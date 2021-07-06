هذا هو سبب انقطاع التيار الكهربائي عن ظفار بسلطنة عمان

قالت شركة ظفار للخدمات المدمجة (DISC)، إن تم إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق المتأثرة بالانقطاع، شاكرةً تفهم السكان، وقدّمت لهم الاعتذار.

مشتركينا الكرام،

تنوه شركة ظفار للخدمات المدمجة بعودة التيار الكهربائي لجميع المناطق المتأثرة، وفي حال عدم وصول التيار يرجى التواصل على الرقم المجاني ٨٠٠٧٧٧٠٠ شاكرين تفهمكم ونعتذر لكم. pic.twitter.com/MulwZ1ZE3Y — شركة ظفار للخدمات المدمجة (@DISC_OMAN_) July 6, 2021

وكانت شركة ظفار للخدمات المدمجة قالت في بيان إن الشركة تعمل على إعادة الخدمة لباقي المناطق بالتنسيق مع الشركة العمانية لنقل الكهرباء.

مشتركينا الكرام،

تنوه شركة ظفار للخدمات المدمجة ببدء عودة التيار الكهربائي تدريجياً للشبكة، شاكرين لكم تفهمكم. pic.twitter.com/ixo68Y2w1r — شركة ظفار للخدمات المدمجة (@DISC_OMAN_) July 6, 2021

في وقت سابق، أبلغت شركة ظفار للخدمات المدمجة عن انقطاع في الشبكة الرئيسية التي تغذي المحافظة.

مشتركينا الكرام،

ننوه بوجود انقطاع بالشبكة الرئيسية المغذية لمحافظة ظفار. حيث تقوم فرق الطوارئ من مهندسين وفنيين بإجراء اللازم. نعتذر لكم وسنقوم بموافاتكم بالمستجدات لاحقا. pic.twitter.com/LtwG11HTuU — شركة ظفار للخدمات المدمجة (@DISC_OMAN_) July 6, 2021

وقال البيان “فرق الطوارئ من المهندسين والفنيين تتخذ الإجراءات اللازمة”.

سبب انقطاع التيار الكهربائي

قال سكان محليون في صلالة لـ The Observer إن انقطاع التيّار الكهربائي بدأ حوالي الساعة الواحدة ظهرًا يوم الثلاثاء مع حدوث فوضى عند التقاطعات المرورية حيث لا تعمل إشارات المرور في عدة مناطق.

وتشير البيانات الأولية إلى أن أسباب انقطاع التيّار الكهربائي ترجع إلى انقطاع إمدادات الغاز عن محطة توليد الكهرباء.

وقالت شركة ظفار للخدمات المدمجة إنه من الضروري الاتصال بالرقم المجاني 80077700 في حالة حدوث حالات مرضية في المنازل التي تعتمد على الأجهزة التي تتطلب تشغيل التيار الكهربائي لتزويدهم بالمساعدة الفورية.

نلفت عناية مشتركينا الكرام؛ بضرورة التواصل معنا على الرقم المجاني 80077700 في حالة وجود حالات مرضية بالمنازل تعتمد على أجهزة يتطلب تشغيلها بالتيار الكهربائي لتقديم المساعدة الفورية لهم. — شركة ظفار للخدمات المدمجة (@DISC_OMAN_) July 6, 2021