البلوجر المصرية هبة مبروك تغيظ طليقها وتعلن زواجها من كلب وتثير ضجة واسعة (شاهد)

أثارت البلوجر المصرية هبة مبروك جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان زواجها من كلب.

ونشرت هبة مبروك صوراً عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلالها بفستان الزفاف برفقة كلب أسود ضخم يرتدي طوق ولافتة مكتوب عليها (حفل زفاف) .

وعلقت هبة مبروك على الصور قائلةً: (ضل كلب ولا ضل…. كملوا انتوا بقى).

متابعون ينتقدون البلوجر المصرية هبة مبروك: (قلة أدب)

واعتبر المتابعون أن هبة مبروك أرادت أن تسيء إلى زوجها السابق عبدالرحمن مبروك بهذه الطريقة، وتهينه بعد خلافاتهما التي أدت إلى انفصالهما في النهاية.

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وجاء في التعليقات: (قلت ذوق وعديمة تربيه ولله).

وكتب آخر: (استحقرتى نفسك بعد السيشن دا ).

وذكرتها أخرى بابنها وكتبت: (اي القرف دا انتي مهزقه اويي وكمان بتهيني نفسك قبل جوزك وبعدين اعمل حساب للعيش والملح ومسيرك هترجعيلو وبلاش القرف دا وكمان انتي عندك ابن لما يكبر ويشوف الأقرب بتاع امو وابو دا هيعمل اي ولا هيقول اي موضوع ملوش اي علاقه بلهزار دا حاجه قرف).

ورأت أخرى أنه يجب أن يتم محاسبتها على هذه الجلسة، وكتبت: (انتي مهزقه ومفروض يتعملك محضر بالوقاحه دي علشان الترند اي حاجه تعملوها).

هبة مبروك: (مجرد هزار)

وعلى إثر هذا الهجوم، خرجت هبة مبروك عن صمتها وقالت إنها قامت بتصوير هذا الحدث مداعبة جمهورها في حالة من الغموض من أجل إدخال السرور على الجمهور.

وقالت هبة مبروك في تصريح لصحيفة (صدى البلد): (هو مجرد سيشن للهزار، وانا نزلت لايف بشرح فيه كل التفاصيل).

وأوضحت هبة أنه في يوم تصوير الزفاف تأجل أكثر من مرة لأسباب مختلفة، كانت أخرها دخول صديقتها (دينا) المستشفى مما دفعها لإلغاء الحفل والحضور مع صديقتها التي اعتبرتها أهم من أي تريند.

مصور السيشن: صورت حفلات طلاق

وفي ذات السياق، قال مصور السيشن مع هبة مبروك، محمد زتونة: (أنا بركز في شغلي كمصور إني أطلع شغل بأعلى جودة وشكل، وكدا كدا الناس بتتكلم سواء بالحلو او الوحش، وطبيعي محدش بيقول على شغله وحش، بس خلي الناس هي اللي تحكم).

اقرأ أيضاً: نرمين الفقي تكشف مواصفات فتى أحلامها وسر عدم زواجها من أصحاب المليارات!وأضاف زتونة في تصريح لنفس الصحيفة: (هي حاجة جديدة على عيني وعين كل الناس وكنت أتمنى الناس تاخدها من ناحية انها مضحكة وحاجة مبهجة لان فيه ناس كتير هاجمتني اني صورت السيشن دي وبرضو هاجموني اني صورت حفلة الطلاق، وانا بشوف الحاجات دي كنوع من أنواع الضحك).

وعبر محمد زتونة عن سعادته بتصوير الحفل متمنيا لهبة التوفيق في المستقبل.

هبة مبروك وزوجها

الجدير بالذكر أن جلسة التصوير جاءت بعد نشوب خلافات بين هبة مبروك وزوجها عبد الرحمن مبروك، وتدهور العلاقة بينهما بشكل كبير، وهو ما جعل متابعيها يربطون تلك الواقعة بسخريتها من الزواج والرجال في جلسة التصوير الجديدة.

وهبة لديها طفل واحد من زوجها والتي رفضت التصريح عن علاقتها بطليقها عبدالرحمن رغم تدوينها سب ضده أكثر من مرة في أوقات سابقة.

وهذا وتنتمي هبة مبروك لأسرة مهتمة بمواقع التواصل الإجتماعي، حيث ترتبط بشكل عاطفي مع أخيها البلوجر محمد مبروك، الذي يمتلك أكثر من مليون متابع على موقع انستجرام.

وظهرت هبة مبروك على منصات مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2018، ويتابعها ما يقرب من مليون و100 ألف متابع على حسابها الرسمي على إنستجرام.

فيلم (العلمين)

وفي سياق آخر، أعلنت هبة مبروك مؤخرًا مشاركتها في فيلم (العلمين) وهو من بطولة خالد سليم، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، ومحمود حجازي، وآخرين، سيناريو وحوار محمود وهبة، وإخراج محمد جمال الحديني.

وأعربت هبة حينها في بيان صحفي عن سعادتها لخوض تجربة التمثيل بشكل احترافى مشيرة إلى أنها تنتظر بشكل كبير رؤية الجمهور لها من خلال العمل، خاصة وأنها ستكتسب الكثير من القدرات التمثيلية.

وأشارت هبة مبروك حينها إلى أن العمل سيتناول قصة اجتماعية مؤثرة وجديدة على مستوى الشكل الدرامي .

وانضم أيضاً إلى فيلم (العملين) طليقها عبدالرحمن مبروك والذي عبر أيضاً عن سعادته بالانضمام لأسرة الفيلم، وقال إنه بمثابة شرف كبير له التمثيل في عمل فني مشرف ويضم نخبة كبيرة من النجوم والفنانين.

يشار إلى عبدالرحمن مبروك، شارك في عدة أعمال سابقة، منها مسلسل الأب الروحي، ومسلسل لمس أكتاف، ومسلسل البرنس.

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