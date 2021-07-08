اليويفا يفتح تحقيق في مباراة إنجلترا والدنمارك في بطولة اليورو والسبب ؟!

كشف تقارير صحيفة بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، يعتزم على فتح تحقيق بشأن كواليس مباراة إنجلترا والدنمارك في دور النصف النهائي من منافسات كأس أمم أوروبا “اليورو”، والتي انتهت بفوز إنجلترا بهدفين ثمنين مقابل هدف وحيد.

اليويفا والتحقق في مباراة إنجلترا والدنمارك

وبينت تقارير بأن خطوة إقدام الاتحاد الأوروبي “اليويفا”، جاءت بعد توجيه الجماهير شعاع الليزر باتجاه الحارس الدنماركي “كاسبر شمايكل” الذي قدم أداءً جيدًا في المباراة، والتصدي للعديد من الكرات باتجاه شباك مرمى منتخبه خلال مباراة القمة بين كلا المنتخبين.

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( اليويفا ) إجراءات انضباطية ضد إنجلترا وجماهيرها اليوم الخميس بسبب تسليط آشعة الليزر على حارس الدنمارك كاسبر شمايكل خلال اللحظة الحاسمة لمباراتهما بالدور قبل النهائي لبطولة أوروبا 2020 !#EURO2020 pic.twitter.com/0ctMKWaSzV — جنون الكالتشيو (@Azuri99) July 8, 2021

وأضحت، أن اليويفا سيفحص هذه الواقعة التي جاءت قبل أن يسجل هاري كين هدف الفوز لمنتخب إنجلترا من ركلة الجزاء في الوقت الإضافي التي تصدى لها الحارس الدنماركي شمايكل، بينما تابع هاري كين الكرة ليسددها بعد ذلك في شباك الدنمارك وتحقيق هدف الفوز في المباراة.

إشعال الألعاب النارية

وأفادت التقارير، بأن اليويفا سيحقق كذلك في إشعال الألعاب النارية والاضطرابات التي أحدثتها الجماهير خلال عزف النشيد الوطني مع بداية انطلاق المباراة بين إنجلترا والدنمارك داخل ملعب “ويمبلي” وسط العاصمة البريطانية “لندن”.

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ومن المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي “اليويفا” غرامة مالية على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في ضوء تلك التحقيقات.

مباراة إنجلترا والدنمارك

وأحرز أولى أهداف اللقاء في شباك منتخب إنجلترا في الدقيقة ال30 عن طريق اللاعب الدنماركي ميكيل دامسغارد بتسديدة قوية سددها اللاعب على يمين حارس مرمى إنجلترا من داخل منطقة الجزاء.

وعاد منتخب إنجلترا إلى أجواء اللقاء وتسجيل هدف تقليص الفارق بطريق الخطأ سجله المدافع الدنماركي سيمون كيير في الدقيقة ال39 هدفًا في مرماه.

احتفال جماهير انجلترا باحد الساحات في مانشستر بهدف هاري كين الاول pic.twitter.com/x7EyWEtlVO — عالم اليورو (@euroworld2020) July 3, 2021

بينما جاء هدف الثاني لمنتخب إنجلترا في شباك منافسه الدنمارك في الدقيقة ال104، سددها المهاجم المهاري هاري كين عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق بعد عرقلة مشكوك في أمرها داخل منطقة العمليات للمنتخب المنافس.

تأهل منتخب إنجلترا

وقد تأهل منتخب إنجلترا إلى دور النهائي من بطولة أمم أوروبا “اليورو” للمرة الأولى في تاريخ مسيرته في البطولة بعد إقصاء منافسه منتخب الدنمارك والفوز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، وستكون المباراة النهائية أمام نظيره منتخب إيطاليا.

يذكر أن أكثر من 60 ألف مشجع قد حضر مباراة إنجلترا والدنمارك، في دور النصف النهائي داخل مدرجات ملعب ” ويمبلي” وسط العاصمة البريطانية.

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