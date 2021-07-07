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موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب وطن
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يلتقي حامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري أمام نظيره فريق المقاولون العرب، في المباراة المؤجلة من دور ال 26 من منافسات الدوري المصري، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” استاد بترو سبورت”.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وستقام مباراة الأهلي ومنافسه المقاولون العرب المؤجلة، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر “القاهرة” والسودان وعمان.

بينما ستكون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” وفلسطين والعراق واليمن وقطر والبحرين والكويت وسوريا ولبنان والأردن، ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان ستكون في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، الذي يمتلك حقوق البث لمنافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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وستبث المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على أحداث اللقاء

وسيعلق على مباراة فريق الزمالك ونظيره غزل المحلة عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” المصرية، المعلق الرياضي مؤمن حسن.

تشكيلة فريق الأهلي

وسيلعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عامًا، بتشكيلة متوقعة أمام نظيره الأهلي في منافسات الدوري المصري، حيث سيكون في حراسة المرمي محمد الشناوي.

وفي خط مركز الدفاع، سيأتي كلاً من: ياسر إبراهيم، بدر بانون، علي معلول، أكرم توفيق.

وفي مركز خط الوسط سيكون كلاً من: أليو ديانج، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

وسيعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على الثلاثي، محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا.

تشكيلة المقاولون العرب

وسيدخل المدير الفني لفريق المقاولون العرب علاء عبد الغني 42 عامًا، بتشكيلة متوقعة أمام منافسه الأهلي، حيث سيكون في حراسة مرمى الفريق محمود أبو السعود.

وفي دفاع الفريق سيلعب كلاً من: باسم علي، محمد سمير، فادي نجاح، إبراهيم عادل، بينما سيأتي في خط الوسط كلاً من اللاعبين: محمد مجلي، لويس هينستروزا، إبراهيم صلاح.

وفي هجوم الفريق سيكون في التشكيلة كلاً من: عبد الله ياسين، محمد سالم، هيثم جويني.

نتائج الفريقين قبيل المواجهة في الدوري المصري

ويحتل فريق الأهلي المصري في ثاني جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، بفارق كبير عن غريمه التقليدي الزمالك الذي يعتلي الصدارة برصيد 61 نقطة.

بينما جاء منافسه المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة، خلال منافسات الدوري المصري الممتاز الحالي.

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