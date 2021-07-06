انقطاع التيار الكهربائي في ظفار بسبب انقطاع إمدادات الغاز عن محطة توليد الكهرباء
انقطاع التيار الكهربائي في ظفار بسبب انقطاع إمدادات الغاز عن محطة توليد الكهرباء
حياتنا

هذا هو سبب انقطاع التيار الكهربائي عن ظفار بسلطنة عمان

كتب وطن
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قالت شركة ظفار للخدمات المدمجة (DISC)، إن  تم إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق المتأثرة بالانقطاع، شاكرةً تفهم السكان، وقدّمت لهم الاعتذار.

وكانت  شركة ظفار للخدمات المدمجة قالت في بيان إن الشركة تعمل على إعادة الخدمة لباقي المناطق بالتنسيق مع الشركة العمانية لنقل الكهرباء.

في وقت سابق، أبلغت شركة ظفار للخدمات المدمجة عن انقطاع في الشبكة الرئيسية التي تغذي المحافظة.

وقال البيان “فرق الطوارئ من المهندسين والفنيين تتخذ الإجراءات اللازمة”.

سبب انقطاع التيار الكهربائي

قال سكان محليون في صلالة لـ The Observer إن انقطاع التيّار الكهربائي بدأ حوالي الساعة الواحدة ظهرًا يوم الثلاثاء مع حدوث فوضى عند التقاطعات المرورية حيث لا تعمل إشارات المرور في عدة مناطق.

وتشير البيانات الأولية إلى أن أسباب انقطاع التيّار الكهربائي ترجع إلى انقطاع إمدادات الغاز عن محطة توليد الكهرباء.

وقالت شركة ظفار للخدمات المدمجة إنه من الضروري الاتصال بالرقم المجاني 80077700 في حالة حدوث حالات مرضية في المنازل التي تعتمد على الأجهزة التي تتطلب تشغيل التيار الكهربائي لتزويدهم بالمساعدة الفورية.

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