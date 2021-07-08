الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد يعلق على انفجار دبي.. ماذا قال للإماراتيين

علق الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على انفجار دبي الذي هز ميناء جبل علي، في أول تعليق سعودي على الرغم من الخلاف بين البلدين.

وقال الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، في تغريدة رصدتها “وطن” على تويتر: “الحمد لله.. حادث عرضي.. لا أضرار بشرية ولا جرحى ولا مصابين.. حمى الله أهلنا في الإمارات من كل سوء”.

#انفجار_دبي

الحمدلله .. حادث عرضي..لا أضرار بشرية ولا جرحى ولا مصابين.. حمى الله أهلنا في الإمارات من كل سوء — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) July 8, 2021

تغريدة الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد لاقت تفاعلاً واسعاً

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حديث الأمير السعودي حول انفجار دبي

الحمدالله على سلاة جيراننا الأمارتيين

مجرد انفط محمل خارج اتفاق اوبك احترق — عبدالحميد (@111Abdulhamid) July 8, 2021

اللهم امين. شعور نبيل من شخصية راقية — عادل بن عبدالمحسن الملحم – (@adelalmulhim) July 8, 2021

وحفظ الله أهلنا بالسعودية ، شكراً على المشاعر الطيبه يابوفيصل الغالي — صالح الشحي 🇦🇪 (@Saleh_R9) July 8, 2021

شعور نبيل من شخصية قيادية استثنائية، شكراً سمو الأمير على مشاعركم الطيبة، حفظ الله الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً من كل مكروه، أدامكم الله ذخراً وفخراً وعزاً للبلاد والعباد، معاً للأبد والبيت متوحد #الإماراتي_سعودي_والسعودي_إماراتي

🇸🇦🇦🇪 — مهـرة فلكنـاز (@Mahra) July 8, 2021

الله يحميهم يارب. الاعلام انشغل بدبي علشان حاوية احترقت. وابها وخميس مشيط شغالين الحوثين فينا بطائرات مسيرة وصواريخ ولا سمعنا الاعلام يتكلم الا بشريط الاخبار. علما ولا صاروخ ولا طايره راحت للامارات وهي من ضمن التحالف عدى وطننا. حتى مكه ما سلمت منهم. حفظ الله دولتنا من كيدهم. — A. Hasosah💛💙 (@keem_a1) July 8, 2021

ما هو جبل علي؟

وجبل علي منطقة تبعد 30 كم عن وسط مدينة دبي باتجاه الغرب نحو العاصمة مدينة أبو ظبي. وقد خصصت هذه المنطقة لبناء أحد أكبر الموانئ العالمية ميناء جبل علي.

وفيها أحد أكبر مصانع الألومنيوم في الشرق الأوسط يعرف بإسم دوبال وفيها منطقة صناعية حرة ومحطة للحقن والاستقبال الفضائي تابعة لشركة اتصالات الإماراتية.

وفيها فندق بدرجة الخمس نجوم يحمل اسم فندق جبل علي.

وقد توسعت هذه المنطقة للتواصل مع مدينة دبي وبدأت تشمل مناطق سكنية هامة مثل المرابع الخضراء ومركز تجاري ضخم أطلق عليه اسم ابن بطوطة وتقرر إنشاء مطار كبير فيها أطلق عليه مطار آل مكتوم الدولي.

ميناء جبل علي

وفيما يتعلق بالميناء، فإنه من ضمن عشر أكبر موانئ في العالم، ويرتبط ميناء جبل علي بأكثر من 180 خط للشحن البحري، ومرتبط بـ 140 ميناء حول العالم.

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محطات الحاويات في ميناء جبل علي بها 23 رصيفاً و78 رافعة لتلبية احتياجات أكبر سفن الحاويات في العالم، حيث تستطيع المنشأة استقبال جميع السفن من أي حجم موجودة في الخدمة حالياً أو قيد الطلب.

يعتبر ميناء جبل علي أكبر ميناء بحري في منطقة الشرق الأوسط، والمنشأة الرائدة في محفظة موانئ دبي العالمية التي تضمّ أكثر من 65 ميناء ومحطة بحرية تتوزع على قارات العالم الستة.

كما يعتبر ميناء جبل علي ميناء محورياً لأكثر من 90 خدمة ملاحية أسبوعية، وتم تصنيفه كتاسع أكبر ميناء للحاويات في العالم.

اختير ميناء جبل علي بالتصويت كأفضل ميناء بحري في الشرق الأوسط على مدى عشرين عاماً متتالية، ويضم “ميناء جبل علي” أكبر حوض من صنع الإنسان في العالم.

تضم المنطقة الحرة بمنطقة جبل علي أكثر من 5 آلاف شركة عالمية، وتتميز المنطقة الصناعية بـ” جبل علي ” بانعدام القيود على العملة والضرائب على الشركات وضريبة الدخل الشخصي والحد الأدنى من متطلبات رأس المال.

انفجار دبي

وأظهرت لقطات من مكان انفجار احدى الحاويات عن متن سفينة شحن في ميناء جبل علي بدبي، مشاهد دمار هائلة. حسبما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وقال المكتب الاعلامي، مساء الأربعاء، إن حريقا اندلع نتيجة انفجار في إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.

وأفاد المكتب في تغريدة على حسابه بتويتر بأن: “فرق الدفاع المدني تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي”.

وأضاف أن “الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي”

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت في وقت سابق من مساء اليوم نقلا عن شهود عيان إن سماع دوي انفجار في دبي والسبب غير معلوم.

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