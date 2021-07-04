ما لا تعرفه عن القوات الأمريكية في أفغانستان مع اقتراب الإنسحاب

تم نشر القوات الأمريكية في أفغانستان منذ ما يقرب من 20 عامًا منذ الإطاحة بحكومة طالبان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة.

الآن، الحرب الأطول لأمريكا على وشك الانتهاء، حيث أخلى الجيش الأمريكي أهم مطار له في أفغانستان ، في إشارة إلى أن البنتاغون يخطط لإنهاء انسحابه في غضون أيام.

في وقت سابق من هذا العام، التزمت إدارة بايدن بسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر. لكن العملية كانت أسرع مما كان متوقعًا، ومن المتوقع الآن أن تغادر جميع القوات تقريبًا في الأيام المقبلة.

فيما يلي الأسئلة الرئيسية حول الصراع والجهود المبذولة لحلها ، والإجابة عليها:

سيسحب بايدن جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر 2021.

لماذا الولايات المتحدة في أفغانستان؟

تدخلت القوات الأمريكية في أفغانستان في أكتوبر 2001 ، وشنت غارات جوية ساعدت قوات المقاومة الأفغانية على الإطاحة بحكومة طالبان، التي آوت مقاتلي القاعدة المتورطين في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر.

وبينما تم طرد طالبان من السلطة في العاصمة كابول في 13 نوفمبر 2001 ، احتفظت الحركة بالدعم في المناطق الريفية وبدأت تدريجياً في استعادة قوتها والاستيلاء على الأراضي.

بعد ما يقرب من 20 عامًا من الصراع ، أصبحت طالبان أقوى ما كانت عليه منذ عام 2001 وتسيطر أو تمارس نفوذًا على ما يقرب من نصف أفغانستان.وفق تقرير لـ(washingtonpost)

يخشى العديد من الأفغان من عودة طالبان ذات يوم إلى السلطة في كابول. في ظل حكم طالبان ، فرض المسلحون تفسيرات متشددة للشريعة ومنعوا النساء بشكل أساسي من الحياة العامة.

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ما هي المخاطر مع اقتراب الانسحاب؟

انسحبت قوات الناتو بقيادة الولايات المتحدة من العمليات القتالية في نهاية عام 2014 ، على الرغم من بقاء قوات الناتو على الأرض.

وينظر إلى الفراغ الناتج على نطاق واسع على أنه يسمح لطالبان بالرد على قوات الأمن الأفغانية والاستيلاء على الأراضي.

أراد المسؤولون الأمريكيون تاريخيًا إبقاء القوات في أفغانستان لهذا السبب بالذات، خوفًا من أن يسمح الانسحاب للمسلحين باستخدام البلاد مرة أخرى لشن هجمات على الولايات المتحدة.

مع تقليص الولايات المتحدة لحجم عملياتها، صعدت حركة طالبان الجريئة هجماتها على عواصم المقاطعات الرئيسية ويعتقد الآن أنها تسيطر على ثلث البلاد تقريبًا.

حذر تقييم استخباراتي أمريكي حديث من أن الحكومة الأفغانية قد تسقط في غضون ستة أشهر من رحيل الجيش الأمريكي.

وقال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، الشهر الماضي ، إن أسوأ السيناريوهات قد تشمل حربًا أهلية فوضوية.

وأعرب المدنيون مرارًا وتكرارًا عن مخاوفهم من أنه عندما تنسحب القوات الأمريكية، فإن الأفغان العاديين سيدفعون الثمن ويتركون تحت رحمة طالبان ، التي لا تزال تطمح إلى تشكيل حكومة إسلامية متشددة في كابول.

كم عدد القوات الأمريكية في البلاد؟

في كانون الثاني (يناير) ، قلصت إدارة ترامب العدد الرسمي للقوات في أفغانستان إلى 2500 – وهو أدنى مستوى منذ عام 2001. (الرقم متقلب ، وأكثر من 1000 جندي على الأرض في منتصف أبريل). عارض aisle هذا التغيير ، قائلاً إنه لم يكن من الواضح أنه سيكون هناك ما يكفي من القوة البشرية لعمليات مكافحة الإرهاب الفعالة وأن تخفيض القوات قد لا يكون متسقًا مع شروط اتفاق الولايات المتحدة مع طالبان.

في حين أن هذه الأرقام قد تم تخفيضها بشكل كبير منذ أن أعلنت إدارة بايدن عن خططها للانسحاب ، فمن المتوقع أن يبقى من 650 إلى 1000 جندي في البلاد لحراسة السفارة الأمريكية والمطار.

ما هو الوضع على الأرض؟

تصاعدت أعمال العنف في أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة، وأدت هيمنة طالبان المتزايدة إلى ظهور الميليشيات المناهضة لطالبان وأثارت مخاوف من اندلاع حرب أهلية مكثفة.

استمرت هجمات طالبان في استهداف المدنيين، ونفذت الجماعة بشكل متزايد عمليات قتل واغتيالات مستهدفة. وقتل ما لا يقل عن 11 صحفيا وعاملا إعلاميا في البلاد العام الماضي.

في السنوات الأخيرة ، استغلت جماعات مسلحة أخرى ، بما في ذلك فرع من تنظيم الدولة الإسلامية ، الصراع الفوضوي لمتابعة أجنداتها الخاصة.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن بعض الهجمات الأكثر دموية على المدنيين في العاصمة في السنوات الأخيرة ، واستهدفت في كثير من الأحيان أقلية الهزارة في غرب كابول.

ما وضع محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية؟

بدأت محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان في سبتمبر / أيلول بعد تأخير طويل بعد اتفاق فبراير / شباط 2020 بين الولايات المتحدة لسحب قواتها.

مع لعب واشنطن دورًا رئيسيًا في عملية السلام، ساهم فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) في مزيد من التأخير، كما يشك بعض المحللين، حيث توقعت الأطراف تغييرات محتملة في السياسة الأمريكية.

منذ ذلك الحين ، انقسمت النخبة السياسية في أفغانستان بشدة حول المسار إلى الأمام.

قال عبد الله عبد الله ، المسؤول الأفغاني البارز الذي يرأس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية ، لشبكة CNN يوم الأربعاء إن الأطراف قد أحرزت “تقدمًا ضئيلًا للغاية” وأن المحادثات تمضي “بوتيرة بطيئة للغاية”.

وقد حذر البعض من أن عدم وجود توافق في الآراء بين القادة الأفغان قد يسمح لطالبان بتقديم جبهة موحدة بشكل أكبر وبالتالي اكتساب نفوذ أكبر.

ويخشى المدنيون الأفغان المعارضون لطالبان من أنه إذا قامت الجماعة بتأمين دور في حكومة تقاسم السلطة ، فقد تتولى في النهاية الحكومة في كابول والعودة إلى الحكم القاسي الذي فرضته قبل إزاحتها من السلطة في عام 2001.

كما أعرب مسؤولون أفغان عن مخاوفهم بشأن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية دون التوصل إلى تسوية سياسية قوية.