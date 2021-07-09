هذا هو سبب وفاة جيهان السادات بعد 30 يوماً في العناية المركز ومنع الزيارة عنها

توفيت جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات (ثالث رئيس لجمهورية مصر العربية)، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 87 عاماً، بعد صراع مع المرض إثر إصابتها بمرض السرطان الذي أصيبت به منذ قرابة سنتين.

وكانت جيهان السادت نقلت إلى المستشفى لتدهور حالتها الصحية وأدخلت الى العناية المركز منذ 30 يوما ومُنعت عنها الزيارة.

السادات كانت في رحلة علاج في الولايات المتحدة عادت منها قبل شهرين قبل أن تسوء حالتها الصحية مجددا.

طبيعة المرحلة العمرية للسيدة جيهان السادات والسن المتقدم، مع إصابتها بتداعيات المرض الخبيث، هو ما يصعب المهمة

جيهان السادات .. تداعيات صحية صعبة

ومساء الخميس، أكد الدكتور محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، أن حالة جيهان السّادات، لازالت كما هي “حرجة” وتتلقى العلاج والمتابعة على يد فريق طبي على أعلى مستوى ولكن الاستجابة للعلاج لازالت صعبة.

وقال “السادات” أن طبيعة المرحلة العمرية للسيدة جيهان السادات والسن المتقدم، مع إصابتها بتداعيات المرض الخبيث، هو ما يصعب المهمة، “ولكن الشفاء بيد الله تعالى والأمل في ذلك كبير” .

كما نفى “السادات” ما تردد عن إصابة جيهان السادات بفيروس كورونا.

من هي جيهان السادات!؟

وفقاً لمعلومات موقع (wikipedia) فإن اسمها جيهان صفوت رؤوف وهي من مواليد (29 أغسطس 1933) بمدينة القاهرة لأب مصري يعمل استاذ جامعي ويحمل الجنسية البريطانية وأم بريطانية تدعي جلاديس تشارلز كوتريل.

وتعد جيهان السّادات باحثة وسيدة مجتمع مصرية. كانت أول سيدة أولى في تاريخ الجمهورية المصرية التي تخرج إلى دائرة العمل العام.

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جيهان السّادات مُحاضرة جامعية في جامعة القاهرة سابقا وأستاذ زائر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحاضرة في جامعة ولاية كارولينا الجنوبية .

كان لجيهان السادات مبادرات اجتماعية ومشاريع إنمائية، فقد أسست جمعية الوفاء والأمل وكانت من مشجعات تعليم المرأة وحصولها على حقوقها في المجتمع المصري في ذلك الوقت.

زواجها من محمد أنور السادات

التقت مع أنور السادات للمرة الأولى في السويس لدى قريب لها صيف عام 1948 وكانت في الخامسة عشرة من عمرها.

ووقعت جيهان في غرام السادات وقررت الزواج منه رغم أنه كان متزوجاً ولديه 3 بنات وهم رقية وراوية وكاميليا بالفعل تزوجته جيهان في 29 مايو 1949 وذلك مبكراً قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية عندما كان ضابطا صغيرا.

وأنجبت منه ثلاث بنات وهن لبنى ونهى وجيهان وولد واحد وهو جمال، علما بأنه كان متزوج من سيدة أخرى قبلها إقبال ماضي وأنجب منها ثلاث بنات قبل أن ينفصلا وهن راوية ورقية وكاميليا.

الرئاسة المصرية تنهى جيهان السادات

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية “ببالغ الحزن والأسى” السيدة جيهان السّادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي وصفته بـ”بطل الحرب والسلام”.

وقالت الرئاسة المصرية في نعيها ان السادات “قدمت نموذجا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة”.

وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بمنح السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

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