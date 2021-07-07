شاهدوا صور أصالة التي صدمت الجمهور بشكلها الجديد والجمهور يعلّق: “مراهقة متأخرة”!

صدمت الفنانة السورية أصالة نصري بقصّة شعر جديدة، في احدث ظهورٍ لها عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وظهرت أصالة بقصة شعر “شبابية” كما وصفها متابعون، فيما اعتمدت اللون الأشقر في صبغتها لشعرها.

اصالة نصري في احدث ظهور pic.twitter.com/bNtQwpXuSn — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) July 7, 2021

وعلّق بعض المغرّدين على إطلالة أصالة الجديدة والغريبة بوصفها “مراهقة متأخرة”. حسب قولهم

فيما رآى البعض انّ وجه الفنانة طويل ولا تناسبها قَصّة الشعر الجديدن كما أنّها أساءت اختيار لون الصبغة، نظراً لأنها غير مناسبة للون بشرتها .

زواج أصالة نصري من نائب في البرلمان المصري

خلال الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت صحيفة مصرية، انفرادها بخبر زواج الفنانة السورية أصالة نصري، من النائب في البرلمان المصري، أحمد عبدالمجيد، وسط تكتم شديد.

ونقلت صحيفة “القاهرة 24” عن مصادر لم تسمها، أن أصالة تزوجت من النائب أحمد عبدالمجيد الممثل عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، وقررا الإعلان عن ذلك خلال حفل يقام بأحد فنادق الإسكندرية ولكن تم تأجيلها بسبب توجيهات العليا.

وفسر المصدر تأخر خبر إعلان زواج أصالة والنائب أحمد عبدالمجيد، بسبب أخذ الأخير موافقة من الحزب. لأنه شخصية سياسية حساسة وأيضًا هي فنانة ليست مصرية.

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من جهته، نفى أحمد عبدالمجيد خبر زواجه من اصالة، مؤكداً أنه يعرفها جيداً، لكنه يرفض الخوض في طبيعة علاقتهما كونها شخصية بحسب تصريحه لوسائل إعلامية.

أما الفنانة السورية فردّت على تلك الأنباء بالنفي بطريقة غير مباشرة.

ونشرت صورة لابنتها شام الذهبي، عبر حسابها الموثق على تطبيق “انستجرام”، وعلقت: ” لأنّي مابخبّي. عنكم معلومة وبعتقد أيّ خبر لازم تاخدوه منّي طالما أنا بينكم موجودة، وبناء عليه اليوم خطبة بنتي شام. على شب خلوق ومهذّب وأهمّ شي بيخاف من الله”.

ولمحت اصالة إلى انشغالها بأمور أخرى عن الزواج، وقالت: “هالفرح شاغلني بالإضافة لمسؤوليّاتي تجاه ولادي. وشغلي وعيلتي وأصحابي القراب”.

ونفت اصالة زواجها بطريقة غير مباشرة حين أضافت: “لمًا يكون فيه شي جديد أنا رح خبّركم عنّه، أدعوا لأحمد. وشام يعيشوا حياة طيبه نقيّه خاليه منّ كلّ أنواع الألمّ .. وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرّه حلوه نظيفه”.

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جو رعد يؤكد زواج أصالة

وأثار كلام اصالة حيرة المتابعين، خاصة أنها لم تنف خبر زواجها بشكل مباشر، بينما ذكرها آخرون بما قاله مصفف الشعر والفنان اللبناني جو رعد، والذي أكد الأمر.

وكان جو رعد، قد كشف أن زواج اصالة وخطبة ابنتها شام، أمراً حقيقياً وليش مجرد شائعة.

وقال جو رعد بفيديو نشره عبر “تويتر”: “الزواج تم ولا أعرف إذا كانت اصالة هتعمل حفل زفاف أم لا، ولكن كل زواج وله ظروفه زى ما أصولة قالت”،

وتابع: ” بس بيت اصالة حيشهد مناسبة أخرى اليوم وهى خطوبة ابنتها شام الذهبي، أصالة ألف مبروك الزواج ولشام الخطبة”.

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