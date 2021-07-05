الأهلي المصري يعود إلى سكة الانتصارات بفوز على سموحة في الدوري المصري (شاهد)

حقق حامل اللقب السابق الأهلي المصري الفوز على نظيره سموحة بأربع أهداف نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة ال 28 من الدوري المصري، والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب “استاد الإسكندرية.

أهداف الأهلي المصري في شباك سموحة

وأحرز فريق الأهلي أولى أهدافه في الدقيقة ال40 المهاجم محمد شريف بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سددها اللاعب على يسار حارس المرمى.

بينما سجل اللاعب حسين الشحات في الدقيقة ال42 بعد عرضية في العمق سددها اللاعب بقوة على يمين شباك مرمى سموحة.

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الأهلي وضربة الجزاء

ونجح فريق الأهلي من إضافة الهدف الثالث مع نهاية مجريات الشوط الأول، سجلها لاعب الظهير الأيسر علي معلول بقوة على يسار شباك سموحة.

وعاد اللاعب محمد شريف للتسجيل خلال مجريات أحداث الشوط الثاني في الدقيقة ال 58 بعد عرضية جميلة من التونسي علي معلول، ليسجلها اللاعب ببراعة على يسار حارس المرمى، لينتهي اللقاء بأربع أهداف نظيفة دون رد.

لقطات من الأمسية الكروية الأكثر من رائعة والتي انتهت بتحقيق فريقنا الرباعية الثالثة له في الدوري هذا الموسم 📸🦅🔥

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/Qb9kAAmjOV — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 4, 2021

تشكيلة فريق الأهلي

ولعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عامًا، بتشكيلة أمام نظيره سموحة في منافسات الدوري المصري، حيث كان في حراسة المرمي علي لطفي.

وفي خط مركز الدفاع، آتى كلاً من: ياسر إبراهيم، بدر بانون، علي معلول، أكرم توفيق.

معلول ملك الحلول يسجل هدف ويصنع هدفين في أمسية كروية شهدت الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين 📸🦅👏

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/fy3OtQkBMA — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 4, 2021

وفي مركز خط الوسط جاء كلاً من، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

واعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على اللاعب محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا.

تشكيلة فريق سموحة

ودخل المدير الفرني لفريق سموحة المصري هاني العجيزي أمام مواجهة صعبة أمام حامل اللقب السابق الأهلي، حيث كان في حراسة المرمى الهاني سليمان.

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من: محمود ماجد، محمود عزت، رجب نبيل، محمود البدري، بينما في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من: أحمد رضوان، أطهر الطاهر على غزال.

لقطة اليوم | تحية قائد الفريق لحارسنا المميز علي لطفي 📸🦅💪🔥

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/UQMKl0V76u — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 4, 2021

وجاء في خط هجوم الفريق كلاً من: عرفة السيد، رفيق كابو، ديريك نسيمبامبي.

ورفع فريق الأهلي رصيده من النقاط إلى 45 نقطة في وصافة ترتيب الدوري المصري، بفارق كبير عن غريمه التقليدي الذي يحتل صدارة الترتيب برصيد 61 نقطة خلال منافسات الدوري المصري.

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