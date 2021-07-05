من هو الشاعر السوداني محمد طه القدال الذي توفي في الدوحة؟

توفي الشاعر السوداني محمد طه القدال، في وقت متأخر من ليلة الأحد، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

بعد رحلة طويلة من العطاء الشعري، توفي مساء أمس الأحد الشاعر السوداني محمد طه القدّال..

القدّال الذي كرس حياته لنشر الثقافة، تميز بمفردات شعرية مستمدة من البيئة الثقافية واللغوية التي نشأ فيها، وغنى بأشعاره الثورية كبار الفنانين السودانيين ما سبّب له عداوة الحكام وتقدير الجمهور. pic.twitter.com/ydu533J9E3 — AJ+ عربي (@ajplusarabi) July 5, 2021

وحسب الوكالة السودانية، فإن الشاعر الكبير محمد القدال توفي، بالعاصمة القطرية الدوحة.

الشاعر السوداني محمد طه القدال

وأشارت إلى أن “جثمان القدال سينقل للعاصمة الخرطوم ليوارى الثرى في الأرض التي أحبها وغنى لها طوال حياته الحافلة بالإبداع”.

وكان القدال قد أُصيب بالسرطان منذ فتره وتم نقله إلى إحدى المستشفيات في قطر بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير وحاجته إلى الرعاية الطبية، وتم الإعلان عن وفاته.

وتحديداً في 24 يونيو/ حزيران نقل القدال إلى مستشفى الأمل بالعاصمة القطرية، للعلاج من مرض السرطان.

مجلس السيادة ينعاه

فيما، نعى عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي الراحل القدال، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأضاف التعايشي: “غادرنا إلى مثواه الأخير راضيًا مرضيًا شاعرنا الرصين وفارس كلمتنا محمد طه القدَّال بعد رحلة باذخة من البذل والعطاء والعمل العظيم”.

وقد نعاه الكثيرون من الشعراء والأدباء والناشطين عبر صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وداعاً شاعر الوطن محمد طه القدال إنا لله وإنا إليه راجعون💔 pic.twitter.com/eMYtAuC5ra — koOla Max 🇸🇩✌️ (@koO2la) July 4, 2021

الله يرحمك الشاعر محمد طه القدال.. 😭 pic.twitter.com/FNgZEamh6v — MOHAMMED ELJACK (@MoELJACK) July 5, 2021

#محمد_طه_القدال فقد عظيم

فقد الوطن قامة من قاماته

وانطفأ اليوم قنديلا كان يضيء لنا الطريق

ويعبده باجمل الاغنيات ويشعل في اوراحنا الامل وحب الوطن

رحم الله القدال واسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/dts4qTn3wC — Amel f abueissa (@AbueissaAmel) July 5, 2021

"بعد ما هدهد الأيتام

ووزع عمره للأيام

قرالكم سورة الواجب

تبسم ونام" رحم الله الشاعر محمد طه القدال وأسكنه في عليين pic.twitter.com/avxXLW3Bpp — Ayman (@ayman_amin_) July 4, 2021

لو صحيح غنينا بالدمعة الحزينة

لو دموع الفرحة ما لاقت غنانا

بكرة نرجع تانى للكلمه الرحيمة

شان هنانا شان منانا

شان عيون اطفالنا ماتضوق الهزيمة وقام تاني زول جميل مات💔💔#وداعا_القدال #محمد_طه_القدال pic.twitter.com/a574pAUnkh — قيقراوي🇸🇩 (@GigaRawi1) July 5, 2021

من هو محمد طه القدال

ويعد الراحل القدال أحد أبرز الشعراء السودانيين، واشتهر بالشعر السياسي والوطني.

وولد القدال بقرية حليوة بولاية الجزيرة (وسط) في عام 1951، وتخرج من جامعة الخرطوم تخصص في الإدارة، كما عمل في بداية حياته الوظيفية بتلفزيون السودان القومي.

وتغنى للراحل عدد من الفنانين السودانيين، منهم الفنان الراحل مصطفى سيد أحمد وفرقة “عقد الجلاد” الغنائية.

وللقدال مواقف سياسية جعلته عرضة لاعتقالات متكررة في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير بسبب أشعاره المنددة بالديكتاتوريات والمحرضة على الثورة.

اقرأ أيضاً: “ترويج للزندقة”.. “شاهد” كيف انتفض الداعية السوداني محمد الأمين اسماعيل ضد رفع راية العلمانية

حيث تغنى العديد من الفنانين السودانيين بأشعار القدال، منهم الفنان الراحل مصطفى سيد أحمد، وفرقة عقد الجلاد الغنائية

قدم العديد في مجال الشعر واشتهر من خلال شعره وله العديد م الأبيات الشعرية التي يستشعر بها الكثيرون من السودانيين اشعار محمد طه القدال محمد طه القدال موسوعة التوثيق الشامل اشعار القدال أشعار القدال الثورية.

خصوصية الشاعر القدال

ويقول القدال عن الجزيرة وعن خصوصية مفردته: (أنا أفتكر الجزيرة لها أثر كبير في اكتسابي لهذه المفردة… ولاية الجزيرة.. بوتقة فيها كل الأعراق والألسن.. السودان كله موجود في تلك المنطقة التي حضرت منها.. الناس هناك يجمعهم ظرف اجتماعي واقتصادي واحد.. ومن هنا خرجت لغة (خاصة) بالجزيرة و(عامة) في نفس الوقت.

ويعد القدال، أحد المنافحين للأنظمة الدكتاتورية التي حكمت السودان، بدءا من نظام الرئيس الأسبق الراحل جعفر نميري، مرورا بنظام الإخوان المسلمين البائد، واضاء عبر صفحته بفيسبوك الكثير من دياجير الظلام في حقبة النظام البائد، ونشر العديد من الأشعار والرباعيات التي رفعت المود الثوري، وكان داعماً لكل الهبّات والاحتجاجات التي قادها شعبنا ضد دولة الظلم والطغيان.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك