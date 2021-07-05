محمد صلاح ينشر صورة جديدة وهو يستعرض عضلاته المفتونة (صور)

نشر النجم المصري محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له وهو يستعرض عضلاته بعد أدائه تدريبات رياضية، أثناء قضاء عطلة إجازته الصيفية قبل العودة إلى صفوف فريقه ليفربول للاستعداد للموسم الجديد.

محمد صلاح والصورة الجديدة

وظهر اللاعب صلاح بصورة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصي “تويتر”، يظهر فيها وهو يسترخي على الهاموك رافعًا علامة النصر وتبدو ملامح السعادة والاستمتاع بالإجازة، وربما ذلك بعد تدريبات في الصالة الرياضية نظرًا لعضلاته بطنه المفتولة.

محمد صلاح وليفربول

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق ليفربول “الريدز” قد قرر بدء مفاوضات بدء محادثات تجديد عقده مع مهاجمه المصري، حيث أن عقده يرتبط مع ليفربول حتى صيف عام 2023م.

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وأكدت تلك التقارير، أن فريق ليفربول يستعد لإجراء محادثات مع اللاعب محمد صلاح ومستشاريه من أجل حسم مستقبله داخل صفوف الفريق في أقرب وقت ممكن.

🚨 ميرور | • قال مدرب منتخب مصر تحت 23 سنة والألعاب الأولمبية شوقي غريب إن محمد صلاح ؛ "كان لديه رغبة قوية" لتمثيل بلاده هذا الصيف قبل أن يعرقله ليفربول. • محمد صلاح كان لديه رغبة قوية في أن يكون مع المنتخب الأولمبي في طوكيو. pic.twitter.com/FrLYTDCTDS — الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) July 4, 2021

وأضافت، أن محمد صلاح لم يتخذ قرارًا بشأن قراره الأخير بعد، وما إذا كان سيجدد عقده مع الريدز قد يكون آخر عقد في مسيرته المهنية مع ليفربول، أم سيفضل الرحيل عن الريدز خلال موسم الانتقالات الصيفة الجارية.

القيمة التسويقية

ويبلغ قيمة النجم المصري محمد صلاح التسويقية بعد المستوى والأداء الجيد منذ قدومه إلى الدوري الإنجليزي من أبواب فريق ليفربول، حيث تبلغ نحو 80 مليون يورو من أجل التعاقد معه.

كذا كثير علينا ما نشوفك يا ابو مكة أهدافه في عام ٢٠٢٠/٢٠٢١

٣٣ هدف استمتعوا #محمد_صلاح pic.twitter.com/Ljpe2oHZQ6 — T H A M I R (@THAMIR_14) July 2, 2021

وفي ذات السياق، كشفت تقارير صحفية إسبانية في وقت سابق، عن سعى إدارة فريق ليفربول الإنجليزي لتخطيط في استعادة المهاجم الأوروغواياني السابق “لويس سواريز” 34 عامًا.

والمتألق في صفوف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لخلافة المصري محمد صلاح، الذي لم يحدد مصيره بعد مع النادي بالبقاء أو الرحيل خلال موسم الانتقالات المقبلة.

بديل محمد صلاح في حال الرحيل

وأفادت شبكة “ديبورتيس كواترو” الإسبانية، أن إدارة فريق ليفربول سيحاول التعاقد مع مهاجم فريق أتلتيكو مدريد “سورايز”، في حال رحيل النجم المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي. خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

محمد صلاح والبنات الحلوين بزياده ❤️

مكه وكيان #محمد_صلاح pic.twitter.com/lNWJ0zHzJe — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11Mosalah) July 4, 2021

وأضافت الموقع الإسباني، نقلاً مصادر لها في إدارة فريق ليفربول “الريدز”، قائلة: ” إدارة الفريق ترى بأن سواريز خيارًا مثاليًا لتعويض النجم المصري محمد صلاح”.

ومن الجدير بالذكر، فقد سجل محمد صلاح 22 هدفًا مع فريق ليفربول بفارق هدف وحيد عن المتوج بلقب هداف الدوري هاري كين مع توتنهام برصيد 23 هدفًا خلال الموسم المنصرم.

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