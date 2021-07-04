“نزوح جماعي” .. اليمنيون الذين أُجبروا على الخروج من السعودية يجدون في هذه الدولة ملجأً جديدًا

وجد اليمنيون ملجأً جديدًا لهم في جيبوتي، بعدما أجبروا على مغادرة المملكة العربية السعودية، بعدما فرضت الأخيرةُ قيوداً على العمالة، وفق موقع “ميدل إيست آي” البريطاني

وأجبرت قيود الرياض على العمالة الوافدة، المغتربين اليمنيين على الذهاب إلى أماكن أخرى لكسب لقمة العيش.

وأمضى نبيل 14 عامًا كمغترب يمني في المملكة العربية السعودية – لكن حياته تغيرت بشكل كبير في عام 2019 ، عندما بدأت المملكة في فرض قيود على العمال الأجانب، بما في ذلك الرسوم على المعالين، مما أجبره على إعادة عائلته إلى وطنهم.

نبيل، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من العقاب، بقي في المملكة العربية السعودية بمفرده، يعمل في متجر لبيع منتجات يصنعها بنفسه. لكن بعد ذلك بوقت قصير، لم يعد قادراً على دفع الأموال المستحقة عليه للسلطات السعودية وكفيله.

وقال نبيل: “هناك الكثير من القيود والرسوم. لقد زادت الرسوم بينما تم تخفيض الرواتب … لم يتبق شيء لإرساله إلى عائلاتنا في اليمن”.

قيود السعودية على العمالة الوافدة

في السنوات الأخيرة، فرضت السلطات السعودية قيودًا واتهامات جديدة على العمالة الوافدة كجزء من مساعيها للسعودة، بما في ذلك اليمنيين، مما دفع الآلاف منهم للعودة إلى ديارهم.

ومع ذلك، عند عودتهم إلى اليمن، وجد الكثيرون بلدهم في حالة خراب بعد سنوات من الصراع، مع عدم وجود فرص عمل لمساعدتهم على البقاء على قيد الحياة.

بدأ الكثيرون منذ ذلك الحين في النظر إلى القرن الأفريقي، وخاصة جيبوتي، كثاني أفضل خيار بعد المملكة العربية السعودية.

تقع جيبوتي جنوب غرب اليمن ، ويُنظر إليها على أنها يمكن الوصول إليها وتوفر الكثير من العمل.

بينما كان يُنظر إلى الرياض غالبًا على أنها الوجهة المفضلة، كان عدد كبير من اليمنيين يعيشون في جيبوتي حتى قبل بدء الهجوم الذي قادته السعودية على اليمن في عام 2015.

“السعودة” .. اليمنيون عالقون!

ومع ذلك، يبدو أن الرأي العام بشأن المملكة العربية السعودية يتغير في اليمن.

يعزو “نبيل” موقفه الصعب إلى ما يسمى بحملة “السعودة” ، وهي السياسة الاقتصادية التي يُطلب من الشركات السعودية بموجبها تزويد قوتها العاملة بأغلبية من المواطنين السعوديين.

ويعتقد أن القيود والتكاليف الجديدة هي محاولة لإجبار المهاجرين على مغادرة البلاد.

فرضت المملكة العربية السعودية رسومًا في يوليو / تموز 2017 تطالب العمال الأجانب بدفع 100 ريال سعودي (27 دولارًا) شهريًا لكل من يعولهم يعيشون في البلاد. تضاعفت الرسوم إلى 200 ريال سعودي (53 دولارًا) شهريًا في عام 2018 ، ثم 300 ريال سعودي (80 دولارًا أمريكيًا) في عام 2019. ومن المقرر أن تصل إلى 400 ريال سعودي (106 دولارًا أمريكيًا) في عام 2021.

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في يناير 2018 ، بدأت المملكة أيضًا في فرض رسوم شهرية على الشركات بقيمة 400 ريال سعودي لكل عامل أجنبي توظفه. الشركات التي توظف عددًا مساويًا أو أكبر من العمالة الوافدة دفعت 300 ريال سعودي.

زادت الرسوم الشهرية إلى 500-600 ريال سعودي (133-160 دولارًا أمريكيًا) لكل عامل في عام 2019 ، ومن المقرر أن ترتفع إلى 700-800 ريال سعودي (186-213 دولارًا أمريكيًا) لكل عامل في عام 2021.

غادر نبيل المملكة العربية السعودية متوجهاً إلى اليمن في أوائل عام 2021 وحاول ، دون جدوى ، البحث عن وظيفة في الوطن. ثم قرر السفر إلى مكان آخر للعثور على مصدر دخل لإعالة أسرته.

قال نبيل: “سبق لبعض الأصدقاء اختيار جيبوتي وبدأوا العمل هناك، لأنهم يعرفون بعض اليمنيين الذين كانوا في البلاد منذ عقود”.

واضاف: “في الواقع، لم تكن جيبوتي خيارًا بالنسبة لي في الماضي … بنيتها التحتية والبيئة بأكملها ليست جيدة مثل المملكة العربية السعودية. لذلك لم أحلم بالذهاب إلى هناك “.

لكن نبيل فكر في الأمر وأدرك أن البديل الآخر الوحيد هو البقاء عاطلاً عن العمل.

لذلك في أبريل ، قرر المغادرة للذهاب إلى جيبوتي مع بعض الأصدقاء الآخرين الذين قرروا أيضًا مغادرة المملكة العربية السعودية.

وقال: “بدأنا تجربة عمل جديدة – على غرار ما فعلناه في المملكة العربية السعودية.”

كان العمل في جيبوتي أفضل مما توقعه نبيل، حيث التقى بالعديد من زملائه اليمنيين الذين ساعدوه في إجراء الانتقال.

جيبوتي بلد صغير وسكانها ليسوا أغنياء. لكن الدخل كافٍ، ولسنا بحاجة لدفع أي رسوم للمغتربين.

ومع ذلك، كانت هناك عقبة رئيسية تتمثل في تعلم اللغات المحلية. في حين أن اللغتين العربية والفرنسية هما اللغتان الرسميتان في جيبوتي ، فإن الصومالية والعفار هما اللغتان الأكثر استخدامًا.

يقول نبيل: اعتقدت أنني سأتواصل مع الناس باللغة العربية، لكن القليل منهم يفهمني. لذلك ما زلت أعاني. مضيفاً: “أنا أبذل قصارى جهدي لتعلم اللغة”.

وأضاف أنه يخطط لبدء مشروعه الخاص في جيبوتي ، قائلاً إنه كان من الأسهل إطلاق شركة ناشئة هناك مقارنة بالمملكة العربية السعودية.

وتابع: “أنصح العاطلين عن العمل في اليمن ، سواء المغتربين السابقين في المملكة العربية السعودية أو غيرهم ، بمحاولة السفر خارج اليمن. جيبوتي اختيار جيد “.

“ليست الوجهة الأفضل لكنها الأكثر سهولة”

من جهته، قال خالد فاضل ، 39 عاما ، مغترب يمني آخر أمضى ثماني سنوات في السعودية وعاد العام الماضي إلى اليمن، إن جيبوتي قد لا تكون الوجهة الأفضل، لكنها الأكثر سهولة.

للوصول إلى جيبوتي، يحتاج المسافرون اليمنيون إلى حوالي 300 دولار للحصول على التأشيرة والنقل. ومع ذلك ، حذر فاضل من أنهم يحتاجون أيضًا إلى شخص ما في جيبوتي لمساعدتهم في العثور على وظيفة ، وإلا فسوف يعانون.

ليس كل اليمنيين يعيشون بشكل مريح في جيبوتي.

وقال فاضل: “أولئك الذين لا يعرفون الناس في جيبوتي ينتهي بهم الأمر في المخيم في أوبوك أو يكافحون للعثور على مكان في المدينة”.

وأوضح أنه كان من السهل عليه الاستقرار في جيبوتي لأن لديه اتصالات ، وبسبب سنوات خبرته في العمل ككهربائي في اليمن والسعودية.

قبل عام 2015 ، اعتاد اليمنيون دخول المملكة العربية السعودية بشكل غير قانوني بمساعدة المهربين.

لكن منذ بداية الحرب بين الحوثيين والتحالف الدولي بقيادة السعودية، تم إغلاق الحدود بين السعودية واليمن فعليًا.

الآن ، يسعى اليمنيون بشكل متزايد للسفر إلى جيبوتي عبر عبور مضيق باب المندب الضيق.

في أبريل 2021 ، لقي عشرات اليمنيين حتفهم في البحر أثناء محاولتهم العبور إلى جيبوتي بدون وثائق.

“لقد تغيرت جيبوتي”

صرح أحمد القرشي، وهو مغترب يمني في الستينيات من عمره يعيش في جيبوتي منذ أكثر من 20 عامًا ، أن جيبوتي اليوم تختلف عن جيبوتي قبل عام 2015.

قبل الحرب ، كان اليمنيون يفضلون اللجوء إلى المملكة العربية السعودية. عدد قليل فقط سعى إلى جيبوتي لأن لديهم أقارب يعملون هناك. لقد كنت واحدًا منهم.

يعمل والد القرشي والعديد من الأقارب في التجارة في جيبوتي منذ عقود. لقد تعلموا اللغات المطلوبة للتعامل مع عملائهم ، مما جعل اندماجهم أكثر سلاسة.

وقال: نحن تجار ونصدر عادة البضائع من اليمن إلى جيبوتي. وأضاف: “لدينا متجر نسيج ناجح”.

وأضاف أن بعض اليمنيون سمعوا عن تجار في جيبوتي واعتقدوا أنهم سيصبحون أثرياء من يوم وصولهم.

وقال: “خلال السنوات الخمس الماضية ، دخل اليمنيون إلى جيبوتي ولكن لم تكن هناك فرص عمل لهم جميعًا ، وانتهى الأمر بالعديد منهم عاطلين عن العمل”.

وذكر أنّ “جيبوتي ليست مثل السعودية. قال قرشي: “في السعودية ، يمكنك العمل من أول يوم تصل فيه ، وهنا تحتاج إلى وقت لتعلم اللغة وفهم العمل بشكل جيد”.

تدفق الهجرة

إحدى المفارقات التي لاحظها المقيمون في جيبوتي منذ فترة طويلة هي تدفق الهجرة في أي من الاتجاهين عبر مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه 30 كيلومترًا.

جيبوتي تجمع لاجئين من اليمن والقرن الأفريقي.

وذكر أحمد القرشي: سمعت من اللاجئين الأفارقة أنهم يهدفون إلى السفر إلى اليمن ثم إلى المملكة العربية السعودية ، بينما يريد اليمنيون الذهاب في الاتجاه المعاكس والسفر إلى إثيوبيا ثم إلى دول أخرى. “الجميع يفكر من وجهة نظرهم. نسمع عن اللاجئين الأفارقة في اليمن ونسمع عن اللاجئين اليمنيين في أفريقيا “.

اليمنيون غادروا بلادهم كلاجئين وليس كمغتربين بسبب الحرب، وفقاً لـ”القرشي”.

قبل عام 2015 ، لم يكن اليمنيون يفضلون جيبوتي ، ولم تكن هناك بطالة تقريبًا بين اليمنيين في جيبوتي. لكن الهجرة الجماعية إلى البلاد هي التي جعلت بعض اليمنيين يبقون بلا عمل “.

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