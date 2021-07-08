اليويفا وفتح تحقيق في كواليس هدف إنجلترا عبر ركلة الجزاء
اليويفا وفتح تحقيق في كواليس هدف إنجلترا عبر ركلة الجزاء
Videoرياضة

اليويفا يفتح تحقيق في مباراة إنجلترا والدنمارك في بطولة اليورو والسبب ؟!

كتب وطن
0

كشف تقارير صحيفة بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، يعتزم على فتح تحقيق بشأن كواليس مباراة إنجلترا والدنمارك في دور النصف النهائي من منافسات كأس أمم أوروبا “اليورو”، والتي انتهت بفوز إنجلترا بهدفين ثمنين مقابل هدف وحيد.

اليويفا والتحقق في مباراة إنجلترا والدنمارك

وبينت تقارير بأن خطوة إقدام الاتحاد الأوروبي “اليويفا”، جاءت بعد توجيه الجماهير شعاع الليزر باتجاه الحارس الدنماركي “كاسبر شمايكل” الذي قدم أداءً جيدًا في المباراة، والتصدي للعديد من الكرات باتجاه شباك مرمى منتخبه خلال مباراة القمة بين كلا المنتخبين.

وأضحت، أن اليويفا سيفحص هذه الواقعة التي جاءت قبل أن يسجل هاري كين هدف الفوز لمنتخب إنجلترا من ركلة الجزاء في الوقت الإضافي التي تصدى لها الحارس الدنماركي شمايكل، بينما تابع هاري كين الكرة ليسددها بعد ذلك في شباك الدنمارك وتحقيق هدف الفوز في المباراة.

إشعال الألعاب النارية

وأفادت التقارير، بأن اليويفا سيحقق كذلك في إشعال الألعاب النارية والاضطرابات التي أحدثتها الجماهير خلال عزف النشيد الوطني مع بداية انطلاق المباراة بين إنجلترا والدنمارك داخل ملعب “ويمبلي” وسط العاصمة البريطانية “لندن”.

اقرأ المزيد: أسطورة الدنمارك “شمايكل” يعلق على ركلة جزاء إنجلترا والفضيحة التحكيمية

ومن المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي “اليويفا” غرامة مالية على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في ضوء تلك التحقيقات.

مباراة إنجلترا والدنمارك

وأحرز أولى أهداف اللقاء في شباك منتخب إنجلترا في الدقيقة ال30 عن طريق اللاعب الدنماركي ميكيل دامسغارد بتسديدة قوية سددها اللاعب على يمين حارس مرمى إنجلترا من داخل منطقة الجزاء.

وعاد منتخب إنجلترا إلى أجواء اللقاء وتسجيل هدف تقليص الفارق بطريق الخطأ سجله المدافع الدنماركي سيمون كيير في الدقيقة ال39 هدفًا في مرماه.

بينما جاء هدف الثاني لمنتخب إنجلترا في شباك منافسه الدنمارك في الدقيقة ال104، سددها المهاجم المهاري هاري كين عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق بعد عرقلة مشكوك في أمرها داخل منطقة العمليات للمنتخب المنافس.

تأهل منتخب إنجلترا 

وقد تأهل منتخب إنجلترا إلى دور النهائي من بطولة أمم أوروبا “اليورو” للمرة الأولى في تاريخ مسيرته في البطولة بعد إقصاء منافسه منتخب الدنمارك والفوز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، وستكون المباراة النهائية أمام نظيره منتخب إيطاليا.

يذكر أن أكثر من 60 ألف مشجع قد حضر مباراة إنجلترا والدنمارك، في دور النصف النهائي داخل مدرجات ملعب ” ويمبلي” وسط العاصمة البريطانية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
رياضة

مرتضى منصور: تراجعت عن زيارة نادي الزمالك حرصًا على بلدي

رياضة

أسطورة الدنمارك “شمايكل” يعلق على ركلة جزاء إنجلترا والفضيحة التحكيمية

رياضة

“ديب دايف دبي” أعمق حوض للغوض في العالم (شاهد)

رياضة

رسميًا: راموس يتنقل إلى صفوف باريس سان جيرمان بعد رحيله عن ريال مدريد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More