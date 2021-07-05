خبر سار لعشاق صاروخ ماديرا “رونالدو”

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، عن خبر سعيد لقائد منتخب البرتغال “كريستيانو رونالدو” 36 عامًا، على الرغم من خروج منتخب بلاده من منافسات كأس أمم أوروبا “اليورو”.

الاتحاد الأوروبي ورونالدو

وأكد الاتحاد الأوروبي “اليويفا” عبر موقعه الرسمي، استمرار تربع رونالدو على صدارة هدافي بطولة ” اليورو” حتى الآن، رغم تساويه في عدد الأهداف مع باتريك تشيك نجم منتخب التشيك.

باتريك شيك يعادل كريستيانو رونالدو في صدارة هدافي يورو 2020 برصيد 5 أهداف ميلاد نجم 🌟 pic.twitter.com/tpkIksWAZe — Kooora (@kooora) July 3, 2021

وأضاف اليويفا، أن رونالدو قد أسهم بتمريرة حاسمة واحدة بجانب الخماسية، على عكس منتخب التشيك الذي اكتفى بتسجيل 5 أهداف دون صناعة أي هدف.

رونالدو وهداف اليورو

ورغم صدارة الدون رونالدو صدارة ترتيب بطولة اليورو حتى الآن، إلا أنه لا يضمن ذلك في ظل المنافسة القوية من قبل ثلاثة لاعبين قد بلغت منتخباتهم الدور النصف النهائي من المسابقة.

وهم ثنائي منتخب إنجلترا رحيم سترلينغ وهاري كين، ومهاجم منتخب الدنمارك كاسبر دولبير، حيث يمتلك كل واحد منهم ثلاثة أهداف، ومن المتوقع أن يقوموا بتعزيز رصيدهم من الأهداف ومعادلة رقم رونالدو أو تجاوزه في المباريات القادمة.

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الأرقام القياسية

وقد حطم رونالدو عدد من الأرقام القياسية مع منتخب البرتغال خلال بطولة اليورو قبل خروج منتخب بلاده، حيث أصبح الهداف التاريخي للمسابقة القارية برصيد 14 هدفًا.

وكذلك أول لاعب في التاريخ يشارك في خمس نسخ مختلفة لبطولة كأس أمم أوروبا خلال الأعوام (2004، 2008، 2012، 2016).

🔝 أفضل هدافي بطولة أمم أوروبا 2020 @EURO2020 حتى الآن:

⚽️ البرتغالي 🇵🇹 كريستيانو رونالدو 5⃣ أهداف

⚽️ التشيكي 🇨🇿 باتريك شيك 5⃣ أهداف#EURO2020 pic.twitter.com/vmdAVZazYS — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) July 3, 2021

ورفع رصيده من الأهداف على صعيد مشاركته الدولية مع منتخب بلاده إلى 109 هدفًا، ليعادل بذلك أسطورة كرة القدم الإيرانية المعتزل علي دائي في عدد الأهداف الدولية المسجلة.

المفاوضات مع يوفنتوس

وفي سياق آخر، فقد كشفت صحيفة ” لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، بأن وكيل أعمال النجم البرتغالي ” كريستيانو رونالدو” 36 عامًا خورخي مينديز، قد وجه طلبًا إلى إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي في البدء بمفاوضات من أجل تمديد عقد موكله لموسم إضافي جديد.

وأفادت الصحيفة الإيطالية، أن المفاوضات الرسمية لم تبدأ بعد، لكن تم إبلاغ إدارة فريق السيدة العجوز “يوفنتوس” بأن رونالدو لديه رغبة في تمديد تعاقده لموسم جديد.

لاغازيتا :

كريستيانو رونالدو طلب من إدارة يوفنتوس تجديد عقده pic.twitter.com/HpVrayP3Eh — Juventus 4 Arab (@Ju4Arb) July 4, 2021

وقد طلب مسؤولي في نادي يوفنتوس الإيطالي من وكيل رونالدو ” خورخي مينديز” بعض الوقت للرد على ذلك، في ظل علم إدارة السيدة العجوز أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي غير مهتمين بالتعاقد مع اللاعب.

وتوج رونالدو بلقب هداف الدوري الإيطالي “الكالتشيو” عن الموسم المنصرم برصيد 29 هدفًا، وكذلك الفوز بجائزة أفضل لاعب في إيطاليا بتصويت الجمهور.

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