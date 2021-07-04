سلطنة عمان: شركة تسويق زراعية جديدة تنشئ 80 منفذًا في جميع أنحاء البلاد .. ما هدفها!

تخطط شركة الإنتاج الزراعي والتسويق (APMC) ، وهي مؤسسة جديدة أنشأها جهاز الاستثمار العماني (OIA) – صندوق الثروة السيادي المتكامل في سلطنة عمان – بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، لتطوير شبكة من حوالي 80 منافذ بيع في جميع أنحاء البلاد لدعم تسويق الفواكه والخضروات المزروعة محليًا.

وتأسست شركة الإنتاج الزراعي والتسويق APMC رسميًا في يوليو 2020 كشركة تابعة للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة ش.م.ع.م (OFIC) – جزء من هيئة الاستثمار العمانية – للمساعدة في تعزيز الأمن الغذائي للسلطنة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات الرئيسية لقطاع الأغذية

شركة الإنتاج الزراعي والتسويق تطرح سلسلة منافذ

وفقًا لمسؤول تنفيذي رفيع المستوى ، تستعد شركة الإنتاج الزراعي والتسويق APMC الآن لطرح سلسلة من المنافذ لدعم تسويق جميع أنواع الفواكه والخضروات التي تزرعها جمعيات المزارعين العمانيين والتعاونيات والمنتجين المحليين الآخرين.

وقال علي الشحي نائب الرئيس للشؤون المالية، الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة (OFIC): “إن APMC على وشك البدء في بناء 80 منفذًا وعدنا بها الجمهور”. مضيفاً أنه “سيتم تطوير هذه المنافذ في جميع أنحاء عمان بهدف تسويق وبيع الفواكه والخضروات العمانية.”وفق (omanobserver)

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جاء هذا الإعلان خلال ندوة عبر الإنترنت حول موضوع “ربط الدنمارك بفرص الأعمال في سلطنة عمان” ، والتي نظمتها مؤسسة “Business Gateways International” بدعم من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

ومن المتوقع أن تكون APMC كيانًا متكاملًا سيتخصص في البداية في جمع وتسويق الفواكه والخضروات الطازجة المزروعة محليًا، ومن ثم البدء في الاستثمار في زراعة المنتجات عالية الجودة التي تستهدف الأسواق المحلية والخارجية.

ويقدر إجمالي الاستثمار في المعدات بمبلغ 11.5 مليون ريال عماني. فيما يمتلك جهاز الاستثمار في سلطنة عمان OFIC حاليًا 70 في المائة من أسهم APMC مع الرصيد المتاح للاستثمار الخاص.

مزارع نموذجية في سلطنة عمان

ووفقًا لمكتب المراجعة الداخلية، تخطط وكالة التسويق الجديدة لإنشاء مزارع نموذجية في نهاية المطاف في مختلف المحافظات لزراعة الفواكه والخضروات المناسبة للبيئة المحلية.

هذه المزارع النموذجية، القائمة على الزراعة التعاقدية، ستلبي احتياجات الأسواق المتميزة من خلال التركيز على المنتجات العضوية القائمة على ممارسات الزراعة الحديثة.

وستقدم الوزارة من جانبها إرشادات رئيسية حول نوع محاصيل الفاكهة والخضروات التي ستضيف قيمة إضافية للاقتصاد من خلال استبدال الواردات، على سبيل المثال.

كما تركز أنشطة المشروع على شراء الفواكه والخضروات مباشرة من جمعيات المزارعين والشركات الزراعية والشركات الصغيرة والمتوسطة وصغار المزارعين، ثم فرزها وتعبئتها.

وستعمل وحدة التجارة في الشركة على استيراد الفواكه والخضروات على مدار العام من مختلف البلدان بناءً على طلب السوق المحلي ، وتصدير المنتجات الفائضة إلى الخارج.

وتشمل الاستثمارات في المشاريع المدعومة من OFIC، والتي يبلغ مجموعها حاليًا أكثر من مليار دولار ، تربية الألبان ومعالجتها وإنتاج الدواجن والبيض ومعالجة اللحوم الحمراء وسحق البذور الزيتية وإنتاج الأعلاف الحيوانية والتمور وتجهيز الأغذية الزراعية والابتكار الغذائي والمستحضرات الصيدلانية البيطرية ، من بين مناطق أخرى.