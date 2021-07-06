السعودية أثير الحلوة تنشر فيديو جريء يُشعل ضجة واسعة ضدّها (شاهد)

أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية و المعروفة بإسم (أثير الحلوة)، غضباً واسعاً في المملكة إثر ظهورها بوضعية خادشة للحياء في غرفة نومها.

أثير الحلوة وملابس النوم!

وظهرت أثير الحلوة بالفيديو المتداول على نطاق واسع، وهي بملابس النوم الضيقة في غرفتها، وتنام على سريرها وتستعرض جسدها بحركات إغرائية، ويظهر جزء حساس منها بينما تقوم فتاة أخرى بتصويرها.

مطالبات بالقبض على أثير الحلوة لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء ومسيئة ومخالفة للذوق العام ..#اثير_تشوه_سمعه_السعوديه pic.twitter.com/iYP7BfFXk1 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) July 5, 2021

وفجر المقطع غضباً واسعاً في السعودية، وتصدر هاشتاج #اثير_تشوه_سمعه_السعوديه التريند في البلاد، طالب خلاله المغردون بمحاسبة أثير وأكد بعضهم أنها ليست سعودية، بل يمنية.

أثير تشوه سمعة السعودية

وجاء في التغريدات ما كتبه الناشط سامي الدهمشي: (نتمنى تصفية المشاهير اللي قاعدين يشوهون صورة السعودية).

نتمنى تصفية المشاهير اللي قاعدين يشوهون صورة السعوديه #اثير_تشوه_سمعه_السعوديه — 🏅 سامي الدهمشي 🏅 (@sami_al3nzi) July 5, 2021

واستنكر آخر ملابس أثير الضيقة وشبهها بملابس الأطفال وقال: (ياليت يقفلون حسابها لأن اغلب الأطفال والمراهقات يتابعونها هي وبجاماتها الي من قسم المواليد تشتريها).

ياليت يقفلون حسابها لأن اغلب الأطفال والمراهقات يتابعونها هي وبجاماتها الي من قسم المواليد تشتريها #اثير_تشوه_سمعه_السعوديه — MloOoka (@malakalmalaak) July 5, 2021

ووجهت الناشطة منال رسالة إلى وزارة الإعلام وكتبت: (لازم رقابه مو معقوله كميه الاسفاف بالسناب شات، من المسئول مين نخاطب لوقف هالمحتوى السيء لمشهورات السناب شات ليش السكوت عنهم اثير وامينه العلى وزارا البلوشى والكثير الكثير لازم قوانين تردعهم وأغلبهم وافدات).

لازم رقابه مو معقوله كميه الاسفاف بالسناب شات @media_ksa @MCgovSAمن المسئول مين نخاطب لوقف هالمحتوى السئ لمشهورات السناب شات ليش السكوت عنهم اثير وامينه العلى وزارا البلوشى والكثير الكثير لازم قوانين تردعهم واغلبهم وافدات #اثير_تشوه_سمعه_السعوديه — manal 🇸🇦 (@mole94476157) July 6, 2021

وكشف بندر العتيبي أن من قام بتصوير أثير هي والدتها، مطالباً بمحاسبتهما وقال: (اتمنى محاسبتها ومحاسبة امها اللي تصورها وتساعدها على ذالك وكله عشان الفلوس والاعلانات، تباً لشهره اذا ذهبت مخافة الله وماتت القيم وحرمة الجسد).

#اثير_تشوه_سمعه_السعوديه اتمنا محاسبتها ومحاسبة امها اللي تصورها وتساعدها على ذالك وكله عشان الفلوس والاعلانات

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. تباً لشهره اذا ذهبت مخافة الله وماتت القيم وحرمة الجسد — بندر العتيبي🇸🇦 (@bandar504) July 6, 2021

وحول جنسيتها، كتبت فاطمة: (دعوا الخلق للخالق وش عليكم منها سعوديه او يمنيه تمثل نفسها فقط).

دعوا الخلق للخالق وش عليكم منها سعوديه او يمنيه تمثل نفسها فقط ….#اثير_تشوه_سمعه_السعوديه — بنت الرياض (@T9hRWwzXHgXdI9b) July 5, 2021

وقارن آخر بين أثير والناشطة السعودية هند القحطاني، وكتب: (ايش الفرق بينها و بين هند القحطاني ؟ عشان هذي هنا و هذيك برا؟).

ايش الفرق بينها و بين هند القحطاني ؟

عشان هذي هنا و هذيك برا؟ — Moh (@BD18891) July 5, 2021

من هي أثير الحلوة؟

الجدير بالذكر أن أثير ولدت في السعودية، عام 1996، وأثير الجدل بين الناشطين حول عمرها الحقيقي إذ قال البعض إنها لا تزال طفلة وعمرها 14 عاماً.

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ولكن أثير ظهرت بفيديو أعلنت خلاله أنه عمرها الحقيقي وهو 25 عاماً، وهي من أبرز الناشطات السعوديات.

واشتهرت أثير الحلوة عبر منصة سناب و(تيك توك) التي تنشر من خلالها الدعايات الإعلانية والمقالب، والأغاني.

ويتابع أثير الحلوة وحنان عبر التيك توك ما يقارب 2 مليون شخص، واشتهرت بسبب مقاطع الفيديوهات والمقالب التي تقوم بها مع صديقاتها وعائلتها.

عبدالعزيز برناوي يطلب أثير

وقبل أسبوع، أثار الفنان السعودي ومشهور سناب شات عبدالعزيز برناوي الجدل بفيديو جديد به نشره مع أثير الحلوة ووالدها والذي طلب الزواج منها في وجوده.

وظهر عبدالعزيز برناوي بفيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يطلب يد أثير من والدها، لتخبره أنها مخطوبة، فرد قائلاً: (استناكي لما تطلقي، أول مرة أتمنى الشر لأحد لكنه مو شر أنا ابغى أتزوجك وإذ وافقتي أخلص وأجي أخد من أبوكي).

وتُعد أثير واحدة من السعوديات اللواتي يقدمن محتوى جريء يتنافى مع طبيعة المجتمع المحافظ الذي خرجن منه، وعلى رأسهن هند القحطاني التي نشرت قبل أيام صوراً “مثيرة”، تعمّدت فيها كشف صدرها بطريقةٍ فاضحة، الأمر الذي قابله الجمهور بتعليقاتٍ غاضبة .

وبدت هند في الصور، بتسريحة شعر ناعمة، وترتدي ملابس مكشوفة الصدر بطريقة فاضحة.

أمل الشهراني تسبح مع حبيبها

كذلك الناشطة السعودية أمل الشهراني التي ظهرت مؤخراً في فيديو “مثير” وهي تسبح بملابس البحر المعروفة “بكيني”، داخل إحدى برك السباحة، الأمر الذي تسبب بضجة وهجوم واسع عليها من المعلّقين .

وظهرت الشهراني في مقطع آخر مع حبيبها الجديد والذي تعيش معه بدون زواج على متن قارب صغير.

رقص وقبلات بين فوز العتيبي وزوجها

أما فوز العتيبي، عادت لإثارة الجدل من جديد قبل أيام، وهذه المرة من خلال الرقص لزوجها ​أحمد السالم​، وتقبيله بجرأة أمام الكاميرا.

وظهرت فوز العتيبي بفيديو نشرته عبر (سناب شات)، وهي ترتدي شورت قصير، وترقص أمام زوجها الذي يجلس على الأريكة ويعزف على العود.

وتقترب فوز العتيبي من زوجها كأنها ستُقبله، لكنها بدلاً من ذلك تضغط على أنفه، ما تسبب له بالألم، فقامت بالاقتراب منه وتقبيله تخفيفاً عنه.

فوز العتيبي وزوجها عبر السناب pic.twitter.com/KY8R9CEX7y — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) June 15, 2021

بدور البراهيم وملابس داخلية هدية!

كما أثارت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم غضب جمهورها بعدما قامت بعرض ملابس داخلية وصلتها كهدية في أحد الفيديوهات التي تبثها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستعرضت بدور البراهيم مجموعةُ من الهدايا التي تلقتها من امرأة تُدعي (أم سعود) وكان من بينها ملابس داخلية، وقامت بعرضها ضمن الهدايا، وهو ما جعل الانتقادات والتعليقات المسيئة تتوالى عليه.

وهو ما جعل بدور البراهيم تتبع أسلوب الهجوم كدفاع، وتؤكد أنها ضد تقديم إعلانات ملابس داخلية أو ملابس للنوم.

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