أنس جابر وإنفعالها في وجه مشجع تونسي أفقد تركيزها في المباراة
أنس جابر وإنفعالها في وجه مشجع تونسي أفقد تركيزها في المباراة
Videoرياضة

بالفيديو: صيحات مشجع تونسي تثير غضب اللاعبة أنس جابر في بطولة “ويمبلدون”

كتب وطن
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أثارت صيحات أحد المشجعين التونسيين انفعال اللاعب التونسية أنس جابر 26 عامًا، والتي طالبته بالصمت حتى تستطيع التركيز في مواجهتها منافستها اللاعبة البيلاروسية “أرينا سابا لينكا” في دور الربع النهائي من بطولة “ويمبلدون”.

أنس جابر وصراخ المشجع التونسي

وقد تواصلت صيحات المشجع التونسي على امتداد المواجهة بين اللاعبتين والمبالغة في الصراخ والتشجيع، مما أثار ذلك غضب اللاعبة التونسية أنس جابر.

وقد صرخ المشجع التونسي خلال تنفيذ اللاعبة التونسية أحد إرسالاتها خلال المجموعة الثانية من المباراة، قائلاً لها: ” يلا يا أنس”، وهو ما تسبب في غضبها بالقول له: ” أنت تزعجني ولا تزعجها هي”.

في إشارة إلى منافستها اللاعبة البيلاروسية التي نجحت في التفوق على اللاعبة التونسية أنس جابر.

أنس جابر ووداع بطولة ويمبلدون

وودعت اللاعبة التونسية أنس جابر منافسات بطولة “ويمبلدون” الدولية للتنس، أمام نظيرتها البيلاروسية أرينا سابالينكا، بالفوز عليها 4-6 و3-6 في مباراة قوية جمعت كلا البطلتين في دور الربع النهائي من البطولة.

لتخرج بذلك اللاعبة جابر من منافسات البطولة رغم تألقها وتحقيقها الإنجاز التاريخي في ثالث البطولات الأربع الكبرى في العاصمة البريطانية “لندن”.

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المرة الأولى والتأهل

ونجحت اللاعبة البيلاروسية سابالينكا في التأهل للمرة الأولى خلال مسيرتها الاحترافية في كرة المضرب “التنس” على حساب منافستها التونسية أنس جابر، إلى دور النصف النهائي من بطولة “ويمبلدون”.

وستواجه اللاعبة التشيكية كارولينا بليشكوفا التي حققت الفوز بسهولة على منافستها السويسرية فيكتوريا غولوبيتش 2-6 و6-2 في منافسات دور الربع النهائي من البطولة الدولية، منافستها البيلاروسية سابالينكا.

الانجاز التاريخي

وحققت اللاعبة التونسية المصنفة في المركز ال24 عالميًا وفق رابطة المحترفين لكرة التنس، بعد قيامها في تكرار الانجاز التاريخي بعد وصولها إلى دور الربع النهائي من بطولة “ويمبلدون”، بعد المصري إسماعيل الشافعي عام 1974م.

وتمكنها من الفوز على منافستها البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة في المركز التاسع عالميًا وبطلة رولان غاروس في عام 2020 بعدما الفوز عليها بنتيجة 7-5 و1-6 و1-6 في دور الثمن النهائي من المسابقة الدولية.

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