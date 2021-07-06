موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في كأس كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب الأرجنتين ونظيره منتخب كولومبيا صباح يوم الثلاثاء، في مباراة تحمل الإثارة والقوة، في قمة دور النصف النهائي من منافسات بطولة كوبا أمريكا على أرض ملعب “ماني جارينشا” الوطني.

موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين منتخب الأرجنتين ونظيره كولومبيا في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

#Sub23 ¡Bienvenidos a la última semana de entrenamientos en casa! 🇦🇷❤ ⚽ Serán cuatro jornadas a pura acción ⚽ pic.twitter.com/82AfC16GYv — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 5, 2021

وستكون كذلك عند الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الخامسة صباحًا.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تنقل المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات بطولة كوبا أمريكا.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX5″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12604، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستنقل عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11310، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب عامودي، ومعدل تصحيح 2/3.

#SelecciónMayor Día de entrenamiento en Goiania para los dirigidos por @lioscaloni. Tras la práctica, la delegación partirá hacia la ciudad de #Brasilia. pic.twitter.com/oJx5Nc6P6C — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 5, 2021

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على المواجهة القوية بين منتخب الأرجنتين وكولومبيا عبر شبكة قنوات ” beIN SPORTS”، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة منتخب الأرجنتين

وسيدخل المدرب الأرجنتيني ” ليونيل سكالوني” 43 عامًا، المباراة بتشكيلة متوقعة أمام منافسه منتخب كولومبيا، حيث سيكون في حراسة المرمى إميليانو مارتينيز.

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، كريستيان روميرو، جونزالو مونتيل، بينما في خط الوسط سيلعب كلاً من: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

#كوبا_أميركا

شاهد #ميسي ورفاقه في منتخب الأرجنتين في آخر التدريبات قبل مواجهة كولومبيا في نصف نهائي البطولة القارية pic.twitter.com/26S0uQdKPf — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 6, 2021

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

تشكيلة منتخب كولومبيا

ومن المتوقع أن يلعب مدرب منتخب كولومبيا “رينالدو رويدا” بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب الأرجنتين، حيث كان في حراسة المرمى دافيد أوسبينا.

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: ياري مينا، سانتياجو أرياس، كارلوس كويستا، جيسون موريلو، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: خاميس رودريغيز، خوان كوادرادو، خوان فرناندو كوينترو.

#كوبا_أميركا

كولومبيا تتدرب استعدادا لمواجهة الأرجنتين في الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا

يعود إلى كولومبيا كوادرادو، بعد إكماله فترة إيقاف بسبب البطاقات الصفراء pic.twitter.com/pqXwmcxNhA — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 6, 2021

وفي هجوم منتخب كولومبيا سيلعب كلاً من: راداميل فالكاو، لويس فرناندو دياز، لويس مورييل.

ومن المقرر أن يخوض الفائز من المواجهة القوية نظيره منتخب البرازيل الذي نجح في التأهل إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا بعد تمكنها من إقصاء منتخب البيرو بهدف نظيف دون رد.

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