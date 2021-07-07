هاري كين يقود منتخب إنجلترا إلى نهائي اليورو على حساب الدنمارك (شاهد)

تأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو” على حساب منافسه الضيف منتخب الدنمارك بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة وقوية جمعت كلا المنتخبين على ملعب “ويمبلي” في العاصمة الإنجليزية “لندن”.

هدف التقدم لمنتخب الدنمارك

وأحرز أولى أهداف اللقاء في شباك منتخب إنجلترا في الدقيقة ال30 عن طريق اللاعب الدنماركي ميكيل دامسغارد بتسديدة قوية سددها اللاعب على يمين حارس مرمى إنجلترا من داخل منطقة الجزاء.

أهداف منتخب إنجلترا في شباك الدنمارك

وعاد منتخب إنجلترا إلى أجواء اللقاء وتسجيل هدف تقليص الفارق بطريق الخطأ سجله المدافع الدنماركي سيمون كيير في الدقيقة ال39 هدفًا في مرماه.

اقرأ المزيد: زوجة موراتا تتلقى تهديدات جديدة بعد خروج إسبانيا من اليورو (صور)

بينما جاء هدف الثاني لمنتخب إنجلترا في شباك منافسه الدنمارك في الدقيقة ال104، سددها المهاجم المهاري هاري كين عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق بعد عرقلة مشكوك في أمرها داخل منطقة العمليات للمنتخب المنافس.

We've done this together ❤️ Thank you so much for your support tonight. pic.twitter.com/aofDedE8Ep — England (@England) July 8, 2021

المباراة التاريخية والتأهل

وحاول منتخب الدنمارك إلى تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقائق المبقية من الأشواط الإضافية من اللقاء بين المنتخبين، إلا أن منتخب إنجلترا حافظ على النتيجة.

وكذلك ممارسة الضغط على منافسه منتخب الدنمارك ومنع من الوصول إلى مرمى الفريق، لينتهي اللقاء بفوز منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل في المرة الأولى في تاريخ مسيرته إلى نهائي بطولة أمم أوروبا “اليورو”.

تشكيلة منتخب إنجلترا

ولعب المدير الفني لمنتخب إنجلترا “غاريث ساوثغيت” 50 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب الدنمارك، حيث كان في حراسة المرمى نيك بوب.

WHAT A FEELING, LETS GOOOOOO!!! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/cE5rqocBTv — Phil Foden (@PhilFoden) July 7, 2021

وفي خط الدفاع آتى كلاً من: ترنت أرنولد، هاري ماغواير، كيران تريبير، تايرون مينغز، أما في خط الوسط لعب ماسون ماونت، جيسي لينغارد، بوكايا ساكا، جيمس براوس.

وفي هجوم الفريق جاء كلاً من اللاعبين، هاري كين، ماركوس راشفورد، فيل فودين.

تشكيلة منتخب الدنمارك

ودخل المدرب الدنماركي ” كاسبر هيولماند” 49 عامًا، في مواجهة صعبة أمام منافسه منتخب إنجلترا، حيث جاء في حراسة المرمى كاسبر شمايكل.

وفي خط الدفاع لعب في التشكيلة كلاً من: سيمون كيير، أندرياس كريستنسن، يواكيم أندرسن، ماتياس يورنسن، أما في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين: توماس ديلاني، بيير إيميل هويبيرغ، دانييل فاس.

WE’RE IN THE FINAL 🤩🤩😅. Team were immense today 😍 what a night and what support from our amazing fans! See you Sunday 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿❤️ pic.twitter.com/bwaurVGPbm — Kalvin Phillips (@Kalvinphillips) July 7, 2021

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على ثلاثي التشكيلة، مارتين برايثوايت، يوسف بولسن، نيكولاي يورجنسن.

وسيواجه منتخب إنجلترا المتأهل إلى الدور النهائي من بطولة كوبا أمريكا “اليورو”، نظيره منتخب إيطاليا الذي نجح في تخطي منتخب إسبانيا بركلات الترجيح في ال11 من شهر يوليو/ تموز من الشهر الجاري.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك