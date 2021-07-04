صورة بايدن راكعاً أمام مسؤولة إسرائيلية بارزة تثير ضجة (شاهد)

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل، حيث ظهر فيها منحنيا أمام سيدة هي ريفكا رافيتز، مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين.

الصورة التي التقطت لبايدن قبل أيام وتحديدا يوم، الاثنين، الماضي من زيارة ريفلين ووفد إسرائيلي مرافق له للبيت الأبيض، ظهر فيها بايدن راكعا أمام ريفكا رافيتز.

President Biden kneels down in front of President Rivlin's chief of staff, Rivka Ravitz after learning that she's a mother of 12 (and also that, as a Charedi woman, she won't shake his hand) pic.twitter.com/CpCIxRb7d4 — Eli Spitzer (@spitzer_eli) July 2, 2021

بايدن ينحني أمام مسؤولة إسرائيلية

وكان واضحا انحناء الرئيس الأمريكي على ركبته أمام المسؤولة الإسرائيلية التي تنتمي لطائفة “الحريديم” اليهودية المتشددة.

وانتشرت الصورة بسرعة بين الأمريكيين على وسائل التواصل، حيث علق الكثيرون على الصورة بأنها “صورة الأسبوع”.

POTUS kneels for Israeli President Ravitzs', Chief of Staff on being told. 'She’s a very religious woman, she has 12 children.' https://t.co/rILaF1kceO — UN (@UshaNirmala) July 3, 2021

وعن سبب إقدام بايدن على هذا الفعل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن ريفلين أخبر الرئيس الامريكي بأن رافيتز أم لـ12 طفلا.

فما كان من بايدن إلا أن انحنى تقديرًا لها.

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وفي سياق آخر أشاد أكثر من 50% من الأمريكيين بخطوات الرئيس الامريكي في تعامل إدارته مع وباء فيروس كورونا، حسبما كشف استطلاع أجرته صحيفة “واشنطن بوست” وقناة ABC News.

وذكرت الصحيفة الأمريكية بأن بايدن جعل مواجهة الوباء على رأس أولويات إدارته، بما في ذلك في قيامه وفريقه بالدفع لتسريع توزيع جرعات اللقاح الواقي من “كوفيد-19” والذي تم تطويره في فترة ولاية سلفه دونالد ترامب.

ماذا فعل بايدن أمام الكونجرس

كما ضغط الرئيس الامريكي على الكونغرس من أجل سن حزمة من التشريعات المحفزة بقيمة 1,9 تريليون دولار لمساعدة الاقتصاد على الانتعاش من أزمة كورونا.

واليوم يؤيد أكثر من 6 من كل 10 أمريكيين خطوات الرئيس في التعامل مع الوباء.

وهي أرقام مطابقة تقريبا لنتائج أبريل الماضي، حيث اقترب من انقضاء الأيام الـ100 الأولى على رئاسة جو للبلاد.

مع ذلك فهناك تضارب ملحوظ في درجات تأييد جهود الرئيس الأمريكي في مواجهة “كوفيد-19” بين المعسكرين الديمقراطي (95% من المستجوبين) والجمهوري (33%).

كما كشف الاستطلاع عن تأثير الانتماءات الحزبية على مواقف الأمريكيين من التطعيم.

حيث أن 86% من المستجوبين الديمقراطيين تلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، فيما تبلغ هذه النسبة 45% فقط لدى الجمهوريين.

كما رجح 7% من الديمقراطيين تلقيهم اللقاح، مقابل 4% فقط من الجمهوريين رجحوا ذلك.

وعلى صعيد آخر، قال 6% من الديمقراطيين و47% من الجمهوريين إنهم من غير المرجح أن يأخذوا اللقاح، بينما أكد 38% من الجمهوريين أنهم لن يتلقوه.

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