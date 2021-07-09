رونالدو والتطورات الجديدة بشأن مستقبله الغامض مع يوفنتوس

ما يزال باريس سان جيرمان الفرنسي يراقب مصير النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” 35 عامًا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي والمفاوضات الأخيرة مع السيدة العجوز، وفي حال تعثرها سيدخل إلى خط التفاوض مع وكيل أعماله من أجل التعاقد مع صاروخ ماديرا.

رونالدو وباريس سان جيرمان

وكشف موقع “Foot Mercato”، أن إدارة فريق باريس سان جيرمان ما زال في اتصال دائم مع وكيل أعمال اللاعب البرتغالي رونالدو “خورخي مينديز”، في ظل حديث الأخير عن إمكانية انتقال موكله إلى النادي الباريسي وهو مثير للاهتمام.

🗞 لاغازيتا

طلب خورخي مينديز في الأيام الأخيرة من يوفنتوس تمديد عقد رونالدو حتى عام 2023. pic.twitter.com/IGJKP5J8ls — Juvei News ™️ (@NewsJuvei) July 4, 2021

ويرتبط رونالدو بعقد مع فريق يوفنتوس الإيطالي حتى صيف عام 2022، في حديث العديد من التقارير الصحيفة التي تحدثت عن احتمالية رحيل الدون “رونالدو” إلى نادٍ أخر خلال موسم الانتقالات الصيفية، من أجل خوض آخر مسيرة له قبل الدخول في مرحلة اعتزاله عالم كرة القدم.

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وقد سجل النجم البرتغالي 35 هدفًا في 44 مباراة شارك فيها مع فريق يوفنتوس في كافة المسابقات خلال الموسم المنصرم، كما أنه توج بلقب هداف الدوري “الكالتشيو” برصيد 29 هدفًا مع فريق السيدة العجوز.

القيمة السوقية ورونالدو

وتقدر القيمة التسويقية للاعب البرتغالي رونالدو في الوقت الحالي 45 مليون يورو، في ظل موافقة فريقه الحالي يوفنتوس في السماح للاعب في الرحيل خلال الموسم في حال حصوله على عرض مناسب وفق ما أشارت العديد من التقارير الإيطالية.

وفي ذات السياق، كشفت صحيفة ” لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية في وقت سابق، بأن وكيل أعمال النجم البرتغالي ” كريستيانو رونالدو” 36 عامًا خورخي مينديز.

لاغازيتا // ليس لدى كريستيانو رونالدو حاليًا أي عروض لمغادرة يوفنتوس. يمكنه البقاء في النادي لكن اللقاء بين وكيله مينديز وإدارة يوفنتوس سيكون حاسمًا 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/Mwex0zDfMt — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) July 8, 2021

وقد وجه طلبًا إلى إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي في البدء بمفاوضات من أجل تمديد عقد موكله مع فريق السيدة العجوز لموسم إضافي جديد.

وأفادت الصحيفة الإيطالية، أن المفاوضات الرسمية لم تبدأ بعد، لكن تم إبلاغ إدارة فريق السيدة العجوز “يوفنتوس” بأن رونالدو لديه رغبة في تمديد تعاقده لموسم جديد.

يوفنتوس وطلب المهلة

وقد طلب مسؤولي نادي يوفنتوس الإيطالي من وكيل رونالدو ” خورخي مينديز” بعض الوقت للرد على ذلك، في ظل علم إدارة السيدة العجوز أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي غير مهتمين بالتعاقد مع اللاعب

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روميو اجريستي:

يتوقع وصول خورخي مندنيز الى ميلان لمناقشة مستقبل كريستيانو رونالدو . pic.twitter.com/PI0zXZYD6M — Curva Juventus (@CurvaJ) July 7, 2021

وانضم رونالدو إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي في صيف عام 2018م، قادمًا من فريقه السابق ريال مدريد الإسباني بصفقة بلغ قيمتها 100 مليون يورو.

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