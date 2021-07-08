استعيدي كثافة وطول شعرك بشكل سريع عبر هذه الأطعمة

تساقط الشعر مشكلة صحية تواجه الرجال والنساء على حد سواء، وتقف وراء هذه المشكلة عدة أسباب قد تكون خطيرة أو بسيطة.

ويكون الأمر مزعجا للغاية إذا بدأت في ملاحظة المزيد من الشعر على وسادتك أو رؤية بقع صلعاء وفراغات داخل شعرك، حينها يجب عليك البحث فوراً عن حل لوقف تطور المشكلة، واستعادة قوة وطول شعرك بشكل سريع.

أطعمة صحية لشعر أفضل

ويبدأ التغيير لحل المشكلة من تغيير النظام الغذائي، فنقص التغذية قد يكون سببا أساسياً لتساقط شعرك.

ولكن لا يوجد طعام أو مكمل واحد يمكن أن يضمن نمو الشعر، لذلك فإن الحصول على الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الكافية من تلك الأطعمة سيساعد في تعزيز نمو شعرك بشكل صحي.

إليك قائمة بأفضل الأطعمة التي ستساعدك على نمو شعرك وحمايته من التساقط:

البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على كميات عالية من فيتامين أ، وهو يلعب دورا هاماً في نمو الشعر ويساعد في الحفاظ على رطوبة فروة الرأس للحصول على فرصة أفضل لشعر صحي.

البرتقال

عدا أنه غني بفيتامين سي، ونتناوله لتعزيز وتقوية جهاز المناعة أثناء نزلات البرد ومكافحة الفيروسات والميكروبات، فإن فيتامين سي له وظيفة أخرى مهمة، وهي إنتاج الكولاجين الذي يعتبر بروتين امهم لقوة الشعر ومرونته.

الفلفل الحلو

كما البرتقال، يحتوي الفلفل الحلو على نسبة عالية من فيتامين سي، والهام جداً للعمل على إنتاج الكولاجين الذي يعزز نمو وقوة الشعر.

مرق العظام

قد يبدو الأمر غريباً، لكن مرق العظام يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك لتكوين الكولاجين، الذي يعتبر جزء من بنية الشعر وضروري لفروة رأس صحية.

اللحم البقري

اللحم البقري غني بالحديد الذي يعزز الدورة الدموية ويحمل الأكسجين إلى جسمك بالكامل، بما في ذلك فروة رأسك.

وبالتالي، فإن وصول الأكسجين إلى جذور الشعر يحفز نمو الشعر بشكل أسرع.

السبانخ

يلعب الحديد دورا رئيسيا في قدرة الجسم على إنتاج خلايا الدم السليمة وتوصيل الأكسجين إلى الشعر، وفي وفي حال عدم الحصول على ما يكفي من الحديد يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر.

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ويعتبر السبانخ غذاء رائع يحتوي على فيتامين ج وفيتامين أ والحديد، وإذا كنت تبحث عن طرق لإضافة المزيد من الخضراوات إلى روتينك الغذائي، فإن السبانخ هو الخيار الأمثل لك.

العدس والفاصوليا

ليست اللحوم الحمراء هي الغذاء الوحيد الذي يعتبر مصدر غذائي ممتاز للحديد، بل يمكنك الحصول على الحديد من الأطعمة النباتية أيضاً مثل العدس والفاصوليا.

ولتحولها إلى مصدر لفيتامين سي، فقط قم بإقرانها بالطماطم لامتصاص أفضل.

الفواكه والخضروات الحمراء

الفواكه والخضراوات ذات اللون الأحمر الفاتح هي مصدر ممتاز لفيتامين أ، الذي يدعم إنتاج الدهون.

وهو مرطب طبيعي للجسم ويلعب دورا مهما في منع جفاف الشعر وفروة الرأس، وعلى رأسها الطماطم والفراولة والتوت.

البيض

يحتوي البيض على البيوتين، ويحمل العديد من الفوائد للشعر بسبب ذلك، حيث أن البيوتين فيتامين يمنع ترقق الشعر وتساقطه.

ويحتوي أيضاً البيض على فيتامين أ، ويعتبر بروتين كامل، ما يعني أنه مصدر لجميع الأحماض الأمينية (اللبنات الأساسية للبروتينات) التي يحتاجها الجسم للعديد من الوظائف، بما في ذلك نمو الشعر وقوته.

وصفات طبيعية

وهناك العديد من الوصفات الطبيعية المنزلية البسيطة والتي تتكون من مكونات تتواجد في المنازل على الأغلب، وهي تساعد على حماية الشعر من التساقط، ومنها:

زيت جوز الهند

البصل

بياض البيض

الشاي الأخضر

أوراق الحناء

الصبار

التوت الأسود

الرمان

الفراولة

وتتلخص أبرز أسباب تساقط الشعر تتلخص في:

استخدام مستحضرات كيماوية ضارّة

تناقص الشعر والصلع الوراثي

الثعلبة البُقَعِيّة

تَساقُطُ الشَّعْرِ الكَرْبِيّ (Telogen Effluvium)

سعفة الرأس

هَوَس نتف الشعر (Trichotillomania)

الثعلبة النّـّدْبِيّة

مستوى الكوليسترول المرتفع في الدم

التوتر والضغط النفسي

ضغط الدم المرتفع

الإصابة بمتلازمة تكيّس المبايض

حبوب منع الحمل

خلل في مناعة الجسم

الحمل والولادة

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