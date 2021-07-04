طائرة مغربية تصل قاعدة جوية في إسرائيل للمشاركة في تدريب عسكري

أفادت وكالة “الأناضول” بأن قناة عبرية رسمية ذكرت اليوم، الأحد، أن طائرة مغربية وصلت إلى قاعدة “حتسور” الجوية جنوبي إسرائيل، للمشاركة في تدريب عسكري.

قناة “كان” الإسرائيلية كشفت التفاصيل وقالت إن طائرة مغربية من طراز “لوكهيد سي-130 هيركوليز” حطت صباح الأحد، في قاعدة “حتسور”، دون مزيد من التفاصيل.

طائرة مغربية تصل إسرائيل

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية، بشأن ما أوردته القناة.

كما نقلت القناة عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي (لم تسمه) قوله: “نتعاون مع مجموعة مختلفة من الدول والجيوش الأجنبية، أثناء إجراء التدريبات والاجتماعات رفيعة المستوى والبحوث المشتركة”.

واستدرك المتحدث قائلا “لن نتطرق إلى التعاون مع دولة معينة”، دون تفاصيل عن التدريب العسكري وإن كان المغرب مشاركا فيه.

ويشار إلى أنه في العام الماضي 2020، وقع المغرب اتفاقا مع إسرائيل لاستئناف العلاقات بينهما، لينضم إلى 3 دول عربية أخرى وقعت في ذات العام اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، وهي الإمارات والبحرين والسودان.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، وهي مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

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إلى ذلك أشار موقع “واللا” العبري إلى أنه وثق هبوط الطائرة المغربية صباح اليوم، على مواقع تتبع الطائرات على الإنترنت، وهذه هي المرة الأولى التي تهبط فيها طائرة عسكرية مغربية في إسرائيل.

ولم يتضح عدد الجنود وأفراد الطاقم على متن الطائرة ومدة بقائهم في البلاد.

وبحسب الموقع، يعد التعاون الأمني بين إسرائيل والمغرب مسألة حساسة للغاية من الناحية السياسية.

مناورات نسيم البحر

هذا وتنضم 4 دول عربية إلى مناورات “نسيم البحر” البحرية التي تنطلق أواخر الشهر الجاري بالبحر الأسود، بصفة مشارك أو مراقب وهي تونس والإمارات والمغرب ومصر.

وتضم قائمة الدول المشاركة أيضا كلا من الولايات المتحدة وأوكرانيا وبريطانيا وإسرائيل وألبانيا وأستراليا والبرازيل وبلغاريا وكندا والدنمارك وإستونيا وفرنسا وجورجيا واليونان وإيطاليا واليابان.

بالإضافة إلى لاتفيا وليتوانيا ومولدوفا والنرويج وباكستان وبولندا ورومانيا والسنغال وإسبانيا وكوريا الجنوبية والسويد وتركيا”.

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