موعد مباراة القمة بين إنجلترا و الدنمارك في اليورو والقنوات الناقلة

من المقرر أن يلتقي منتخب إنجلترا مساء يوم الأربعاء أمام نظيره منتخب الدنمارك في منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، على أرض ملعب ” ويمبلي” في العاصمة البريطانية ” لندن”.

موعد مباراة إنجلترا والدنمارك

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين إنجلترا ومنافسه الدنمارك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة بين كلا المنتخبين العملاقين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX 1″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

بينما ستنقل عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مباراة منتخب إنجلترا والتشيك عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس.

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تشكيلة منتخب إنجلترا

ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني لمنتخب إنجلترا “غاريث ساوثغيت” 50 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب الدنمارك، حيث سيكون في حراسة المرمى نيك بوب.

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: ترنت أرنولد، هاري ماغواير، كيران تريبير، تايرون مينغز، أما في خط الوسط سيلعب ماسون ماونت، جيسي لينغارد، بوكايا ساكا، جيمس براوس.

وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، هاري كين، ماركوس راشفورد، فيل فودين.

تشكيلة منتخب الدنمارك

وسيدخل المدرب الدنماركي ” كاسبر هيولماند” 49 عامًا، في مواجهة صعبة أمام منافسه منتخب إنجلترا، حيث سيكون في حراسة المرمى كاسبر شمايكل.

Sidste træning i Helsingør i denne omgang. London Callling!#ForDanmark #EURO2020 pic.twitter.com/SoZEBqscZW — DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) July 5, 2021

وفي خط الدفاع سيأتي في التشكيلة كلاً من: سيمون كيير، أندرياس كريستنسن، يواكيم أندرسن، ماتياس يورنسن، أما في خط الوسط سيلعب كلاً من اللاعبين: توماس ديلاني، بيير إيميل هويبيرغ، دانييل فاس.

وفي هجوم الفريق سيكون ثلاثي التشكيلة، مارتين برايثوايت، يوسف بولسن، نيكولاي يورجنسن.

نتائج المنتخبين قبيل مواجهة القمة

وقد حقق منتخب إنجلترا الفوز الوحيد في آخر 6 مباريات رسمية أمام منافسه منتخب الدنمارك، بينما ستكون المواجهة الثالثة بين المنتخبين في بطولة كبرى.

ويعد الظهور الرابع لمنتخب الدنمارك في نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، وسبق أن توج المنتخب بهذا اللقب بعد وصوله إلى النصف النهائي عام 1992م، كما لا يسبق لأي منتخب تحقيق الفوز على إنجلترا داخل ميدان ملعب “ويميبلي”.

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