فزع داخل ملاهي مهرجان القصيم وهروب النساء من شخص يطاردهم بسلاح (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول في السعودية حالة من الفزع والفوضى داخل ملاهي مهرجان القصيم، عقب ظهور شخص يتجول بسلاح وسط الحاضرين ويطاردهم.

ووفق المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) فقد ظهر عدد كبير من النساء داخل مهرجان ملاهي القسيم، وهن يهربن مسرعين ويصرخن.

شخص يتجول بسلاح داخل ملاهي مهرجان القصيم ويلاحق الناس .. pic.twitter.com/BMpnkCN1x1 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) July 6, 2021

ملاهي مهرجان القصيم

ليتضح أن هناك شخصا يحمل سلاح ويتجول به داخل المهرجان يطاردهم.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من السلطات السعودية على الحادث حتى لحظة كتابة هذه السطورـ فيما تداول ناشطون فيديوهات قالوا إنه تم إلقاء القبض على المتهم.

القبض على شخص قام بترويع وتخويف الناس بسلاح لعبة في مهرجان القصيم pic.twitter.com/3ONSbcBEeV — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) July 6, 2021

كما لم يتاح لنا معرفة المزيد من التفاصيل أو سبب حدوث هذا، كما لم يكشف حتى الآن عن هوية هذا الشخص الذي كان يحمل السلاح.

السعودية أثير الحلوة تنشر فيديو جريء يُشعل ضجة

وفي سياق آخر أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية والمعروفة بإسم (أثير الحلوة)، غضباً واسعاً في المملكة إثر ظهورها بوضعية خادشة للحياء في غرفة نومها.

وظهرت أثير الحلوة بالفيديو المتداول على نطاق واسع، وهي بملابس النوم الضيقة في غرفتها، وتنام على سريرها وتستعرض جسدها بحركات إغرائية، ويظهر جزء حساس منها بينما تقوم فتاة أخرى بتصويرها.

مطالبات بالقبض على أثير الحلوة لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء ومسيئة ومخالفة للذوق العام ..#اثير_تشوه_سمعه_السعوديه pic.twitter.com/iYP7BfFXk1 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) July 5, 2021

وفجر المقطع غضباً واسعاً في السعودية، وتصدر هاشتاج #اثير_تشوه_سمعه_السعوديه التريند في البلاد، طالب خلاله المغردون بمحاسبة أثير وأكد بعضهم أنها ليست سعودية، بل يمنية.

من هي أثير الحلوة؟

الجدير بالذكر أن أثير ولدت في السعودية، عام 1996، وأثير الجدل بين الناشطين حول عمرها الحقيقي إذ قال البعض إنها لا تزال طفلة وعمرها 14 عاماً.

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ولكن أثير ظهرت بفيديو أعلنت خلاله أنه عمرها الحقيقي وهو 25 عاماً، وهي من أبرز الناشطات السعوديات.

واشتهرت أثير الحلوة عبر منصة سناب و(تيك توك) التي تنشر من خلالها الدعايات الإعلانية والمقالب، والأغاني.

ويتابع أثير الحلوة وحنان عبر التيك توك ما يقارب 2 مليون شخص، واشتهرت بسبب مقاطع الفيديوهات والمقالب التي تقوم بها مع صديقاتها وعائلتها.

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