نرمين الفقي تكشف مواصفات فتى أحلامها وسر عدم زواجها من أصحاب المليارات!

تصدرت الفنانة المصرية نرمين الفقي محركات البحث بعد تصريحاتها في برنامج (كلمة أخيرة) على فضائية on مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي، وكشفت خلالها العديد من أسرارها.

أسرار (الليل وآخره)

وتحدثت نرمين الفقي عن بدايتها في عالم الفن في مسلسل (السيرة الهلالية)، ومسلسل (حياة الجوهري) التي شاركتها بطولته الفنانة المصرية يسرا.

وقالت نرمين الفقي عنها: (يسرا فنانة جميلة جدا، ولم أشعر بالقلق في الوقوف أمامها بسبب شخصيتها المميزة، وكان دوري في العمل مهما ومحوريا).

وحول مسلسل (الليل وآخره) الذي حقق نجاحاً كبيراً، قالت نرمين: (لن أنسى كواليس مسلسل الليل وآخره، فهو العمل الأهم فى حياتي الفنية، لتعاوني مع فريق عمل اتسم بطابع المحبة، أولهم المخرجة رباب حسين والكاتب جلال عبدالقوي الذى قدم عملا لن يتكرر فى تاريخ الدراما).

وتابعت نرمين الفقي: (بالإضافة إلى النجم الكبير يحيى الفخراني الذى استفدت منه الكثير، والراحلة سعاد نصر التى لا أنساها أبدا).

مواصفات فتى أحلام نرمين الفقي

كما كشفت نيرمين الفقي عن مواصفات فتى أحلامها قائلة: (لا بد أن يكون مثقف وحنين وطيب وراجل بمعنى الكلمة، وغير كدة مش عاوزة ومش خايفة من الزمن والوحدة).

وتابعت الفنانة المصرية: (أنا كامرأة نفسى أحب واتحب وأشعر إن الراجل اللي قدامي بيحبني بجد وفكرة الارتباط سايباها على ربنا، وعمري ماحبيت في حياتي).

وأكدت نرمين فقي أن عدداً كبيراً من الرجال تقدموا لها ، لكنها لم تجد كيميا بينها وبينهم، مشيرة إلى أن التمثيل كان عائقا لها وقالت: (مريت بناس في حياتي كان نفسهم يرتبطوا بيا مقابل الابتعاد عن التمثيل).

وشددت نرمين الفقي على أنها لم تقلق أبدا من تأخرها في الزواج حتى الآن مشيرة إلى أن والدتها كانت تتمنى رؤية أولادها لكنها في ذات الوقت كانت حريصة على فكرة الانتقاء.

وقالت: (على قد ما ماما كانت عاوزة تشوف ولادي لكن في ذات الوقت كان عندها مشكلة بسبب تجربتها مع الانفصال، فاكنت طول الوقت تفصص العريس من باب خوفها عليا زيادة عن اللزوم).

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وحول اهتمامها بالنقود قالت: (لو كنت حاطة الفلوس في دماغي كنت زماني إتجوزت مليارديرات)، منوهة لصبرها في انتقاء أدوارها الفنية أيضاً بناء على نصيحة أمها لها، حتى أنها لم تغير سيارتها إلا كل 12 عاما، مضيفة: (غيرت العربية بعد ما ربنا كرمني بشغل في رمضان السنة دي).

أعمال نرمين الجديدة

وعبرت نرمين الفقي عن سعادتها بوجودها في مسلسين في موسم دراما رمضان الماضي، وهما (النمر) و(ضل راجل).

وقالت: (الحمد لله العملين حققوا نجاحا كبيرا بإشادة الجميع، ومسلسل النمر أخد صيت كبير خاصة أننى قدمت شخصية جديدة عليا تماما ومختلفة، ولكن بذلت مجهودا أكثر في مسلسل ضل راجل).

سراً تكشفه نرمين لأول مرة

وكشفت نرمين أن معظم مشاهدها في مسلسل (ضل راجل) استوحتها من شخصية والدتها التي جلست على كرسي متحرك في آخر أيامها، مشيرة إلى أنها تكشف هذا السر لأول مرة.

وأوضحت نرمين الفقي أنها كانت تستحضر شكل والدتها أمامها وقامت بتقليدها في بعض المشاهد لأنها تعرف شعور المريض الذي يجلس على كرسي متحرك والألم الذي يعاني منه بعد أن كان سليما.

وتابعت: (معظم المشاهد التي بكيت فيها كانت من قلبي بسبب والدتي).

عمليات التجميل والتجاعيد

هذا وقد نفت نرمين الفقي كل ما انتشر حول إقدامها على إجراء أي عمليات خاصة بجراحات التجميل، وقالت: (عمري ما عملت خالص حواجبي بس كانت زمان تقيلة شوية، وده اللي غير شكلي كتير دلوقتي).

وتابعت: (أنا لست ضد عمليات التجميل، ولكن ضد المبالغة والعبث كثيراً في الوجه والجبهة حتى إذا قالوا بها تجاعيد، إزاي هقدر أمثل ووشي متحجر.. حاجات كتيرة اوي ماينفعش أنها تحصل).

واستطردت الفنانة المصرية: (فيه حاجات تجميل كتيرة ممكن تبقى مهمة زي واحدة تعرضت لحادثة وتسبب لها في مشكلة أو أن أنف أحدهم بها مشكلة هناك اشياء تستدعي إجراء التجميل لكني أرفض المبالغة وإننا كلنا نبقى شبه بعض).

وأكدت نرمين أن الرجل لا يحب السيدة المزيفة، مضيفة: (ده حقيقي لما بسمع اصدقائي في انتقادها لست مثلاً يقولوا دي عاملة كام عملية أو مكبرة ومصغرة لكن أحلى حاجة الطبيعية وأن الانسان لازم يرضى باللي ربنا كتبهوله)

وتحدثت نرمين الفقي عن انتشار التجميل بشدة في الجيل الجديد قائلة: (مشفتش ده بس ممكن أشوف واحدة حلوة أوي وكيوت والاقيها عملت حاجة وبوظت شكلها ببقى نفسى أقولها ليه عملتي كده وانتي زي القمر.. عشان إيه؟)، مؤكدة أنها ضد عمليات التجميل المبالغ فيها التي ظهرت مؤخراً.

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