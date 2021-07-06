رئيس برشلونة “لابورتا” يحسم مستقبل ميسي

أعلن رئيس نادي برشلونة “خوان لابورتا”56 عامًا، أن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريق برشلونة الإسباني والبقاء في الفريق الكتالوني على ما يرام غم انتهاء عقده مع نهاية الشهر الماضي.

لابورتا وميسي

وقال رئيس برشلونة “لابورتا”، إن ” كل أمور النجم ليونيل ميسي على ما يرام، وهو في طريق تجديد عقد مع الفريق الكتالوني”.

وقد أثار انتهاء عقد النجم ليونيل ميسي مع برشلونة، المخاوف لدى جماهيره وعشاقه والتكهنات بشأن مصير مستقبله مع الفريق.

مستقبل ميسي

وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن لابورتا حرص على طمأنة جماهير النادي الكتالوني، عندما سئل عن مستقبل ميسي، لدى وصوله إلى النادي اليوم الثلاثاء، قائلاً لهم: ” كل شيء على ما يرام”.

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وبينت الصحيفة، أن لابورتا لم يقدم لم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول الأمر، لكنه حازم بشأن استمرارية ليونيل ميسي مع برشلونة.

🗣️ الرئيس لابورتا حول التوقيع مع ميسي: "كل شيء يسير على ما يرام". 🔵🔴 pic.twitter.com/GWA7MLAjGD — InCampNou (@InCampNou) July 6, 2021

وقد أشارت تقارير إسبانية، بأن إدارة فريق برشلونة يسعى إلى خفض رواتب اللاعبين خلال الفترة الحالية قبل أن يتمكن من الإعلان عن استمرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

عرض لابورتا

وعرض رئيس برشلونة الإسباني “لابورتا”، على اللاعب ليونيل ميسي البقاء في الفريق لمدة موسمين كاملين، مع خيار الرحيل بعدها للالتحاق إلى الدوري الأمريكي واللعب لمدة ثلاثة سنوات، على أن يعود بعدها إلى برشلونة للعمل في السلك الإداري بعد اعتزله عالم كرة القدم.

هل تُشاهد كل ما يُقال ؟ هل تجديد ميسي في خطر ؟ لابورتا : كل شيء بخير كل شيء بخير pic.twitter.com/pj4T6YciMN — FCB World (@FCBW_A7) July 6, 2021

ميسي والشرط الجزائي

وبدأت مسيرة اللاعب ليونيل ميسي داخل صفوف فريق برشلونة الإسباني في صيف عام 2004، وسبق أن قرر اللاعب الرحيل عن نادي برشلونة والسماح له بالرحيل مجانًا، من خلال تفعيل البند في عقده الذي يسمح له بفعل ذلك.

لكن هذا الأمر قبول بالرفض من رئيس برشلونة السابق ” جوسيب ماريا بارتوميو” بسبب انتهاء مدة ذلك الشرط.

لابورتا: 🚨 "نود اغلاق تجديد عقد ميسي في أقرب وقت ممكن، لكننا نعرف ان هناك وقت يجب ان تستغرقه هذه العملية، وهي في مراحل متقدمة". pic.twitter.com/0l0uwBdc4X — InCampNou (@InCampNou) July 2, 2021

وأجبره على دفع الشرط الجزائي الذي بلغ قيمته 700 مليون يورو أي ما يعادل 824 مليون يورو للسماح له بالرحيل مما اضطر ميسي للبقاء في صفوف الفريق.

ومن الجدير بالذكر، أن عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد انتهى مع نادي برشلونة في ال30 من شهر يونيو/ حزيران الماضي وأصبح لاعبًا حرًا بعد ذلك.

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