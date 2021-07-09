رونالدو والمفاوضات مع يوفنتوس بشأن مستقبله
رونالدو والمفاوضات مع يوفنتوس بشأن مستقبله
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رونالدو والتطورات الجديدة بشأن مستقبله الغامض مع يوفنتوس

كتب وطن
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ما يزال باريس سان جيرمان الفرنسي يراقب مصير النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” 35 عامًا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي والمفاوضات الأخيرة مع السيدة العجوز، وفي حال تعثرها سيدخل إلى خط التفاوض مع وكيل أعماله من أجل التعاقد مع صاروخ ماديرا.

رونالدو  وباريس سان جيرمان

وكشف موقع “Foot Mercato”، أن إدارة فريق باريس سان جيرمان ما زال في اتصال دائم مع وكيل أعمال اللاعب البرتغالي رونالدو “خورخي مينديز”، في ظل حديث الأخير عن إمكانية انتقال موكله إلى النادي الباريسي وهو مثير للاهتمام.

ويرتبط رونالدو بعقد مع فريق يوفنتوس الإيطالي حتى صيف عام 2022، في حديث العديد من التقارير الصحيفة التي تحدثت عن احتمالية رحيل الدون “رونالدو” إلى نادٍ أخر خلال موسم الانتقالات الصيفية، من أجل خوض آخر مسيرة له قبل الدخول في مرحلة اعتزاله عالم كرة القدم.

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وقد سجل النجم البرتغالي 35 هدفًا في 44 مباراة شارك فيها مع فريق يوفنتوس في كافة المسابقات خلال الموسم المنصرم، كما أنه توج بلقب هداف الدوري “الكالتشيو” برصيد 29 هدفًا مع فريق السيدة العجوز.

القيمة السوقية ورونالدو   

وتقدر القيمة التسويقية للاعب البرتغالي رونالدو في الوقت الحالي 45 مليون يورو، في ظل موافقة فريقه الحالي يوفنتوس في السماح للاعب في الرحيل خلال الموسم في حال حصوله على عرض مناسب وفق ما أشارت العديد من التقارير الإيطالية.

وفي ذات السياق، كشفت صحيفة ” لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية في وقت سابق، بأن وكيل أعمال النجم البرتغالي ” كريستيانو رونالدو” 36 عامًا خورخي مينديز.

وقد وجه طلبًا إلى إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي في البدء بمفاوضات من أجل تمديد عقد موكله مع فريق السيدة العجوز لموسم إضافي جديد.

وأفادت الصحيفة الإيطالية، أن المفاوضات الرسمية لم تبدأ بعد، لكن تم إبلاغ إدارة فريق السيدة العجوز “يوفنتوس” بأن رونالدو لديه رغبة في تمديد تعاقده لموسم جديد.

يوفنتوس وطلب المهلة

وقد طلب مسؤولي نادي يوفنتوس الإيطالي من وكيل رونالدو ” خورخي مينديز” بعض الوقت للرد على ذلك، في ظل علم إدارة السيدة العجوز أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي غير مهتمين بالتعاقد مع اللاعب

وانضم رونالدو إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي في صيف عام 2018م، قادمًا من فريقه السابق ريال مدريد الإسباني بصفقة بلغ قيمتها 100 مليون يورو.

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