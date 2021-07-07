ميسي يسخر من زميله السابق ياري منيا بعد إهداره ركلة الجزاء
ميسي يسخر من زميله السابق ياري منيا بعد إهداره ركلة الجزاء
Videoرياضة

ميسي يستفز زميله السابق “رياي مينا” بكلمة مثيرة للجدل !

كتب وطن
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سخر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا من زميله السابق في فريق برشلونة الإسباني “ياري مينا” الذي يلعب في صفوف منتخب كولومبيا بعد فشله في تسجيل هدف في شباك منتخب الأرجنتين خلال منافسات بطولة كوبا أمريكا.

ميسي والصراخ في وجه ياري مينا

وأثار ميسي الجدل الواسع خلال احتفاله بعد تضيع زميله السابق مدافع منتخب كولومبيا “ياري مينا” بعد إهداره إحدى ركلات الجزاء.

وصرخ ميسي في وجه زميله السابق في برشلونة الذي يلعب في الوقت الحالي في صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي قائلاً له: ” أرقص الآن، أقص الآن”.

انتقام ميسي

وجاءت كلمات الأرجنتيني ميسي في وجه زميله الكولومبي “ياري مينا”، على أنها انتقام لزميله وصديقه المقرب الأوروغواياني لويس سواريز 34 عامًا، الذي ودعت بلاده منافسات بطولة كوبا أمريكا من دور الربع النهائي أمام منافسات منتخب كولومبيا، وفق ما أفادت به تقارير صحفية.

وقد سجل في تلك المباراة اللاعب الكولومبي “ياري مينا” في شباك منتخب الأوروغواي، الذي احتفل بعدها برقصة مميزة خلال مباراة جمعت كلا المنتخبين يوم الأحد الماضي.

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وانتهت المواجهة القوية بين كلا المنتخبين بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين، وتأهل المنتخب الأخير إلى دور النصف النهائي من البطولة لمواجهة الأرجنتين.

ركلات الترجيح وتأهل منتخب الأرجنتين

واستطاع منتخب الأرجنتين الفوز على منتخب كولومبيا بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة قمة دور النصف النهائي بين المنتخبين، ليتمكن منتخب الأرجنتين من التأهل إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا لملاقاة منتخب البرازيل.

الأرجنتين والبرازيل

وسيواجه منتخب الأرجنتين على لقب كوبا أمريكا غريمه حامل اللقب السابق للبطولة والمستضيف منتخب البرازيل على كأس كوبا أمريكا، بعد نجاحه في الفوز على منتخب البيرو بهدف نظيف دون رد، في دور النصف النهائي من المسابقة.

وتعد المرة الأولى التي سيواجه فيها منتخب البرازيل والأرجنتين الأسبوع المقبل في نهائي بطولة كوبا أمريكا منذ عام 2007، حيث تمكنت البرازيل من الفوز على الأرجنتين بثلاثة أهداف نظيفة.

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