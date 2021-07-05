هديل الحارثي
هديل الحارثي
حياتنا

قضية هديل الحارثي حديث السعوديين بعد حكم نهائي بحق أخيها الذي أنهى حياتها بـ6 طعنات

كتب وطن
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عادت قضية المغدورة السعودية هديل الحارثي للواجهة في المملكة العربية السعودية، مجددا بعد إصدار القضاء حكم نهائي بحق أخيها الذي أنهى حياتها وقتلها طعنا بالسكين في أبريل الماضي.

وبحسب نشطاء سعوديين على تويتر، فإنه تم إغلاق القضية في القضاء السعودي وانتهت بحكم شرعي.

ولم توجه المحكمة لشقيق هديل الحارثي عقوبة الإعدام، الأمر الذي أثار حفيظة النشطاء وجمعيات حقوق الإنسان في المملكة.

وعبر وسم “#اعدام_قاتل_هديل” الذي تصدر تويتر السعودية، كتب أحد النشطاء:”رحم الله هديل وغفر لها تم اغلاق القضية في القضاء السعودي وانتهت بحكم شرعي مثلها مثل اي قضية قتل اخرى تحصل سواء على رجل او امرأة. يتم ضمان الحق لولي الدم بالقصاص او يتنازل ويأخذ الدية وهذا هو شرع الله ولكن النسويات يقمن بحلب هذه القضية لأجل اهداف خبيثة”

فيما دونت ناشطة باسم تسنيم:” يعني خلونا اكثر واقعيه كيف لك ان تخلد الى النوم او تأكل لقمه او امارس حياتك اليومية وانت ازهقت روحا بلا ذنب وغيله؟”

وتابعت:” كيف تعطيك نفسك تزهق روح اختك او زوجتك او أيا كان؟ والله انها كبيرة من الكبائر وفسادا بالأرض ..لابد من قصاص والله ان داخلي صرخة اخ بس”

وعبر الوسم نشرت “رندا” صورة هديل الحارثي، وشرحت قصتها:” اللي مايعرفون قصة هديل، هديل مواطنة سعودية عمرها 19 سنة نسوية و تفكيرها متحرر و اخوها عبدالله الحارثي ملحد (حسب ما يقولون ) و خبر الكل عن الحاده.”

وتابعت:” فهو كان يبي يقتلها لاكثر من سنة و لم عرف انها نسوية استغل الفرصة وجاء لـ الرياض وطعنها ست طعنات”

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وقال أحد النشطاء:”الشابة النسوية السعودية اللي أخوها المجرم قتلها عشان “بتنزل صورها وفيديوهات على تيك توك”. وطبعاً لسه مفيش أخبار عن عقاب لحد دلوقتي.”

وأكمل:”وكل اللي نعرفه أن الأم تنازلت عن حق هديل عشان هي من “أولياء الدم”. منسناش هديل ولا حد نسي حق هديل ولا قصتها”

مقتل هديل الحارثي

ويشار إلى أنه في أبريل الماضي، قتلت هَديل الحَارثي من قبل أخيها الملحد عبدالله الحارثي، وقد كان يتوعد لأخته هديل منذ عام، ويبحث عن الزلات لها من أجل ذبحها وقتلها.

وقد بين لجميع من حوله أنها ليست جيدة وتبلى عليها وهددها بالسكاكين أمام أهلها، حيث قام بطعنها ستة طعنات في الرياض.

وتم القبض عليه مع تكتم كبير وقتها من قبل العائلة على تفاصيل القتل والوفاة لهَديل الحَارثي.

من هي هديل الحارثي؟

هديل الحَارثي سعودية الجنسية تبلغ من العمر 19 عاماً تسكن في الرياض وهي ذات فكر حر، تم تهديدها من قبل أخيها عبدالله الحَارثي وهو ملحد.

وقد هددها عدة مرات بالقتل بسبب أنها ذات فكر حر ونسوي، كما أنها تمتلك حساباً على التيك توك وتقوم بنشر المقاطع الفيديوهات التي جعلت أخيها يقوم بهذا الفعل، حيث انه لا يريد لها أن تكون حرة وتلتزم بمجتمعها المحافظ.

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