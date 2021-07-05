سعوديون غاضبون: وظائف وزارة الخارجية محجوزة مسبقا والإعلان مجرد أمر شكلي فقط

أثار إعلان وزارة الخارجية السعودية الأخير عن توفر فرص عمل بها للجنسين، غضب النشطاء السعوديين الذين أكدوا أن هذا الإعلام مجرد أمر شكلي فقط وأن هذه الوظائف محجوزة مسبقا وفق المحسوبية والواسطة.

وأمس، الأحد، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن توفر عددٍ من الوظائف التعاقدية الشاغرة لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للنساء والرجال في عددٍ من التخصصات.

يسر وزارة الخارجية أن تعلن عن توفر عدد من الوظائف التعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للنساء والرجال في عدد من التخصصات، لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع الوزارة عبر الرابط التالي:https://t.co/7CRwFWuOTG pic.twitter.com/pkGInVhDOM — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) July 4, 2021

وبحسب الموقع الإلكتروني لـ وزارة الخارجية السعودية، فإن التقديم سيكون ابتداءً من اليوم الاثنين 25/11/1442هـ الموافق 5/7/2021م حتى يوم الأحد المقبل 1/12/1442هـ الموافق 11/7/2021م.

لكن نشطاء قابلوا هذا الإعلان بإحباط وحالة من الغضب، مشككين بنزاهة الاختبارات وأسس اختيار المتقدمين.

وفي هذا السياق دونت ناشطة معبرة عن غضبها:”الوظائف محجوزة مسبقاً الاعلان مجرد أمر شكلي فقط.”

الوظائف محجوزه مسبقاً الاعلان مجرد أمر شكلي فقط , بكرا نشوف اعلان الاسامي لنفس العوائل المعتاده اللي ماخذين اغلبيه المناصب بأغلب القطاعات وظفو عيالهم وبناتهم ومن يعز عليهم ويأبئون يإخذها احد غيرهم! — 💭 (@Amsinurarea) July 4, 2021

وتابعت:”بكرا نشوف اعلان الاسامي لنفس العوائل المعتاده اللي ماخذين اغلبيه المناصب بأغلب القطاعات وظفو عيالهم وبناتهم ومن يعز عليهم ويأبئون يإخذها احد غيرهم!”

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فيما غرد حساب آخر بقوله:”حسبي الله ونعم الوكيل”

حسبي الله ونعم الوكيل 💔💔💔 — mmih2323 (@mmih2323) July 4, 2021

كما نصح عبدالعزيز السبيعي المتقدمين بتوفير وقتهم وجهدهم قائلا:” وظايفهم واسطات لا تتعبون نفسكم أها بس”

😒 وظايفهم واسطات لا تتعبون نفسكم أها بس — عبدالعزيز السبيعي (@abdulaziztv96) July 4, 2021

فيما كتب حساب باسم “نوارة”:”للاسف الشروط تعجيزية ومقيدة . من يسر على مسلم يسر الله عليه .”

للاسف الشروط تعجيزية ومقيدة . من يسر على مسلم يسر الله عليه . — نوّارة .. (@no_854) July 5, 2021

وظائف شاغرة في وزارة الخارجية السعودية

وتشمل التخصصات المطروحة كلا من التالي:

تخصصات الإعلام السياسي، العلوم السياسية والجغرافيا السياسية، حقوق الإنسان والدبلوماسية العامة والعلاقات الدولية. كما تشمل التخصصات أيضًا، الدراسات الدولية والقانون العام والقانون الدولي.

وكذلك نظريات التجارة الدولية، وتخصص الأمن الدولي، الاستراتيجية والاقتصاد والإدارة المالية والمحاسبة، الموارد البشرية، الإعلام الرقمي والجرافيك، التصميم الداخلي والترجمة.

شروط التقديم في وظائف وزارة الخارجية السعودية

واشترطت وزارة الخارجية السعودية في المتقدم الشروط التالية:

1- أن يكون سعودي الأصل وحسن السيرة والسلوك.

2- يجب على المتقدم أن يكون غير مفصول من خدمة الدولة.

3- على المتقدم / المتقدمة أن يكون غير متزوج أو متزوجة من غير الجنسية السعودية.

4- أن يكون لائقًا صحيًا وحسن المظهر.

5- لا يمانع العمل خارج المملكة.

6- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جدًا

7- يجب أن يجتاز المقابلة الشخصية التي سوف تُجرى له.

تنبيهات من وزارة الخارجية السعودية بشأن شروط التقديم فى الوظائف الشاغرة

كما نبهت وزارة الخارجية السعودية، إلى أنه يفضل في المتقدم إجادة اللغة الإنجليزية بما يعادل (5) درجات وفق تقييم اختبار الايلتس معتمدة من المجلس الثقافي البريطاني، أو ما يعادلها من اختبار تويفل، وأنه لا يقبل نتائج المعاهد الوسيطة.

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