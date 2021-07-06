اللجنة العليا في سلطنة عمان ترفع حظر السفر عن الوافدين من مصر وتضيف 9 دول جديدة

قررت اللجنة العليا المكلفة بإدارة أزمة كورونا في سلطنة عمان رفع مصر من قائمة الدول الممنوع دخول الوافدين منها.

كما قررت اللجنة العليا أن تضيف إلى القائمة الدول التالية: سنغافورة ، إندونيسيا ، العراق ، إيران ، تونس ، ليبيا ، الأرجنتين ، كولومبيا ، بروناي دار السلام.

اللجنة العليا تحث على عدم السفر

وبحسب اللجنة العليا يمتد الحظر ليشمل القادمين من أي دولة أخرى إذا مروا عبر أي من هذه الدول خلال الـ 14 يومًا السابقة على طلب دخول السلطنة، على أن يسري هذا القرار اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء يوم 9 يوليو 2021 حتى إشعار آخر.

وحثت اللجنة العليا مواطني السلطنة على عدم زيارة الدول المذكورة خلال هذه الفترة.

جاء ذلك في بيان نشرته اللجنة العليا مساء اليوم الثلاثاء، وتضمن قرارات جديدة كان ابرزها الاغلاق التام خلال ايام عيد الاضحى المبارك.

وقالت اللجنة العليا في بيانها انه تقرر تمديد الإغلاق المسائي للأنشطة التجارية ومنع حركة الأفراد والمركبات لتبدأ من الساعة 5 م إلى 4 ص، واستثناء محافظة مسندم من قرار الإغلاق.

#اللجنة_العليا تصدر عددا من القرارات منها: تمديد الإغلاق المسائي للأنشطة التجارية ومنع حركة الأفراد والمركبات لتبدأ من الساعة 5 م إلى 4 ص، واستثناء محافظة مسندم من قرار الإغلاق. #عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/okV0azQ3PH — عُمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) July 6, 2021

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4 أسباب لوفيات كورونا في سلطنة عمان

هناك أربعة عوامل رئيسية تحدد شدة فيروس كورونا (COVID-19) لدى المرضى، وفرص شفائهم من المرض ، كما يقول الأطباء في سلطنة عمان.

وتؤثر المناعة الطبيعية للفرد، وسلالة الفيروس الذي أصابهم، ومدى انتشار الفيروس في أجسامهم، وأي مشاكل صحية أخرى موجودة لديهم، على ما إذا كانوا سيتعافون تمامًا، أو يستسلمون للمرض.

إنّ المناعة – القدرة الطبيعية للشخص على محاربة الأمراض – هي إلى حد بعيد أهم عامل في مكافحة فيروس كورونا، والعوامل التي تحدد ذلك غالبًا ما تكون وراثية، أي تنتقل من الوالدين.

وقال الدكتور بشير، كبير أطباء الباطنة في مستشفى بدر السماء: “إذا كان والداك يتمتعان بحصانة قوية، فمن المحتمل أن يكون لديك أيضًا قدرة أفضل على محاربة الأمراض.. إذا كان لديك مناعة قوية، فمن المحتمل جدًا أنك ستصاب فقط بأعراض خفيفة وتتعافى من COVID-19 بسهولة”.

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ومع ذلك، لا تعتمد المناعة كليًا على عوامل وراثية.

ويعد اتباع نظام غذائي سليم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام من أفضل الطرق لتعزيز قدرات الجسم على مكافحة الأمراض بشكل طبيعي.

واعترف بشير: “في هذه الأيام، نرى الكثير من المرضى يتناولون الوجبات السريعة والمشروبات السكرية والوجبات الخفيفة الدهنية.. هذه الأطعمة لن تساعد الجسم على مقاومة الأمراض. تناول الكثير من الفواكه والخضروات ، وحافظ على رطوبتك وحافظ على عادات صحية. ستتحسن مناعة جسمك تلقائيًا”. عادات غير صحية إضافة إلى ذلك، قال الدكتور رشيد علي، أخصائي الطب الباطني في مستوصف السلامة، إن العادات غير الصحية تؤدي إلى مشاكل مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم التي يشير إليها الأطباء بالأمراض المصاحبة، مما يؤدي إلى تفاقم تأثير بعض الأمراض على الناس. وقال: “إذا كان الحمل الفيروسي للمريض مرتفعًا ، فمن المرجح أن يصل إلى المراحل الحرجة من COVID-19 .. إذا كان هناك 100 حالة إصابة بالفيروس في جسدي، و 10000 حالة في جسدك، فستكون شدة المرض وانتشاره في جسمك أكثر. تعتمد قدرتي على محاربة المرض أيضًا على مناعي”. وأضاف: “لكن إذا كنت أعاني من أمراض مصاحبة أو إذا كنت أعاني من ارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكري، أو أمراض القلب، أو أمراض الكلى، أو إذا كنت أتناول عقارًا مثبطًا للمناعة، فسوف تعاني من المزيد من المضاعفات التي ستؤثر على الشفاء”. الفترة الأولى لوجود الفيروس في الجسم هي الأكثر أهمية وأوضح علي أن الفترة الأولى لوجود الفيروس في جسم الإنسان هي الأكثر أهمية. كما لعب المرضى الذين يتأخرون عن عمد عن الوصول إلى المستشفيات للحصول على تشخيص كورونا، بعد أن ظهرت عليهم بالفعل أعراض مثل الحمى والسعال، دورًا في جعل تعافي بعضهم أكثر صعوبة. كما تطرق علي إلى مرحلة في الجسم تسمى viremia، وهي حالة وجود الفيروس في مجرى دم الشخص. خلال هذه المرحلة، سيساعد العلاج بمضادات الالتهاب والأدوية الأخرى ذات الصلة المريض على الشفاء التام. ومع ذلك، بمجرد أن يبدأ في التأثير على الأعضاء الأخرى، مما يسبب للمريض الكثير من المعاناة، يصبح علاج المرض أكثر صعوبة. أهمية الفحص المبكر لفيروس كورونا في هذا السياق، نصح الدكتور ساثيش فيلوسوامي، الجراح في مستشفى برجيل، الأشخاص بالحضور إلى المستشفيات مبكرًا لتشخيص المرض، إذا شعروا أن أعراضهم تتجه نحو الأسوأ. كما طلب من الناس الاعتناء بمناعتهم، فهي من أهم الدفاعات ضد الفيروس. وقال: “ليس لدى جميع الأفراد نفس الاستجابة المناعية: فعند الإصابة بنزلات البرد، على سبيل المثال ، يتعافى البعض بسرعة ويباشرون أعمالهم، في حين يعاني البعض الآخر من صداع حاد ومشاكل أخرى. في أغلب الأحيان ، تكون المناعة عائلية: فهي موروثة من الأسرة. بعض الأفراد يتأتبون: هم أكثر تأثراً بالأمراض ، بينما البعض الآخر ليسوا كذلك “. قال فيلوسوامي: “للأسف لا يوجد نظام موجود لرسم مناعة الشخص بشكل صحيح” ، مضيفًا أن بعض عادات نمط الحياة السيئة – مثل السجائر والكحول – أثرت بشكل غير مباشر على قدرة الجسم على مقاومة الأمراض. وأوضح أن “الكحول بالتأكيد يؤثر بالتأكيد على مناعتك”. وبالمثل ، إذا كنت مدخنًا ، فأنت تضعف رئتيك. هذا يمنعك من ممارسة الأنشطة البدنية ، ويمكن أن تسبب الأمراض المصاحبة مثل هذا مشاكل أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم “. وأضاف أن “التمرين هو أيضًا طريقة رائعة لتعزيز مناعتك ، خاصة إذا كنت تمارس تمارين مثل اليوجا”. “هناك العديد من المدربين عبر الإنترنت هذه الأيام ، الذين يمكنهم مساعدتك في تعلمها بالطريقة الصحيحة.” المناعة تحكمها عوامل مختلفة قال طبيب آخر في البلاد، الدكتور راجيف تشاتاناث، رئيس وحدة COVID-19 في مستشفى NMC، إنه حتى يصبح الناس مؤهلين للحصول على اللقاحات، كان من المهم أن يحافظوا على مستويات مناعتهم عالية، وأن يحافظوا على التدابير الاحترازية المطلوبة.بحسب تقريرٍ لـ ( timesofoman ) وقال إن “المناعة تحكمها عوامل مختلفة مثل ما إذا كان الشخص قد سبق أن تعرض للفيروس، وحالته الصحية العامة، ومدى نشاطه ، ومستوى لياقته البدنية”. “قد يتناول بعض الأشخاص أيضًا أدوية مثل الستيرويدات لعلاج أمراض مصاحبة أخرى مثل التهاب المفاصل ، ولكن أحد الآثار الجانبية لهذه الأدوية هو طبيعتها المثبطة للمناعة.” وأضاف تشاثاناث أن التمرينات الرياضية تقطع شوطًا طويلاً في تحسين المناعة ، كما تفعل عادات النوم السليمة والنظام الغذائي المنتظم. وقال: “في العادة ، لا يحتاج المرضى الذين تصيبهم أعراض خفيفة إلى المجيء إلى المستشفى”. يمكنهم التعافي في المنزل ، عن طريق شرب الكثير من الماء ، وتناول المكملات الغذائية الغنية بالفيتامينات ، وكذلك الحصول على قسط كافٍ من الراحة. لسوء الحظ ، لا يوجد حتى الآن أي دواء مضاد لـفيروس كورونا متاح للمرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة للمرض. اعتمادًا على أمراضهم المصاحبة ، إذا كانوا يعانون من أمراض خطيرة أخرى ، فمن الأفضل لهم المجيء إلى المستشفى “.