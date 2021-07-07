هل تراجع محمد بن سلمان عن مشروع التطبيع؟.. سر معاقبة السعودية لمنتجات إسرائيل المصنعة بالإمارات

أثار قرار السلطات السعودية الجديد الخاص باستبعاد المنتجات ذات المكونات الإسرائيلية من الإعفاء الجمركي الخليجي، ضمن عقوباتها على الإمارات الجدل في الأوساط السياسية عن هدف النظام السعودي من ورائه.

ووفق محللين ومع أن القرار موجه بالأساس إلى الإمارات، إلا أن تضمنه السلع ذات المكونات الإسرائيلية لا يمكن النظر إلى أن هدفه معاقبة الإمارات فقط.

وكانت السعودية قد أعلنت، الاثنين، تعديل قواعد الاستيراد من دول الخليج، في إجراء تعتبر الإمارات المتضرر الأكبر منه.

ونظر لهذا التعديل على أنه تصعيد خطير في الخلاف الإماراتي السعودي، الذي يتمحور حول تمديد اتفاق نفطي ضمن منظمة أوبك ومساعي الإمارات لزيادة حصتها من الإنتاج.

هذا القرار السعودي تضمن استبعاد فئات عدة من السلع من اتفاق الإعفاء الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأغلب فئات هذه السلع مركزة في الإمارات.

هل تراجع ابن سلمان عن مشروع التطبيع

هذا القرار ذهب البعض إلى تحليله على أنه نوع من الزجر لإسرائيل، أو التراجع عن التطبيع السعودي الإسرائيلي.

أو على الأقل رسالة من ابن سلمان أن مشروع التطبيع لم يعد أولوية في السياسة السعودية ضمن المتغيرات الجديدة على الساحة.

اللافت أنه منذ رحيل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي كانت لديه علاقة وثيقة مع الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، أفضت لعلاقة وثيقة أيضاً مع الأمير محمد بن سلمان، فإن السياسة السعودية تشهد تغييراً طفيفاً.

تغير قواعد اللعبة

وكان واضحا جدا أنه منذ مجيء بايدن شهدت السياسة السعودية عملية ترتيب أوراق للتعامل مع الرجل الذي جعل قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي وحرب اليمن جزءاً رئيسياً من حملته الانتخابية.

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وبدا ذلك واضحاً في إطلاق السعودية مبادرتها للسلام في اليمن، والتي تجاهلها الحوثيون، فيما بدا أنها موجهة للأمريكيين أكثر من الحوثيين.

واتسمت السياسة السعودية منذ وصول بايدن بدرجة من الكمون والتهدئة، وبعد أن كانت لا تخفي غضبها من المساعي الأمريكية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، سعت للتعامل مع الأمر الواقع، وفتح مسارها التفاوضي الخاص مع طهران عبر بغداد.

التطبيع السعودي السري

وفي ملف التطبيع السعودي الإسرائيلي لم تحدث تطورات معلنة أو غير معلنة، بعدما كان الحديث يدور من قبل عن تحالف خليجي إسرائيلي ضد إيران، ستكون القضية الفلسطينية أحد أثمانه، ولكن أصبح حديث التحالف مقتصراً على الإمارات.

وأعلنت شركة الطيران الإسرائيلية في مايو الماضي أن طائرة تابعة للناقل الجوي الرسمي في الدولة العبرية، فشلت في الحصول على تصريح للتحليق عبر المجال الجوي السعودي، وهو واحد من أهم مكتسبات التطبيع السعودي الإسرائيلي.

وكانت السعودية أعلنت السماح بمرور الطائرات المقبلة من تل أبيب للمرة الأولى، في سبتمبر 2020، بعد أن دشّن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق، جاريد كوشنر، الخط الجوي بين دولتي السلام الإبراهيمي إسرائيل والإمارات.

وحسب موقع “i24 news” الإسرائيلي، فإن “الأمريكيين تواصلوا مع السعوديين، الذين أوضحوا أن طلب تصاريح العبور في المجال الجوي لم يتم توجيهه بشكل صحيح، وطلبوا من الآن فصاعداً توجيه طلبات العبور عبر قنوات أخرى، وبعد توضيح الأمر، منحت السعودية التصاريح اللازمة للانتقال للرحلات الجوية”.

وسبق ذلك تعليق وزير الخارجية السعودي على خطوات السلام بين عواصم عربية وإسرائيل، نهاية العام الماضي، بالقول إن “المملكة ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية”.

ولفت الأمير فيصل بن فرحان إلى أن بلاده “عندما دعمت مبادرة السلام في 2002 كانت لديها رؤية بأن تكون هناك علاقات بين جميع الدول العربية وإسرائيل، ومن ضمنها السعودية”، مضيفاً أنه “يرى أن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب عرقلت فرص السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

اتفاقات إبراهام

ولم يحدث تطبيع علني بين السعودية وإسرائيل، ولم تنضم الرياض رسمياً لاتفاقات إبراهام، ولم تؤيد علناً صفقة القرن التي أطلقها ترامب، ولكن يعتقد على نطاق واسع أنها باركت التحركين سرا.

وتحدثت تقارير إعلامية متعددة عن عقد قمة غير معلنة في نهاية ولاية ترامب، بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، وقيل إن القمة ركزت على التعاون ضد إيران.

كما أثارت هذه القمة مخاوف في الأردن من أن مصير الأقصى قد يكون مطروحاً في صفقة تطبيع بين البلدين، تتضمن شكلاً من أشكال الوصاية السعودية على الأقصى بالمشاركة مع الأردن، أو إقصائه، حسب تقرير لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

ولكن لم تحدث خطوات تطبيعية على الأرض كبيرة معلنة، باستثناء زيارات وتحركات لبعض النشطاء السعوديين تجاه إسرائيل.

وهي تحركات لا يمكن إطلاقاً أن تتم دون توجيه من السلطات السعودية، فيما هناك حديث عن تعاون سري كبير يشمل التعاون الاستخباراتي، وحديث عن إمكانيات للتعاون العسكري، مثل الحديث عن اهتمام سعودي وخليجي بصفة عامة بالقبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ.

ونشر موقع middleeasteye البريطاني، مقالاً للخبير في الشؤون الأمنية والأكاديمي في جامعة كينغز كوليدج البريطانية، أندرياس كريغ، حول الخلاف الأخير بين الإمارات والسعودية ، حيث أدى الاختلاف المتزايد في المصالح بين الجارتين إلى حدوث تصدعات خطيرة في القشرة الرقيقة لـ “الوفاق الاستراتيجي” الذي يجمعهما.

وفيما يلي نص المقال وفق ترجمة “وطن”:

لقد كانا الرجلان القويان في ال

خليج في حقبة ترامب: هز ولييْ العهد والحاكم الفعلي للإمارات والسعودية المنطقة، وفرضا إرادتهما على جيرانهم.

منذ أن تولى ولي عهد أبو ظبي القوي محمد بن زايد ومحمد بن سلمان تحت جناحه في عام 2015 ، لم يبدُ أن هذا الأخير منزعج من أن يتم تصويره على أنه حماية الأول.

كانت الفكرة السائدة في الرياض هي أن نموذج أبو ظبي للتحرير الاستبدادي يمكن أن يكون نموذجًا يحتذى به ، حيث جلب المملكة من العصور الوسطى إلى القرن الحادي والعشرين.

لكن على مدار العامين الماضيين، اتضح للدائرة المقربة من محمد بن سلمان أن الحليف المفترض المجاور لم يكن مهتمًا بخلق مواقف مربحة للجانبين لكلتا الدولتين.

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وبدلاً من ذلك ، فإن عقلية الخسارة الصفرية الحازمة لدولة الإمارات العربية المتحدة – التي شجعتها سياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الشرق الأوسط – جاءت غالبًا على حساب المصالح السعودية.

الإمارات والسعودية

كان صعود الإمارات العربية المتحدة باعتبارها أقوى دولة عربية على مدى العقد الماضي ممكنًا فقط لأن أبو ظبي تسعى بلا رحمة إلى تحقيق مصالحها الخاصة، مع القليل من الاهتمام لصراع الرياض على السمعة في واشنطن ، والمخاوف الأمنية في اليمن ، والحاجة الملحة للتنوع الاقتصادي و الاعتماد الوجودي على أسعار النفط المستقرة.

منذ عام 2019 ، أدى الاختلاف المتزايد في المصالح بين الجارتين إلى حدوث تصدعات خطيرة في القشرة الرقيقة لـ “الوفاق الاستراتيجي” الذي كان يُشيد به في السابق.

تم تعزيز العلاقة بين الرياض وأبو ظبي في السنوات الأخيرة من خلال التآزر الأيديولوجي على السرديات الإستراتيجية المعادية للثورة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك إضفاء الطابع الأمني ​​على الإسلام السياسي والإخوان المسلمين والمجتمع المدني على نطاق أوسع.

بينما لا تزال أوجه التآزر هذه قائمة ، فإن العامل الآخر الذي حافظ تقليديًا على هذه العلاقة الثنائية – العلاقات الشخصية بين محمد بن زايد ومحمد بن سلمان – قد عانى، حيث تراجعت العلاقات بين الزعيمين بشكل ملحوظ منذ انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

شراء الائتمان السياسي

في حين عزز الزعيمان في السابق “علاقتهما” من خلال رحلات الصيد المشتركة والزيارات الرسمية والمكالمات الهاتفية، وفقًا للبيانات الصحفية ، تحدث محمد بن سلمان ومحمد بن زايد مرة واحدة فقط منذ انتهاء عهد ترامب.

أصبح من الواضح أنه في ظل حكم بايدن، ستسحب واشنطن تفويضها المطلق للرياض وأبو ظبي للقيام بما يحلو لهما في المنطقة. كلاهما احتاج إلى شراء الائتمان من الإدارة الجديدة والديمقراطيين في واشنطن.

بدلاً من الظهور كمتنمرين في المنطقة، احتاج كل من محمد بن سلمان ومحمد بن زايد إلى إعادة صياغة صورتهما كلاعبين بناءين ، حريصين على دعم سياسة إدارة بايدن الإقليمية الناعمة المتمثلة في القيادة من الخلف.

عندما تم انتخاب ترامب في عام 2016 ، قام محمد بن زايد شخصيًا بزيارة فريق ترامب في نيويورك ، وقام بالضغط من أجل محمد بن سلمان ليكون الملك القادم.

بعد أربع سنوات، مع رئيس منتخب ديمقراطيًا، تحاول الإمارات بشكل ملحوظ خلق مسافة بينها وبين القيادة السعودية.

يُنظر إلى أي ارتباط بمحمد بن سلمان على أنه من المحتمل أن يلوث الجهود الإماراتية لتغيير صورة البلاد.

تحت ضغط من أجل مشاريعها المشتركة مع موسكو في ليبيا ، ومغامراتها في اليمن ، وظهورها كمضاعف للقوة لقوة المعلومات العالمية للصين، أظهرت أبو ظبي أن عقلية المحصل الصفري تعني أنها مستعدة لإلقاء “حليف استراتيجي” “تحت الحافلة.

كانت الحرب في اليمن ، التي ساعدت الإمارات في تأطيرها على أنها “بقيادة السعودية” ، هي الساحة الأولى التي علمت فيها القيادة السعودية أن السياسة الإماراتية كانت قاسية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على مصالح الإمارات ، حتى على حساب المملكة العربية السعودية.

أثار البعض في دوائر محمد بن سلمان ، وفقًا لمصادر قريبة من القصر ، مخاوف من أن محمد بن زايد ربما دفع السعودية إلى مغامرات محفوفة بالمخاطر من أجل إنشاء درع يمكن للإمارات من خلاله تعزيز مكاسبها في جنوب اليمن.

في حين اضطرت المملكة العربية السعودية لتحمل الأعباء التشغيلية والسمعة للحرب المكلفة ضد الحوثيين ، فقد ضمنت أبو ظبي موطئ قدم لها على طول الساحل اليمني المهم استراتيجيًا عبر بديلها ، المجلس الانتقالي الجنوبي.

“تركت في البرد”

أدى صعود الإمارات العربية المتحدة الشبيه بالمذنب وسط الفراغ الإقليمي في السلطة الذي خلفته الولايات المتحدة المنحلة إلى الوهم في أبو ظبي بأنها، باعتبارها القوة الوسطى الجديدة في الخليج ، لن تحتاج إلى الاستسلام لأي شخص.

تُظهر المواجهة المستمرة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن أبوظبي واثقة من ثباتها.

ولن تتنازل الإمارات عن المصالح الوطنية ، حتى لو كان الأمر على حساب المملكة العربية السعودية ، كما هو الحال مع تجاهل أبو ظبي الصارخ لحصص إنتاج أوبك.

فيما يتعلق بمسألة حصار قطر، حيث قاد محمد بن زايد وتبعه محمد بن سلمان عن طيب خاطر ، أبدت الإمارات العربية المتحدة استعدادًا ضئيلًا للغاية لتقديم تنازلات.على الرغم من أن التكاليف السياسية والسمعة للحصار المستمر استمرت في الارتفاع لكليهما – خاصة في واشنطن – إلا أن أبو ظبي كانت على استعداد لدعمها لصالح حملتها الصليبية المضادة للثورة.

في النهاية ، انشقت المملكة العربية السعودية عن الصف وتركت البراغماتية تسود.

كان إنهاء الحصار علامة أولى على القيادة السعودية في الخليج تحت حكم محمد بن سلمان، والتي اعتبرتها الرياض فرصة مربحة للجانبين للرباعية المحاصرة وقطر.

من ناحية أخرى ، كانت أبو ظبي قلقة للغاية بشأن وتيرة وعمق التطبيع ، الأمر الذي لم يضغط فقط على الإماراتيين للانصياع للصف ، بل سمح لمحمد بن سلمان بجني الرسائل الإيجابية.

هذه كانت البداية فقط. بعد أن تركتها جارتها في الطقس البارد ومرة ​​أخرى ، شرعت المملكة العربية السعودية منذ ذلك الحين في استراتيجيتها الأكثر حزماً للتنويع. تستهدف السياسات الاقتصادية الجديدة للمملكة ، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات من الشركات متعددة الجنسيات الموجودة في الإمارات العربية المتحدة ، قصة نجاح دبي التي كانت في مأزق اقتصادي منذ بداية جائحة كوفيد -19.

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