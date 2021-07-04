حنان ترك تنشر صورها بلباس السباحة المعروف "البوركيني" أو المايوه الشرعي
حنان ترك
Imageحياتنا

شاهدوا صورة حنان ترك بالمايوه الشرعي “البوركيني”!

كتب وطن
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فاجأت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك الجمهور، بصورها بلباس السباحة المعروف “البوركيني” أو المايوه الشرعي.

وفي الصور التي نشرتها حنان ترك عبر خاصية “الستوري” في “انستغرام” ظهرت الفنانة تستمتع بالإجازة الصيفية في أحد المسابح.

حنان ترك بالبوركيني
حنان ترك بالبوركيني

حنان ترك تحسم الجدل حول عودتها إلى التمثيل

حنان ترك نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على (تويتر) وهي مُبتسمة برفقة زوجها، وترتدي الحجاب ولا تضع أي مساحيق تجميل، وأرفقتها بتعليق: (نعم الله علينا كثيرة .. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك).

واعتبر متابعو ترك أن نشرها هذه الصورة، كان رداً غير مباشر على الفنانة المصرية منة شلبي، والتي نشرت قبل أيام صورة قديمة تجمعها بالفنانة المعتزلة.

كما نشرت الفنانة منة شلبي عبر حسابها الرسمي في تويتر، صورةً قديمة تجمعها بالفنانة حنان ترك، ظهرت فيها الأخيرةُ بدون حجاب، كون الصورة التقطت قبل التزام الفنانة “ترك” بالحجاب .

وكتبت منة شلبي على الصورة :”وحشتيني أوي ودائما في القلب يا حب”.

نشر منة شلبي للصورة، فتح عليها باب الإنتقادات من المتابعين، الذين رأوا أنه ليس من حقّها نشر صورة الفنانة حنان تُرك بدون حجاب، خاصة وأنها باتت ترتديه.

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لكن رغم الهجوم على منة شلبي، فإنّ ترك ردّت عليها في تغريدة وقالت: ” حبيبتي يا منجو … وحشتينيييييي ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يا رب”.

وشن مغردون حملة واسعة عبر (تويتر) طالبوا خلالها بحذف صورة ترك بدون حجاب، احتراماً لها، واستبدالها بصورة أخرى.

اعتزال حنان ترك

واعتزلت الفنانة حنان تُرك، الفن في شهر أغسطس من عام 2012، حيث أنها وقتها أصدرت بيانا، من أجل إيضاح كافة الأسباب.

وقالت تُرك: “قررت بفضل الله اعتزال التمثيل، ففي اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها”.

ولفتت إلى أن “أخت تريز” هو المسلسل الأخير لها في عالم التمثيل، ويدور حول علاقة المسيحيين والمسلمين، من خلال قصة فتاتين توأم افترقتا وهما رضيعتين، وقدمت حينها حنان دور إحدى الفتاتين، والعمل تأليف بلال فضل وإخراج حسام الجوهري.

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