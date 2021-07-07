بالفيديو: صيحات مشجع تونسي تثير غضب اللاعبة أنس جابر في بطولة “ويمبلدون”

أثارت صيحات أحد المشجعين التونسيين انفعال اللاعب التونسية أنس جابر 26 عامًا، والتي طالبته بالصمت حتى تستطيع التركيز في مواجهتها منافستها اللاعبة البيلاروسية “أرينا سابا لينكا” في دور الربع النهائي من بطولة “ويمبلدون”.

أنس جابر وصراخ المشجع التونسي

وقد تواصلت صيحات المشجع التونسي على امتداد المواجهة بين اللاعبتين والمبالغة في الصراخ والتشجيع، مما أثار ذلك غضب اللاعبة التونسية أنس جابر.

#انس_جابر تفقد اعصابها خلال مباراة للتنس وتهاجم مشجع تونسي بسبب تشجيعه المستمر لها ومناداته باسمها ما تسبب في ازعاجها وفقدانها التركيز #تونس #tunisie #onsjabeur #COVID19 pic.twitter.com/HXdGu8a87C — أخبار الخضراء 🇹🇳🇹🇳🇹🇳 (@mytunisiaz) July 6, 2021

وقد صرخ المشجع التونسي خلال تنفيذ اللاعبة التونسية أحد إرسالاتها خلال المجموعة الثانية من المباراة، قائلاً لها: ” يلا يا أنس”، وهو ما تسبب في غضبها بالقول له: ” أنت تزعجني ولا تزعجها هي”.

في إشارة إلى منافستها اللاعبة البيلاروسية التي نجحت في التفوق على اللاعبة التونسية أنس جابر.

أنس جابر ووداع بطولة ويمبلدون

وودعت اللاعبة التونسية أنس جابر منافسات بطولة “ويمبلدون” الدولية للتنس، أمام نظيرتها البيلاروسية أرينا سابالينكا، بالفوز عليها 4-6 و3-6 في مباراة قوية جمعت كلا البطلتين في دور الربع النهائي من البطولة.

التونسية 🇹🇳 أُنس جابر هي أول لاعبـ/ـة عربيـ/ـة تصل لربع نهائي ويمبلدون منذ المصري 🇪🇬 اسماعيل الشافعي عام 1974 🎾 pic.twitter.com/1PkNz9XOTf — 💎 محمد فهد الشمري 🇰🇼 (@Fahad10Bo) July 5, 2021

لتخرج بذلك اللاعبة جابر من منافسات البطولة رغم تألقها وتحقيقها الإنجاز التاريخي في ثالث البطولات الأربع الكبرى في العاصمة البريطانية “لندن”.

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المرة الأولى والتأهل

ونجحت اللاعبة البيلاروسية سابالينكا في التأهل للمرة الأولى خلال مسيرتها الاحترافية في كرة المضرب “التنس” على حساب منافستها التونسية أنس جابر، إلى دور النصف النهائي من بطولة “ويمبلدون”.

التونسية أنس جابر تكتب التاريخ وتصبح أول عربية تتأهل لربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس 🎾🇹🇳⭐ أنس حولت تأخرها إلى فوز بمجموعتين مقابل مجموعة أمام البولندية إيغا شفيونتيك بطلة رولان جاروس 2020 pic.twitter.com/C1RUw54fmo — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 5, 2021

وستواجه اللاعبة التشيكية كارولينا بليشكوفا التي حققت الفوز بسهولة على منافستها السويسرية فيكتوريا غولوبيتش 2-6 و6-2 في منافسات دور الربع النهائي من البطولة الدولية، منافستها البيلاروسية سابالينكا.

الانجاز التاريخي

وحققت اللاعبة التونسية المصنفة في المركز ال24 عالميًا وفق رابطة المحترفين لكرة التنس، بعد قيامها في تكرار الانجاز التاريخي بعد وصولها إلى دور الربع النهائي من بطولة “ويمبلدون”، بعد المصري إسماعيل الشافعي عام 1974م.

🎾التونسية 🇹🇳 أنس جابر تصبح أول عربية تبلغ ربع نهائي بطولة ويمبلدون بفوزها على البولندية إيغا شفيونتيك بطلة رولان غاروس 2020

🎙️تقرير | ناتالي داغر pic.twitter.com/WFFudpmF43 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) July 5, 2021

وتمكنها من الفوز على منافستها البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة في المركز التاسع عالميًا وبطلة رولان غاروس في عام 2020 بعدما الفوز عليها بنتيجة 7-5 و1-6 و1-6 في دور الثمن النهائي من المسابقة الدولية.

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