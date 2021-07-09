“مخاوف بشأن استقرار الأردن” .. تقرير: هكذا تتحرك أمريكا واسرائيل لدعم الملك عبدالله

ذكرت صحيفة (التايمز أوف إسرائيل – timesofisrael) ان كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة أرسلتا إشارات كبيرة إلى الأردن وحاكمها الملك عبدالله الثاني هذا الأسبوع، في إشارة إلى أنهما يشتركان في مخاوف جدية بشأن استقرار المملكة.

يوم الثلاثاء، أعلنت الإدارة الأمريكية أن الملك عبدالله الثاني سوف يسافر إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر وسيكون أول زعيم في الشرق الأوسط يزور بايدن في البيت الأبيض.

وأكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، على دور الأردن “كشريك أمني رئيسي وحليف للولايات المتحدة” ، وقالت إن الزيارة “ستظهر الدور القيادي للأردن في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة”.

بعد يومين، وافقت إسرائيل على زيادة كمية المياه التي تزودها للأردن بشكل كبير في محاولة لمكافحة النقص المدمر، حيث التقى وزير الخارجية يائير لبيد بنظيره الأردني أيمن الصفدي.

وتأكد يوم الخميس أن رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت والملك عبدالله الثاني التقيا سرا الأسبوع الماضي في عمان، في أول قمة بين زعيمي البلدين منذ أكثر من ثلاث سنوات.

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه بموجب الاتفاق الموقع الخميس، ستزود إسرائيل الأردن بـ 50 مليون متر مكعب إضافية (65 مليون ياردة مكعبة) من المياه في عام 2021.

كما اتفق الجانبان على رفع سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار إلى 700 مليون دولار.

ويقول محللون إن هذه التحركات، التي تأتي بعد شهور من اعتقال الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الأمير حمزة بن الحسين للاشتباه في التخطيط لانقلاب ضد الملك، ليست من قبيل الصدفة.

قال جون هانا ، زميل كبير في المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، للصحيفة إن هذه الحادثة “ربما هزت الكثير من الناس في الإدارة أكثر مما سمحوا به، وربما في إسرائيل أيضًا”.

يتخذ بايدن وبينيت الآن خطوات للمساعدة في ضمان الاستقرار في المملكة، التي تلعب دورًا مركزيًا في الأمن القومي لكلا البلدين.

مملكة غير مستقرة

تشير تحركات هذا الأسبوع إلى أن بينيت وبايدن يريان حاجة لدعم النظام الهاشمي.

يتصاعد الإحباط في الأردن منذ سنوات على خلفية الاضطرابات الاقتصادية والقمع السياسي والشكوك حول شرعية عبد الله.وفق تعبير الصحيفة

في العام الماضي ، أدت جائحة COVID-19 إلى تفاقم العديد من مظالم الاردنيين، وإن كان ذلك في الغالب ضمن حدود سيطرة النظام الملكي الصارمة على حرية التعبير.بحسب “تايمز أوف إسرائيل”

كان الإغلاق الصارم للأردن فعالًا في البداية في إبطاء انتشار الفيروس ، لكنه تسبب في فوضى في الاقتصاد. وصلت البطالة إلى ما يقرب من 25 ٪ بحلول نهاية عام 2020 ، حيث عانى الاقتصاد من أسوأ انكماش منذ عقود.

القبائل التي كان يُنظر إليها تقليديًا على أنها حجر الأساس لدعم النظام ، كانت تنتقد بشكل متزايد ، ليس فقط الحكومة في السنوات الأخيرة ، ولكن للنظام الحاكم بأكمله.وفقاً للصحيفة العبريّة

في أبريل ، انتشرت مؤامرة نادرة للقصر ، حيث تم وضع الأمير حمزة ، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله ، تحت الإقامة الجبرية.

وسلطت الحلقة الدرامية والعلنية للغاية الضوء على الانقسامات التي من المحتمل أن تتسبب في انهيار صرح النظام الهاشمي بأكمله ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ضارة لإسرائيل وأمنها.

علاوة على تلك المشاكل ، فإن الأردن هي واحدة من أكثر الدول التي تعاني من نقص المياه في العالم. فهي تسحب ما يقرب من 60 في المائة من مياهها من طبقات المياه الجوفية ، وتستخرج ضعف المعدل الذي يمكن أن تتجدد فيه المياه الجوفية. يأتي الباقي من الأنهار والجداول.

أدى النمو السكاني في الأردن ، إلى جانب استيعاب أكثر من مليون لاجئ سوري ، إلى إثقال كاهل إمدادات المياه غير الكافية أصلاً في المملكة. أدت سرقة المياه وعدم كفاية البنية التحتية إلى تفاقم الوضع.

من المحتمل أن تتسبب إمدادات المياه غير الموثوق بها في حدوث اضطرابات كبيرة في المملكة.

اتفاقية “إبداعية”

تتضمن معاهدة السلام لعام 1994 بين الأردن وإسرائيل اتفاقيات مفصلة حول تقاسم المياه والوصول إليها.

الملحق الثاني ، بعنوان “المياه والأمور ذات الصلة” ، ينص على أن “إسرائيل والأردن سيتعاونان في إيجاد مصادر لتزويد الأردن بكمية إضافية تبلغ 50 مليون متر مكعب سنويًا من المياه الصالحة للشرب”.

وصف المسؤولون اتفاقية المياه بأنها الجانب غير الأمني ​​من اتفاق السلام الذي يعمل بسلاسة.

ووافق نداف تال ، مسؤول المياه في شركة EcoPeace Middle East ، على هذا الرأي قائلاً: “إنها اتفاقية ناجحة ومبتكرة للغاية”.

كما يزود الأردن إسرائيل بالمياه للأغراض الزراعية في وادي عربة.

مضاعفة كمية المياه التي تزودها إسرائيل للأردن هي في حدود قدرات إسرائيل.

وقال وزير الطاقة السابق يوفال شتاينتس “لدينا القدرة لأنه ليس لدينا نقص الآن لأن لدينا شتاءين جيدين للغاية ، مع هطول أمطار غزيرة”. “لذا الآن ليس من الصعب توفير ذلك.”

وأضاف شتاينتس أن إسرائيل بدأت عملية مضاعفة قدرتها على التحلية خلال فترة ولايته ، وأن أحد أسباب المشروع الجاري لبناء ناقل عكسي للمياه إلى بحيرة طبريا هو تزويد الأردن بالمياه المحلاة.

وأوضح أن المياه التي توفرها إسرائيل للأردن تتدفق من بحيرة طبريا إلى محطة ضخ في كيبوتس دجانيا ، ومن هناك إلى محطة ضخ “دان سيمشي” في “أشدود يعقوب “، حيث يتم نقلها إلى قناة الملك عبد الله في الأردن.

زيادة الإمداد من إسرائيل لن تنتشل الأردن من مشاكل المياه

ومع ذلك ، فإن زيادة الإمداد من إسرائيل لن تنتشل الأردن من مشاكل المياه.

وأشار عوديد عيران ، الباحث البارز في معهد تل أبيب لدراسات الأمن القومي والسفير السابق في الأردن ، إلى أن “50 مليون متر مكعب إضافية ، حتى 100 متر مكعب ، لا تلبي العجز المائي في الأردن”.

وفقًا لأحد التقديرات ، تكفي مياه الأردن لإعالة مليوني شخص ، في بلد يبلغ عدد سكانه ما يقرب من عشرة ملايين – وهو رقم تضخم على مدار العقد الماضي بمقدار 1.5 مليون لاجئ ، معظمهم فروا من الحرب الأهلية في سوريا المجاورة.

قال عيران: “لكن اتفاقًا بشأن المياه يفتح الباب أمام محادثات أكثر شمولاً حول المياه ، وربما لقضايا أخرى”.

“تجنب سيناريو الكابوس”

تعتبر إسرائيل الأردن منطقة عازلة موثوقة ضد ما تعتبرها اسرائيل “دول معادية في الشرق” – العراق في يوم من الأيام ، والآن إيران.

ظلت حدود إسرائيل مع الأردن ، والحدود التي تسيطر عليها إسرائيل بين الضفة الغربية والأردن ، واحة من الهدوء حتى في الوقت الذي يحرس فيه وكلاء إيران المسلحون أنفسهم من بغداد إلى بيروت ، وتنمو الجماعات الجهادية في سيناء.

شح المياه ، التوترات في العائلة المالكة ، المشاكل الاقتصادية تدفع الولايات المتحدة وإسرائيل المتوترة لإظهار الدعم للملك ، خوفا من سقوط حليف رئيسي يمكن أن يكون له آثار كارثية على المنطقة

تقول الصحيفة انه يمكن للنظام “الضعيف” -كما تصفه- في عمان أن يخلق فراغًا في السلطة من شأنه أن يسمح للجماعات الإرهابية بإقامة موطئ قدم على طول حدود الأردن مع إسرائيل والضفة الغربية.

وتدعي الصحيفة ان اللاجئين الفلسطينيين في الأردن يمكن أن يثيروا “اضطرابات خطيرة” في الضفة الغربية، ويمكن لعناصر”أكثر تطرفاً” أن تحل محل الوقف الإسلامي الممول من الأردن في الحرم القدسي. ومن المرجح أيضًا أن تسعى إيران للاستفادة من الفوضى لفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل.

ترى الولايات المتحدة الأهمية الاستراتيجية للمملكة بطريقة مماثلة.

قالت حنا: “الأردن جزء مهم من اللغز في تأمين مصالحنا وتحقيق مستوى معين من الاستقرار والأمن في المنطقة”. “كلما طلبت من القصر الملكي المساعدة في قضية أمنية أو استخباراتية مهمة ، فالجواب دائمًا هو نعم”.

وصفت هانا احتمالية عدم الاستقرار في المملكة بأنها “أحد تلك السيناريوهات الكابوسية للولايات المتحدة”.

تعد دعوة العاهل الأردني إلى البيت الأبيض للقاء بايدن تصويتًا مهمًا على الثقة في الملك ، ويمكن أن تساعد الملك عبد الله بعدة طرق.

من المرجح أن يعلن بايدن التزامه بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية للمملكة. وقد يحث دول الخليج أيضًا على الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالمساعدة الاقتصادية.

ومن المتصور أيضًا أن يدفع بايدن إسرائيل للموافقة على تنازلات جديدة للفلسطينيين كبادرة للملك عبد الله.

الزيارة ستكون بمثابة تغيير في سياسة الولايات المتحدة. بدت إدارة ترامب غير حساسة للمخاوف الأردنية ، حيث أعطت الأولوية لعلاقاتها مع حلفاء الخليج ، مصر وإسرائيل.

خطة ترامب للسلام “صفقة القرن“، التي تم الكشف عنها في يناير 2020 ، ستلزم إسرائيل بضم ما يصل إلى 30٪ من الضفة الغربية ، وهو اقتراح استغل المخاوف الأردنية.

علاوة على ذلك ، أثارت زيارة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو السرية للسعودية في عام 2020 مخاوف في عمان من أن العلاقات الدافئة بين القدس والرياض قد تؤدي إلى تحويل إسرائيل الوصاية على الحرم القدسي من الأردنيين إلى السعوديين ، ربما بدعم من الولايات المتحدة.

في عام 2019 ، قال الملك عبد الله إنه يتعرض لضغوط لتغيير دور بلاده التاريخي كوصي على الأماكن المقدسة في القدس ، لكنه صرح بأنه لن يغير موقفه.

كانت الملكية الأردنية الهاشمية هي الحارس على الموقع منذ عام 1924.

قال عبد الله في ذلك الوقت: “لن أغير موقفي تجاه القدس في حياتي”. “كل شعبي معي.”

ولم يحدد نوع الضغط الذي كان يواجهه.