي تواجه الشرق الأوسط وإبراز دور الأردن القيادي في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة”.

“يتطلع الرئيس بايدن إلى العمل مع جلالة الملك لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية ، بما في ذلك تعزيز الفرص الاقتصادية التي ستكون حيوية لمستقبل مشرق في الأردن.”

دعم الأردن

ديفيد ماكوفسكي ، مدير مشروع كوريت للعلاقات العربية الإسرائيلية في معهد واشنطن ، قال لصحيفة جيروزاليم بوست إنه يعتقد أن الزيارة “تعكس أن تكون من بين أوائل القادة العرب الذين يزورون – حتى لو كان نصف عام منذ توليهم المنصب – يريد الإشارة إلى دعمه للمملكة الهاشمية التي يُنظر إليها على أنها حليفة موالية لأمريكا “.

وقال ماكوفسكي: “بينما تظل العلاقات الأمنية ممتازة ، أنا متأكد من أن الإدارة تأمل أن تتحسن العلاقات الشخصية في حقبة ما بعد نتنياهو بين القيادة الأردنية وإسرائيل”.

لكن التوترات كانت لا تزال واضحة خلال زيارة لبيد للصفدي فيما يتعلق بنقاط الصراع بين البلدين: الحرم القدسي والقدس ومستوطنات الضفة الغربية.

لدى الأردن علاقة خاصة مع بالمسجد الاقصى، وتتحمل المملكة الهاشمية مسؤوليات الوصاية عليه.

يخشى الأردن من أن إسرائيل تريد تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف ، والذي يسمح فقط للمسلمين بالعبادة مع حظر الصلاة اليهودية.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية ، تحدث الصفدي مع لبيد عن ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف. وحث لبيد على عدم السماح بطرد الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية ، محذرا من أن ذلك سيكون جريمة حرب.

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كما أكد الصفدي على أهمية حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس خطوط ما قبل عام 1967 مع القدس الشرقية كعاصمة فلسطينية.

عارضت حكومة نتنياهو السابقة أي قرار يقوم على دولتين على أساس خطوط ما قبل عام 1967 ، في حين أيد رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت هذا الإطار الأساسي.

تتكون حكومة بينيت من أحزاب تدعم وتعارض ترتيب الدولتين على أساس خطوط 1967. بينيت نفسه يعارض إقامة دولة فلسطينية ، بينما يفضل لبيد واحدة ، لكنه لا يريد دولة فلسطينية على خطوط عام 1967.