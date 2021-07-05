اليوتيوبر العراقية نور ستارز تصدم جمهورها بهذه الصور! (شاهدوها)

فاجأت اليوتيوبر العراقية نور نعيم، والمعروفة باسم (نور ستارز) جمهورها، بتغيير لون شعرها الأسود إلى لون غريب ما بين القرمزي والأزرق.

نور ستارز ولون شعر غريب

ونشرت نور ستارز صورهاً بشكلها الجديد عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وعلقت على إحدى الصور: (مشتاقة لامريكا! انتم شو اكثر شي مشتاقين اله حالياً؟).

أما الصورة الأخرى التي ظهرت بها بلون الشعر الغريب، أرفقتها بتعليق كشفت من خلاله عن جديدها، وكتبت: (انزل كتابي الناري او اغنية جديدة عاليوتيوب؟ صارلي فترة طويلة اشتغل علي كتابي واليوم خلصت اجتماع مهم بخصوص الكتاب).

وتابعت: (لما ينزللكم كتابي اعرفوا ان من اسعد ايام حياتي لان واحد من احلامي انزل كتاب وعفكرة قررت اعمله بفكرة مختلفة يعني ما راح يكون كتاب عادي كما عودتكم نور ستارز).

انتقادات وهجوم

لكن متابعي نور ستارز لم يلتفتوا لما كشفته، بقدر ما لفت انتباههم لون شعرها الجديد، وكذلك وضعية القرفصاء التي ظهرت بها في الصورة الأولى، وبنطالها ذو الفتحة الكبيرة، وهو ما عرضها لانتقادات وهجوم.

وجاء في التعليقات: (ما ضل شي في البنطلون)، (طب روحي علحمام ازا مزنوقة ليش هيك قاعدة )، (مشتاقين نشوفك مسترة).

أما شكلها الجديد، فلم تتلق نور ستارز تعليقات إيجابية عليه، وجاء فيها: (شو صايره تخوفين)، (الصورة كثير مقرفة)، (اعوذ بالله من الشيطان الرجيم )، (اين نور ستارز لا اراها).

وليست المرة الأولى التي تقوم بها نور ستارز بتغيير لون شعرها إلى لون غريب، فقبل أسبوعين نشرت صورتها بشعر لونه أزرق فاتح لتعلن عن إطلاق أغنيتها الجديدة (بردون).

أزمة نور ستارز ونارين بيوتي

وفي سياق آخر، تصدرت نور ستارز التريند لمدة أسبوع في إبريل الماضي، وذلك بعد خلافها مع اليوتيوبر السورية نارين بيوتي.

وبدأ الخلاف الشهير بين الثنائي خلف الكواليس، قبل أن يظهر إلى العلن، وتتبادل كل منهما الاتهامات بفيديوهات عبر حساباتهما الرسمية على السوشيال ميديا.

وقالت نارين بيوتي بفيديوهاتها: (أنا بعرف إنه عم تحضر الستوري هلق، أنتي مريضة وبحاجة للمساعدة، ما عم بحكي هالشي مشاني عم بحكي مشانك).

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وأضافت نارين التي ظهرت وهي تبكي وفي حالة انهيار: (إنتي خطيرة عالمجتمع بشكل عام، لازم تركزي على حالك، إذا إنتي حدا فاشل رح تضلي فاشلة لان ما عم تطلعي كيف تكوني حدا احسن، قابلتك من كم يوم بصالون الشعر وفكرتك حدا منيح حكيتك بمشاريعي، اليوم بتعملي نفس الشي، إنني وحدة مكتئبة).

وحينها، دافعت نور ستارز عن نفسها، وهاجمت نارين وأصدقائها في دبي دون تسميتهم، وقالت بفيديو وهي تبكي أيضاً: (أنا بعرف قديه فيه دراما واذا حكيت بتعرفوا شو بيصير، أنا وصلتني رسائل من ناس قالولي انه فيه اشخاص عم تحفرلي).

وأضافت نور ستارز: (نور جيتها على دبي أذت كتير عالم ما بعرف ليه، العالم والمتابعين مش أغبيا، دايماً بيوصلني حكي بس ما بعرف ليه، يعني ماني اكلة من رزقك ولا أذيتك، لما شفتك بالصالون قلتلك شو عم حضر لرمضان لان ما عندي شي مخبى انا هيك بحياتي ما اتعديت على حدا، أنا اللي أذاني إنها إتعدت على إسمي).

وتابعت نور ستارز: (رفيقي اللي حرمتيني منه خبرني قديه إنتي مهوسة فيي وقديه بتحكي بضهري، هي وشلتها عم يحكو بضهري وبتعرف مين، أنا شو عملتلك ما بعرف شو هالغيرة والحقد وعشو هالحقد كله).

وحول موضوع إكتئابها الذي ذكرته نارين، قالت نور ستارز حينها: (بتقولي أنك شفتيني مكتئبة، هاد مش انتي شفتني، هاد لانو انت قلتلك أنا مكتئبة).

نور ستارز تعتذر

ولاحقاً، اعتذرت نور ستارز من جمهورها بسبب ما شاهدوه منها وقالت بفيديو عبر حسابها على (انستجرام): (أنا آسفة على مبارح وما تستاهلوا تشوف المنظر يلي شفتوني في مبارح بس مبارح ما قدرت وصرلي فترة عم بمرّ بشي كان له علاقة بهالقصص وما بدي إحكي عن الموضوع لأنه عطيتو أكبر من حجمو وانشالله يا جبل ما يهزك ريح فالقافلة تسير …تنبح).

وتابعت نور ستارز: (شغلة مهمة الرزق والتوفيق والنجاح من الله وهؤلاء الأشياء من رب العالمين مثل الهواء والمياه، وكما تدين تدان وشغلة اليوتويب وأفكاره ما حدن بيملك فكرة وكل فكرة معمولة قبل سواء في يوتيوب أجنبي أو عربي، ولا أحد يملك أي فكرة).

واستطردت”: (فكرة اليوتيوب انعملت لأنهم يريدون ضرب نور والله كبير ودبي مدينة الكل وهالمدينة ليست ملك أحد وقد ما حاولوا يأذوا لن يصلوا إلى أي شيء، وأنا بس عصب بصير معي انهيار وهذا ما حصل وأنا بخير والقادم أعظم انشالله).

من هي نور ستارز؟

يشار إلى أن نور ستارز من أب كويتي وأم عراقية، وولدت في العراق وعاشت طفولتها ومراهقتها في سورية، ثم انتقلت عام 2012 للعيش في تركيا ومنها انتقلت إلى أمريكا.

بدأت نور ستارز قناتها على موقع (يوتيوب) عام 2014، ووصل عدد مشتركيها إلى أكثر من 17 مليون مشترك، وحصلت على (الدرع الماسي) من شركة يوتيوب عام 2019، وهي أول شخص عربي يحصل على هذه الجائزة، إضافةً إلى (الدرع الذهبي) عام 2016 لوصولها إلى مليون مشترك، و(الدرع الفضي) عام 2015.

وتصدرت نور ستارز قائمة أكثر اليوتيوبر المشهورين في العالم العربي بحسب (مجلة فوربس) عام 2017، وحصدت المركز الرابع كأكثر فيديو غير موسيقي مشاهدة في الوطن العربي من العام ذاته.

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