ضاحي خلفان: من مشاهدتي لمكان انفجار جبل علي أستبعد هاتين الفرضيتين تماماً

قال قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان تميم، إنه يستبعد فرضيتان في الانفجار الذي شهده ميناء جبل علي في دبي، مساء الأربعاء الماضي.

وقال ضاحي خلفان تميم في تغريدة بحسابه في تويتر: “من مشاهدتي لمكان حادث الباخرة التي انفجرت على متنها حاوية في ميناء جبل علي ولخبرتي الطويلة في المعاينة بمسارح الحوادث..شيئان استبعدهما تماما …العمل الإرهابي والفعل الجنائي”.

واضاف ضاحي خلفان: “احيي المسؤول على رأس العمل الذي كان لتصرفه بإخلاء المكان بالغ الأثر في عدم إصابة أي إنسان…الحمدلله” .

من مشاهدتي لمكان حادث الباخرة التي انفجرت على متنها حاوية في ميناء جبل علي ولخبرتي الطويلة في المعاينة بمسارح الحوادث..شيئان استبعدهما تماما …العمل الإرهابي والفعل الجنائي.

احيي المسؤول على رأس العمل الذي كان لتصرفه بإخلاء المكان بالغ الأثر في عدم إصابة أي إنسان…الحمدلله . — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 8, 2021

ضاحي خلفان: البضاعة سلمت من الحريق

وكان ضاحي خلفان تميم قال في تغريدات سابقة، إن “الكونتينر الذي اشتعل فيه الحريق في الباخرة به مواد اذا كان التخزين سيء قد يؤدي إلى اشتعالها”.

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وأضاف: “هذا هو الأرجح حتى الآن، وخبراء الحريق سيقررون تقريرهم بعد إجراء الفحوصات”.

الكونتينر الذي اشتعل فيه الحريق في الباخرة به مواد اذا كان التخزين سئ قد يؤدي إلى اشتعالها…هذا هو الأرجح حتى الآن…وخبراء الحريق سيقررون تقريرهم بعد إجراء الفحوصات — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 8, 2021

وتابع: ” بقية الكونتينرات على ظهر السفينة وعددها كبير البضاعة فيها سلمت من الحريق”.

بقية الكونتينرات على ظهرالسفينة وعددها كبير البضاعة فيها سلمت من الحريق — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 8, 2021

وأكمل: “الاحترافية في الأداء من مزايا الدفاع المدني الإماراتي”.

الاحترافية في الأداء..من مزايا الدفاع المدني الإماراتي. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 8, 2021

انفجار جبل علي

وأظهرت لقطات من مكان انفجار احدى الحاويات عن متن سفينة شحن في ميناء جبل علي بدبي، مشاهد دمار هائلة. حسبما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وقال المكتب الاعلامي، مساء الأربعاء، إن حريقا اندلع نتيجة انفجار في إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.

تفاصيل مثيرة

وقالت وكالة “أسوشيتد برس“، إن برنامج تعقب السفن MarineTraffic أظهر أسطولاً من سفن الدعم الصغيرة المحيطة بسفينة حاويات راسية تسمى “Ocean Trader” ترفع علم جزر القمر، في موقع حادثة الانفجار في ميناء جبل علي.

وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن الصور أظهرت سفينة حاويات راسية “Ocean Trader” ترفع علم جزر القمر.

كما أظهرت لقطات، تم بثها من قبل وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، رجال الإطفاء وهم يغسلون بخراطيم سفينة تحمل الطلاء والشعار الذي يتوافق مع “Ocean Trader”، التي تديرها شركة “Inzu Ship Charter” ومقرها بدبي.

ولفتت الوكالة إلى أن سفينة “Ocean Trader” رست في ميناء جبل علي ظهر الأربعاء، كما أظهرت بيانات تتبع السفن أن السفينة كانت تبحر “صعودا وهبوطا” على ساحل الإمارات منذ أبريل.

وحددت قاعدة بيانات الأمم المتحدة للسفن أن مالكي السفينة هم شركة “Sash Shipping“.

ولم ترد شركة “Sash and Inzu Ship Charter” على طلب التعليق. حسب ما ذكرت الوكالة

وأضافت الوكالة أن الانفجار أدى إلى موجة اهتزازية عبر مدينة دبي، متسببة في اهتزاز الجدران والنوافذ في أحياء على بعد 25 كيلومترا من الميناء. وكان الانفجار قويا بما يكفي لرؤيته من الفضاء بواسطة الأقمار الصناعية.

ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا، وبعد حوالي ساعتين ونصف من الانفجار، قالت فرق الدفاع المدني إنها سيطرت على الحريق.

ويصنف ميناء جبل علي بأنه “محور بوابة” و “رابط حيوي في شبكة التجارة العالمية” يربط بين الأسواق الشرقية والغربية.

ويقع ميناء جبل علي في الطرف الشمالي من دبي، ويخدم البضائع القادمة من شبه القارة الهندية وإفريقيا وآسيا.

ويعتبر الميناء لا مركزا عالميا مهما للشحن فحسب، بل ويمثل أيضا شريان حياة لدبي والإمارات المجاورة، حيث يعمل كنقطة دخول للواردات الأساسية.