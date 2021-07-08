تفاعل عماني كبير مع حملة تطالب بافتتاح فرع لمكتبة جرير في سلطنة عمان

تفاعل العديد من النشطاء العمانيين في السلطنة، مع حملة على موقع تويتر تطالب بافتتاح فرع لمكتبة جرير السعودية في سلطنة عمان.

وتصدر وسم بعنوان “#عمانيون_يطالبون_بمكتبه_جرير”قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة.

صار الاول ما لهم حق ما يفتحوا صراحة#عمانيون_يطالبون_بمكتبة_جرير pic.twitter.com/pg5hLqmiqm — خولت (@khawlaal11) July 8, 2021

وطالب العمانيون من خلاله المختصون ببحث هذا المطلب وكيفية تنفيذه لإثراء الوضع الثقافي في السلطنة.

بالفعل محتاجين مكتبة جرير في السلطنة لما تحويه من كتب متنوعة لا توفرها المكتبات الموجودة حالياً

#عمانيون_يطالبون_بمكتبه_جرير — مرتضى العبري (@murtadh1992) July 8, 2021

عمانيون يطالبون بمكتبة جرير

وكتب أحد النشطاء عبر الوسم:”منذ زمن نحن نتمنى أن نشاهد مكاتب ثقافية في سلطنة عمان على مستوى عالي.”

#عمانيون_يطالبون_بمكتبه_جرير

منذ زمن نحن نتمنى أن نشاهد مكاتب ثقافيه في سلطنة عمان على مستوى عالي .لان الدور الثقافي الذي تحققه المكاتب في تطوير الذات و المهارات للفرد جداً كبير . نرجوا اخذ الموضوع في عين الاعتبار . pic.twitter.com/g9odNEZXNV — Al-Husain Ali Al-Zaabi❤️ (@alhusa7in) July 8, 2021

وتابع موضحا:”لأن الدور الثقافي الذي تحققه المكاتب في تطوير الذات والمهارات للفرد جداً كبير. نرجوا اخذ الموضوع في عين الاعتبار .”

فيما نشر ناشط باسم عدنان الراشدي، صورة لمحادثة توثق طلبه سابقا من فيصل بن تركي آل سعيد، سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية، بحث افتتاح فرع لمكتبة جرير في السلطنة.

#عمانيون_يطالبون_بمكتبه_جرير

سبق وأن طلبت من صاحب السمو @FaisalAlSaid73 مناقشة فتح فرع بالسلطنة والرد 👇 pic.twitter.com/Xlezq9FwrB — عدنان الراشدي (@alRashdi85) July 8, 2021

وبحسب المحادثة المرفقة فإن فيصل بن تركي آل سعيد، رد عليه بأنه جاري العمل والتنسيق بشأن هذا الأمر.

فيما انتقد سالم الذخري هذه المطالبات وقال:”تدعـوا لـشـركـات من خـارج الـوطـن لتحقق أرباح مضمونه يعود لأصحابها، بينما جهاز_الاستثمار_العماني

لايتحرك ساكن لعمل مشاريع استثمارية حديثة تنافس كل الشركات العالمية.. هل جهاز الاستثمار وجد من أجل التفرج فقط؟؟”

سـبـحـان الـلـه

نـدعـوا لـشـركـات من خـارج الـوطـن لتحقق أرباح مضمونه يعود لأصحابها

بينما #جهاز_الاستثمار_العماني

لايتحرك ساكن لعمل مشاريع استثمارية حديثة تنافس كل الشركات العالمية هل جهاز الاستثمار وجد من أجل التفرج فقط؟؟#عمانيون_يطالبون_بمكتبه_جرير#سلطنة_عمان #اللجنة_العليا pic.twitter.com/DAgFxLEFEE — سـالــم الذخــري/عمان🇴🇲 (@ssh33331) July 8, 2021

فيما لفت يوسف إلى أنه مع وجود الرابط الجديد بين الدولتين عبر طري قالربع الخالس يبقى الامل موجود.

مع وجود الرابط الجديد بين الدولتين يبقى الامل موجود

#عمانيون_يطالبون_بمكتبه_جرير pic.twitter.com/jEv7VRXGQA — 🇵🇸Yousuf Aljarjari🇴🇲 (@2991bw) July 8, 2021

كما استغل ناشطون هذه المناسبة للمطالبة أيضا بافتتاح فروع لمطاعم البيك السعودية في السلطنة.

مكتبة جرير توقف بيع كتب نوال السعداوي

ويشار إلى أنه في منتصف يونيو الماضي، نجحت حملة المقاطعة التي دشنها ناشطون سعوديون ضد مكتبة جرير، في تراجع المكتبة عن بيع كتب نوال السعداوي الكاتبة المصرية الراحلة، التي اشتهرت بالترويج للإلحاد والمثلية ومحاربة الإسلام صراحة.

#مكتبة_جرير فرع السعودية اضافت كتب #نوال_السعداوي لقائمة الكتب عندها الدنيا قامت ومقعدتش وعملوا حملة لمقاطعة المكتبة انتهت ان المكتبة حذفت الكتب.. pic.twitter.com/KKpnPuMAPK — MARIAM NABIL (@MariamNabil8) June 16, 2021

وبعملية بحث سريعة وقتها اتضح أن مكتبة جرير حذفت جميع كتب الكاتبة المصرية نوال السعداوي من الموقع، وأوقفت بيعها في جميع فروعها.

بفضل الله #مكتبة_جرير تخضع للضغط وتستجيب للمطالب وتحذف كتب نوال السعداوي اتمنى أيضا أن يستجيب عبد اللطيف آل الشيخ للمطالبات اليومية #اعيدوا_لنا_مكبرات_الصلاه ويقرر إعادتها بدلا من الاستمرار في في هذا القرار الجائر#جرير_تروج_للكفر #قاطعوا_مكتبة_جرير pic.twitter.com/sS3oBrRMT6 — ا لـتفريط (@TAFRIT_KSA) June 16, 2021

ويأتي ذلك بعد حملة غاضبة دشنها مغردون ضد المكتبة الأشهر في المملكة العربية السعودية، التي يوجد فرعها الرئيسي بالرياض ولديها فروع في كل من قطر والكويت والإمارات.

وعبر وسمي “#مقاطعه_مكتبه_جرير” و”#جرير_تروج_للكفر” طالب رواد موقع التدوين “تويتر” الى مقاطعة المكتبة وحذف تطبيقها من الهواتف الشخصية.وترك تقييم سيئ على منصتي “أبل ستور” و”بلاي ستور” ردًا على ترويجها لكتب السعداوي المتهمة بالالحاد، وبث الأفكار المنحرفة، خاصة أفكارها التي تدعو لتحرير المرأة.

من هي نوال السعداوي؟

نوال السعداوي (27 أكتوبر 1931 — 21 مارس 2021)، طبيبة أمراض صدرية، وطبيبة أمراض نفسية، وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.

كتبت العديد من الكتب عن المرأة في الإسلام، اُشتهرت بمحاربتها لظاهرة ختان الذكور والإناث.

وشكّلت السعداوي لعقود طويلة رمزًا بارزًا للكفاح النسوي في العالم العربي، لكن مواقفها أثارت جدلًا كبيرًا خصوصًا بسبب مجاهرتها في تحدي المحظورات المتصلة بالدين والجنس والسياسة.

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وكان للسعداوي مواقف سببت لها اتهامات بهدم الدين، وإفساد أخلاق المجتمع:

في 1 تموز (يوليو) 2018: طالبت بتغيير نصوص الكتب السماوية في القرآن والإنجيل والتوراة إذا تعارضت مع المصلحة العامة؛ إذ قالت: “لا يوجد ثوابت في الأديان ولا يوجد نص ثابت، وتجديد الخطاب الديني يعني تغيير الثوابت”.

في عام 2014 قالت إنّ نظام الميراث الإسلامي ظلمٌ كبير للمرأة، ويجب مساواة ميراث الرجل والمرأة، وأضافت أن جذر اضطهاد المرأة يرجع إلى النظام الرأسمالي الحديث والذي تدعمه المؤسسات الدينية.

نشرت في عام 1972 كتابًا بعنوان “المرأة والجنس”، ناقدةً جميع أنواع العنف التي تتعرض لها المرأة كالختان و”الطقوس الوحشية التي تقام في المجتمع الريفي للتأكد من عذرية الفتاة”.

تتساءل السعداوي دومًا في حواراتها لماذا تتحجّب المرأة ولا يتحجّب الرجل، بالرغم من وجود شهوة لكل منهما؟، إذ كانت تعتقد أنّ الحجاب والنقاب من صور العبودية وضد الأخلاق والأمن، وأنّ الحجاب لا يعبر عن الأخلاق.

دافعت نوال السعداوي عن المثليين الجنسيين وحقوقهم، قائلة: “الجنس عادة وتعوّد، والمثلية لها أسبابها، وجزء منها وراثي بجانب التربية والخوف، والأمر يتطلب تحليله وإرجاعه لأسبابه الاجتماعية والبيولوجية، وليس وضعهم في السجون، لأنّ هذا ليس الحل، ولازم يكون فيه حرية، فالمجتمع والدين لا دخل لهم بالجنس”.

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