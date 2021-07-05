بنك عمان العربي يكشف آخر تطورات قضية اختلاس قرابة 6 ملايين ريال عماني

أصدر بنك عمان العربي بيانا عن آخر التطورات في قضية اختلاس تشمل قرابة 6 ملايين ريال عماني.

وقال البنك في البيان: “بالإشارة إلى إفصاح البنك في بورصة مسقط بتاريخ 22 ديسمبر 2020 ، بخصوص شكوى جنائية للاشتباه في تزوير واختلاس قرابة 6 ملايين ريال عماني ، يسعد البنك أن يفصح عن وجوده”.

وذكر بيان بنك عمان العربي: “تلقت الرسالة من مقيِّم الخسائر مفادها أن معيدي التأمين قد أكدوا أنه قد تمت المطالبة بالتعويض عن البوليصة من حيث المبدأ عن المبلغ المذكور أعلاه “.

وأضاف البيان: “البنك يود أن يبلغ بأنه مستمر في متابعة القضية مع النيابة العامة حفاظا على حقوق البنك ومساهميه قانونيا وماليا”.وفقاً لــ(timesofoman)

بلاغ بنك عمان العربي

يُشار إلى انّ وسائل إعلام عُمانية نقلت عن بنك عمان العربي في شهر ديسمبر 2020، قوله إنه تقدم ببلاغ جزائي لدى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بشرطة عمان السلطانية، لشبهة وجود تزوير واختلاس لمبالغ مالية في حدود ستة ملايين ريال عماني.

وفي هذا السياق أوضح البنك في إفصاح له عبر سوق مسقط للأوراق المالية، أنه عملا بمقتضيات المادة 291 وما يليها من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بموجب قرار هيئة سوق المال رقم 2009/1 وتعديلاته ، فإن البنك يفصح بموجب هذا بأنه تقدم ببلاغ جزائي لدى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بشرطة عمان السلطانية لشبهة وجود تزوير واختلاس المبالغ مالية في حدود ستة ملايين ريال عماني.

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وأفاد البنك في حينه أن التحقيق جار بالتعاون مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وتابع أنه والتزاما بواجب سرية البحث، يكتفي البنك بالإفصاح عما جاء بهذا ويتعهد بتقديم مزيد المعلومات التي قد تظهر من نتائج التحقيق.

كما أشار البنك أن العملية المذكورة لن تؤثر على عملائه، وأكد للعموم أن الأجهزة الداخلية للبنك تتعامل مع هذه القضية بمستوى عال من الجدية والمهنية حرصا من البنك على حفظ حقوق جميع المتعاملين معه.

هذا وقام البنك بإخطار شركات التأمين كما أن البنك لن يتوانى في استخدام أية وسائل متاحة في سبيل استرجاع المبلغ.

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