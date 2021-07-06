“ميدل إيست آي”: عنف السلطة الفلسطينية جزء من النظام الاستعماري الإسرائيلي

نشر موقع middleeasteye البريطاني، مقالاً للكاتبة غادة كرمي -زميلة أبحاث معهد الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إكستر بالمملكة المتحدة-، اعتبرت فيه عنف السلطة الفلسطينية ضد المحتجين السلميين على قتل الناشط والمعارض الفلسطيني نزار بنات “جزء من النظام الاستعماري الإسرائيلي”.

وفيما يلي نصّ المقال كما ترجمته “وطن”:

بعد مقتل نزار بنات، يطلق الفلسطينيون غضبهم على السلطة الفلسطينية. لكن إسرائيل وداعميها الغربيين، الذين خلقوا كل هذه الفوضى، هم الجناة الحقيقيون.

إنه مشهد أصبح مألوفًا بشكل فظيع في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967: رجال مسلحون يصطدمون بمنزل فلسطيني في الساعات الأولى، ويسحبون رجلاً نائماً من سريره، ويضربونه بوحشية أمام عائلته، ويسحبونه على الأرض، وحمله إلى الحجز دون تهمة أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. لا، هذه ليست هجمات إسرائيلية شريرة أخرى. إنها قوى فلسطينية تسيء معاملة الفلسطينيين الآخرين.

أثار مقتل الناشط نزار بنات الأسبوع الماضي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة أثناء احتجازه في عهدة السلطة الفلسطينية استنكارًا وغضبًا واسع النطاق. وخرج الآلاف في مسيرة احتجاجية في رام الله ومدن أخرى بالضفة الغربية، مطالبين الرئيس الفلسطيني بالاستقالة.

ووجد تشريح أجرته اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان أن بنات أصيب بضربات على رأسه، إلى جانب كدمات وسحجات على جزء كبير من جسده، بما في ذلك كسور في الضلوع ودليل على ربط معصميه بإحكام.

كان ناشطا سياسيا معروفا اتهم السلطة الفلسطينية علنا بالفساد وطالب بإنهاء تنسيقها الأمني مع إسرائيل.على الرغم من التهديدات برد فعل عنيف من قبل أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، إلا أنه أصر.

في ذلك، ينضم إلى ناشط آخر في الخليل، عيسى عمرو، الذي اعتقلته قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في عام 2017 وزُعم أنه تعرض للتعذيب لانتقاده السلطة الفلسطينية.

عمرو، المدافع عن حقوق الإنسان، أسس مجموعة الشباب ضد الاستيطان في الخليل وتعرض للسجن من قبل إسرائيل.

وبحسب ما ورد وجه أنصار حركة فتح تهديدات بالقتل ضده، بينما دعت السلطات الفلسطينية إلى إدراج منظمته في القائمة السوداء، الأمر الذي يعتقد عمرو أنه أدى إلى زيادة اعتداءات الجيش والمستوطنين.

التعصب الرسمي

تشكل مثل هذه الحالات من القمع الفلسطيني للفلسطينيين جزءًا من نمط من عدم التسامح الرسمي مع الاحتجاجات في الضفة الغربية المحتلة وغزة.

وقوبلت المظاهرات التي أعقبت مقتل بنات بقوة غاشمة من قبل اجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وأنصار فتح بملابس مدنية.

تعرضت المتظاهرات للاعتداء الجنسي ومنع الصحفيين من تغطية الأحداث. كما وصف تقرير لمنظمة العفو الدولية لعام 2020 الهجمات على الصحفيين والاعتقالات التعسفية والقمع العنيف للمظاهرات السلمية وتعذيب المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية.

الاعتقال الإداري بدون محاكمة، على غرار النظام الإسرائيلي، أمر شائع.

بين عامي 2018 و 2019 ، وفقًا لـ هيومن رايتس ووتش ، اعتقلت السلطة الفلسطينية أكثر من 1600 شخص بسبب مظاهرات سلمية وانتقاد السلطة الفلسطينية و “الإهانات” على وسائل التواصل الاجتماعي.

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اعتقلت سلطات حماس أكثر من 1000 شخص لأسباب مماثلة في آذار / مارس 2019 وحده. من المحتمل أن كلاهما يقلل من قيمة الخسائر الحقيقية.

فلماذا حل هذا الاستبداد المزدوج بالفلسطينيين – قمع إسرائيل من جهة ، والقمع من جانبهم من جهة أخرى؟ ما الذي جعل شعباً دمره إنشاء إسرائيل عام 1948 ، واحتلالها الوحشي بعد ذلك ، ينقلب على بعضهم البعض؟

للإجابة ، يجب على المرء أن يفهم أصول السلطة الفلسطينية في سياق الاستعمار. وُلدت السلطة الفلسطينية في إطار اتفاقيات أوسلو في منتصف التسعينيات، ولم تُمنح سوى سيطرة مدنية وأمنية جزئية على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة.

في الضفة الغربية ، كان من المقرر أن تخضع المنطقتان أ و ب لسيطرة السلطة الفلسطينية كليًا أو جزئيًا، تاركين المنطقة ج – 60 بالمائة من الضفة الغربية – لإسرائيل.

كان من المفترض أن تكون السلطة الفلسطينية سلطة مؤقتة لمدة خمس سنوات، عندما يتم تحديد الوضع النهائي للمناطق. لم يحدث هذا قط والسلطة الفلسطينية على قيد الحياة.

جهاز أمني ضخم

وسرعان ما تحولت قوة شرطة فلسطينية أسستها ودربتها وكالة المخابرات المركزية إلى جهاز أمني ضخم، مع استخبارات عامة وفروع أمنية وقائية.

عندما أصبحت غزة تحت حكم حماس في عام 2007 ، ظهرت مجموعة أخرى من قوات الأمن إلى حيز الوجود، ليصبح المجموع الإجمالي 83000 – من بين أعلى نسب موظفي الأمن إلى المدنيين في العالم.

على الرغم من أنه يُفترض أن تكون مسؤولة عن أفعالها، إلا أن هذه القوات غالبًا ما تعمل بشكل مستقل في الضفة الغربية المحتلة ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها عملاء لإسرائيل أكثر من كونها مواطنين.

وبنفس الطريقة، يبدو أن ما يسمى بالتعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يخدم الاحتلال فقط من خلال وضع القوات الفلسطينية ضد مواطنيها من أجل حماية إسرائيل.

كان هذا الوضع المؤسف متوقعًا تمامًا – نتيجة النظام الاستعماري حيث يتم التحكم في السكان الأصليين من قبل نوعهم الخاص. لقد غذّى الحكم الاستعماري تاريخياً قيادة عميلة تدين بمناصبها وامتيازاتها للمستعمر، وإسرائيل ليست استثناءً.

تتمثل الوظيفة الرئيسية لقيادة العميل في قمع المقاومة الشعبية بأي وسيلة. كان من الضروري إنشاء قوة شرطة لهذا الغرض ، والقمع كان النتيجة الحتمية.

بهذا المعنى ، فإن السلطة الفلسطينية، التي اتبعت إلى حد ما هذا النموذج الاستعماري، هي ضحية لإسرائيل بقدر ما هي ضحية السكان الذين تحكمهم. يجب أن يُنظر إليه في ضوء ذلك، وليس على أنه مجموعة من الأشرار.

لطالما كانت فكرة إقامة حكم فلسطيني في ظل احتلال استعماري مجرد هراء، ما لم يكن القصد من هذا الاستعمار إنهاءه.

تم اقتطاع أراضي السلطة الفلسطينية منذ البداية ، وتم تجريد القدس الشرقية وفصلها ماديًا عن غزة بواسطة الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

بدون انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية ، لم يكن هناك أمل في الاستقلال – وطالما استمر ذلك ، فلن يكون هناك أي أمل.

خيال الدولة

إن خداع الفلسطينيين بأوهام الدولة في هذا الوضع هو خداع ساخر مكّن الدول الغربية من التهرب من مسؤوليتها تجاههم ، والحفاظ على وهم حل الدولتين.

المأساة هي أن خيال الدولة قد أثر أيضًا على الفلسطينيين أنفسهم. لقد تحملوا اضطهاد قادتهم على أمل أن تكون لهم دولة خاصة بهم. لم يحدث هذا قط ، وفي أعقاب مقتل بنات ، تفاقم غضبهم وإحباطهم.

إن استهداف قيادة السلطة الفلسطينية على أنها فاسدة وعديمة الفائدة أمر مفهوم. توجد ضرورة للتخلص من سلطة تهاجم شعبها وتحمي المحتل. لكن الجناة الحقيقيين، إسرائيل وداعموها الغربيون، هم من خلقوا كل هذه الفوضى، والذين يجب أن يكونوا الهدف المناسب للغضب الفلسطيني.

** هذا المقال للكاتبة غادة كرمي نقلا عن موقع (middleeasteye).

** عن غادة كرمي:

زميلة أبحاث سابقة في معهد الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إكستر.

ولدت في القدس وأجبرت على ترك منزلها مع عائلتها نتيجة قيام ما تسمى إسرائيل في عام 1948.

انتقلت العائلة إلى إنجلترا ، حيث نشأت وتعلمت.

تخصصت في صحة المهاجرين واللاجئين.

من 1999 إلى 2001 كانت كرمي زميلة مشاركة في المعهد الملكي للشؤون الدولية، حيث قادت مشروعًا كبيرًا حول المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.

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