ما قصة الفتاة انفال الشمري التي أثار اختفائها ضجة في الكويت

لم يكد الكويتيون يستيقظون من صدمة جريمة صباح السالم، حتى وجدوا أنفسهم في قصة جديدة لا تزال بطلتها انفال الشمري في خطر، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاج (انقذوا انفال)، و(انفال في خطر).

وتعود القصة بحسب الناشطون إلى فتاة من البدون تدعى أنفال الشمري، والتي نشرت تغريدة بتاريخ 21 إبريل الماضي جاء فيها: (مين يعرف احد بمخفر صباح السالم يحميني؟).

وعلى الرغم من أن التغريدة قديمة، إلا أن الناشطون أعادوا تداولها مرفقين تغريداتهم بالمستجدات التي تحدث مع أنفال الشمري.

ونشرت المحامية الكويتية دلال المسلم تفاصيل الرسالة التي وصلتها من إحدى متابعاتها، وقالت: (في بنت بدون اسمها أنفال الشمري، توها تخرجت بنسبة 98%، وبنت قمة بالاحترام وتخاف الله ومتدينة جداً).

وتابعت: (البنت أبوها كان مدمن، قتل أمها وأعتقد أختها، وانسجن سنة وبيطلع، وعمتها صبيحة ومدري مين من أهلها هددوها بالقتل في رمضان).

وأشارت المتابعة إلى أنه بعد قضية قتل فرح أكبر، غردت أنفال بأسماء عائلتها وذكرت الناس بقضيتها، مضيفة: (سكتوا عليها في مخفر صباح السالم، وقالوا إذا جيتي راح نذبحك قدام المخفر).

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واستطردت: (البنت اختفت من تويتر، ويقال إن عمتها صبيحة دخلتها الطب النفسي عشان تسقط القضايا التي رفعتها أنفال).

أنفال الشمري.. قُتلت والدتها أمامها

وأوضحت المتابعة التي لم تتضح هويتها أن أنفال قالت إن الأمراض النفسية التي أصيبت بها بسبب العنف الجسدي الذي تتعرض له، ولأن والدتها وأخواتها الخمس قُتلوا أمامها.

وتابعت: (فيها مرض عضوي خطير أيضا ماكانت قادرة على دفع تكاليفه، تبني قضيتها أمانة).

وتفاعل الآلاف مع قضية أنفال عبر الهاشتاج الذي تصدر الدول الخليجية، وتداول الناشطون تغريدات أخرى لها جاء في أحدها: (الكويت تحمي القاتل دائما، خواتي كلهم راحوا قتل، أعطيكم أسماء القاتلين).

أنفال في تغريدة سابقة: الكويت تحمي القاتل

وعددت أنفال أسماء أعمامها وعمتها التي كتبت عنها: (المريضة اللي قاعدة حاليا تهددنا صبيحة خليف الشمري، الكويت رافضة تحمي البنات المعنفات المهددات، الكويت بس مع القاتل).

وفي تغريدة أخرى كتبت أنفال: (أمي انقتلت ما حد دري عنها، كله هاشتاج يوم واحد ويختفي، أمس نشرت أسماء القاتلين أعمامي وعيالهم وأبوي وصار تفاعل كبير وقاموا أعمامي وعماتي رفعوا علي قضية، ودقوا مخفر صباح السالم استدعوني أجيهم اليوم).

الكويت صارت المكسيك !! شالارهاب اللي صاير مو طبيعي وضعنا ! ماستبعد باجر انذبح ولاحد يدري ولاتنوخذ قضيتي بعين الاعتبار شالمهزله؟ ساعدو انفال ولا راح تكون الضحيه المليون بهالشهر ! بعدين احد يجيكم لأن اهله انقتلو ولا تهتمون له ولوضعه !! وإلا الذمه صارت تنباع بفلوس ! #أنفال_في_خطر pic.twitter.com/V7ebuf2kro — مـتنيل🌿 (@li6t_) April 21, 2021

وطالب مغردون بالكشف عن مصير أنفال وحمايتها فكتب ناشط: (الكويت صارت المكسيك !! إيش الارهاب اللي صاير مو طبيعي وضعنا ! ما أستبعد بكرة انذبح ولاحد يدري ولاتنوخذ قضيتي بعين الاعتبار إيش هالمهزله؟ ساعدو انفال ولا راح تكون الضحيه المليون بهالشهر ! بعدين احد يجيكم لأن اهله انقتلو ولا تهتمون له ولوضعه !! وإلا الذمه صارت تنباع بفلوس !).

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وكتب المحامي مطلق المقين موجهاً كلامه لوزارة الداخلية في الكويت: (يجب على وزارة الداخليه اتخاذ الاجراءات ضد ملابسات واقعة أنفال واستدعاء الاطراف واحالتهم لجهات التحقيق لردع من يقوم بترويع الناس وتهديدهم وفي حالة عدم وجود جديه وجريمه يعاقب عليها القانون اتخاذ اجراء ضد من تسبب في نشر وتشويه سمعة الناس بالبلاغ الكاذب).

يجب على وزارة الداخليه اتخاذ الاجراءات ضد ملابسات واقعة #انفال_في_خطر واستدعاء الاطراف واحالتهم لجهات التحقيق لردع من يقوم بترويع الناس وتهديدهم وفي حالة عدم وجود جديه وجريمه يعاقب عليها القانون اتخاذ اجراء ضد من تسبب في نشر وتشويه سمعة الناس بالبلاغ الكاذب

#انا_الضحيه_القادمه pic.twitter.com/6iaNozSo9E — المحامي مطلق المقين (@Motlagf) April 21, 2021

وقالت سارة النجادي: (تخيلوا معاي انه هذيل اللي درينا عنهم فقط !! تعتقدون كم وحدة نفسهم ما ندري عنها، الله يفرج كربتهم ويقويهم ويحفظهم ويرحم من مات منهم).

تخيلوا معاي انه هذيل اللي درينا عنهم فقط !! تهقون جم وحدة نفسهم ما ندري عنها 💔😔 الله يفرج كربتهم ويقويهم ويحفظهم ويرحم من مات منهم #فرح_حمزة_اكبر #أنفال_في_خطر #جريمه_صباح_السالم — سارة النجادة (@AlnejadahSara) April 21, 2021

ونوه آخر إلى أن كون أنفال من البدون، فهذا يجعل الأمر أكثر تعقيداً، وكتب: (لأنها إمرأة فلا ناصر لها و بدون أيضا فـ هذه مصيبة أخرى، لا يوجد أحد يهتم لأمرها في بلد يسهل اختطاف الإنسان و إيداعه في الطب النفسي لـ أتفه الأسباب.).

#انقذوا_انفال لأنها إمرأة فلا ناصر لها و بدون أيضا فـ هذه مصيبة أخرى، لا يوجد أحد يهتم لأمرها في بلد يسهل اختطاف الإنسان و إيداعه في الطب النفسي لـ أتفه الأسباب.#وين_انفال — مۭــڜــ؏ــڷ اڷــ؏ــٽــمــٱن 𓂆 (@Q8_8k) July 4, 2021

(وين انفال)

وفعل المغردون هاشتاج آخر بعنوان (وين انفال) بعد اختفاء الفتاة، وكتبت المحامية غزلان الضفيري عبره: (اختها ماترد علي الاكاونت تقريبا انلغى ومايوصلها مسجاتي ، دزتلي العصر انه انفال طلعت وهذا اخر شي بس انمسح الكلام الاخير من المحادثة ).

اختها ماترد علي الاكاونت تقريبا انلغى ومايوصلها مسجاتي ، دزتلي العصر انه انفال طلعت وهذا اخر شي بس انمسح الكلام الاخير من المحادثة !! #وين_انفال — المحامية غزلان الضفيري (@Ghezlan_Aldh) July 4, 2021

وطالب بدر الهاجري بمحاسبة المتورطين وكتب: (لازم يتحاسب كل شخص له علاقه باختفاء انفال او ادخالها الطب النفسي بدون اعراض نفسية).

لازم يتحاسب كل شخص له علاقه ب اختفاء انفال او ادخالها الطب النفسي بدون اعراض نفسيه #انقذوا_انفال #وين_انفال — بدر الهاجري . (@ot9119) July 4, 2021

وكتبت مغردة باسم (النسوية سامية) موجهة حديثها للوزارة وعدد من المحاميين: (انفال مختفية من جم يوم و ماندري هل اهي بالطب النفسي او لا، هل اهي بخير؟ و طلع كلام اليوم انها ماتت!).

انفال مختفية من جم يوم و ماندري هل اهي بالطب النفسي او لا، هل اهي بخير؟ و طلع كلام اليوم انها ماتت!!! @Moi_kuw @Alaa_AlSaeedi@SaharBnAli @Anwar_Liberal #انقذوا_انفال #وين_انفال — النسوية سامِية (@FreeSamya) July 4, 2021

هذا ولم يصدر تعليق رسمي من الجهات الرسمية بعد حول قضية اختفاء أنفال ومصيرها الذي لا يزال مجهولاً حتى الآن.

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