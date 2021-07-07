رغم المحادثات الهادئة بين مصر وتركيا .. لماذا يتعنّت السيسي أمام مبادرات أردوغان!

قالت صحيفة (التايمز أوف إسرائيل – timesofisrael) إنه رغم المحادثات الهادئة بين مصر وتركيا، يُظهر افتتاح قاعدة “3 يوليو” والمناورات العسكرية الأخيرة أن السيسي غير مستعد لقبول مبادرات أردوغان.

وأضافت أنّ مصر بعثت برسالة حازمة إلى منافستها الإقليمية تركيا هذا الأسبوع تستعرض فيها قوتها العسكرية حتى وهي تشارك في خطوات تهدف إلى تهدئة التوترات بين القوتين .

وتابعت (التايمز أوف إسرائيل): امتد التنافس بينهما إلى مناطق أخرى وانقسم الشرق الأوسط، حيث تقود تركيا وقطر اتجاهاً معيناً، بينما انحازت مصر إلى السعودية والإمارات في معسكر موالي للغرب.

في البحر الأبيض المتوسط​، انضمت مصر إلى اليونان وقبرص، اللتين تتهمان تركيا بالتنقيب غير القانوني عن الغاز الطبيعي في مناطقهما الاقتصادية الخالصة.

جنبا إلى جنب مع إسرائيل، شكلت البلدان منتدى غاز شرق المتوسط​​، ومقره في القاهرة، وأجرت تدريبات عسكرية مشتركة.

افتتاح قاعدة عسكرية بحرية استراتيجية

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، السبت ، قاعدة بحرية استراتيجية على البحر الأبيض المتوسط ​​”لتأمين خطوط الملاحة” ، بحسب الرئاسة.

تقع القاعدة على بعد حوالي 255 كيلومترًا (160 ميلًا) غرب الإسكندرية ، باتجاه الحدود مع ليبيا ، وهي دولة لعبت فيها كل من مصر والإمارات العربية المتحدة دورًا عسكريًا رئيسيًا في دعم قوات خليفة حفتر . تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني ، الطرف المعارض في الحرب الأهلية 2014-2020.

وليس من قبيل الصدفة أن الحفل حضره ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وقال السيسي في بيان “إنها أحدث قاعدة عسكرية مصرية على البحر المتوسط ​​وستركز على تأمين الجبهة الشمالية والغربية للبلاد.”

ويتزامن الافتتاح مع الذكرى الثامنة لقيادة السيسي الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي.

بدت الحرب بالوكالة في ليبيا وكأنها يمكن أن تتحول إلى مواجهة مباشرة بين القوى، عندما وصف السيسي مدينة سرت الليبية بأنها “خط أحمر” وهدد بقوة عسكرية مباشرة إذا هاجمتها القوات المدعومة من تركيا.

مصر وتركيا

كما أن مصر وتركيا على خلاف حول السيطرة على الموارد في شرق البحر المتوسط.

كانت أنقرة تؤكد بقوة على حقوقها البحرية ، بفضل دعمها لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

في عام 2019 ، وقعت تركيا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الحكومة في ليبيا ، تطالب بحقوق المياه التي تعتبرها قبرص واليونان ملكًا لها.

في سبتمبر / أيلول 2020 ، رفعت أنقرة الرهان بإرسال سفينة ترافقها سفن حربية لمسح النفط والغاز في المياه التي تطالب بها اليونان. وبحسب رويترز ، اصطدمت سفن حربية يونانية وتركية في وقت ما.

رداً على ذلك ، وقعت مصر واليونان اتفاقية حدودية بحرية رفضتها تركيا.

في عام 2020 ، تم إطلاق منتدى غاز شرق المتوسط ​​رسميًا ، والذي يضم منافسين لتركيا مثل إسرائيل واليونان وقبرص وفرنسا. يُنظر إلى EMGF ، الذي تستضيفه القاهرة ، على أنه تحالف مناهض لتركيا.

قادر 2021

التدريبات العسكرية المصرية هذا الأسبوع تهدف إلى إرسال تحذير بشأن استعداد مصر للدفاع عن مصالحها في البحر.

أصدرت وزارة الدفاع المصرية ، الأحد ، مقطع فيديو لتدريب قادر 2021 ، الذي يُجرى في قاعدة 3 يوليو.

وشدد الفيديو على أن القاعدة تساعد مصر في حماية مواردها الطبيعية في مياهها الإقليمية ، وهي على ما يبدو رسالة واضحة لأردوغان.

الرسالة إلى تركيا هي أن مصر لديها جيش قوي ومتقدم يدافع عن مياهها ورؤيتها في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.

جرت مناورة قادر في كانون الثاني / يناير 2020 بعد أسبوع من إعلان أردوغان عزمه إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

تغير لهجة تركيا

ترى صحيفة (التايمز أوف إسرائيل) انّ لهجة تركيا وسياساتها في الأشهر الأخيرة، تغيرت، بما في ذلك الانفتاح على مصر.

وأجرى الجانبان محادثات استخباراتية ودبلوماسية هادئة، وقال أردوغان في مارس / آذار إنه يأمل أن تزداد عملية المصالحة مع مصر بشكل أقوى ، وأن مصر وتركيا حليفان طبيعيان.

في الوقت نفسه ، طلبت أنقرة من القنوات التلفزيونية المصرية المعارضة في تركيا تخفيف حدة انتقاداتها للسيسي وللحكومة المصرية في إشارة إلى أنها حريصة على المصالحة.

حتى أن تركيا التزمت الصمت في يونيو / حزيران عندما أيدت مصر عقوبة الإعدام بحق 12 من كبار أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

مصر ، من ناحية أخرى ، كانت أكثر حذرا. واعترف وزير الخارجية المصري سامح شكري بالمحادثات لكنه شدد على أن التقدم يعتمد على “تغيير حقيقي في السياسة التركية”.

وحذر من أن “الكلمات لا تكفي ، يجب أن تقترن بالأفعال”.

وفقا للصحيفة العبرية فإن مصر لا تزال غير مستعدة لقبول مبادرات تركيا ، وبدلاً من ذلك ترد باستعراض القوة العسكرية.

وتضيف أن إسرائي ، أيضًا ، كانت فاترة تجاه المحاولات التركية لإعادة إحياء العلاقات.

مع العلاقات الدبلوماسية والأمنية الجديدة مع الدول العربية ، من المحتمل ألا تتعامل إسرائيل مع تركيا حتى توقف أنقرة نشاط حماس في البلاد ، وتتحلى بالشفافية بشأن أنشطتها في القدس الشرقية ، وتنهي خطابها “القاسي المعادي لإسرائيل”.حسب وصف الصحيفة

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