الإمارات تعرقل اتفاقاً سعودياً مع روسيا.. هل انتهى شهر العسل بين الرياض وأبوظبي؟

يبدو أن العلاقات التي أخذت طابعا حميميا في السنوات الماضية بين الامارات والسعودية قد بدأت في التغير وتتجه نحو أزمة، حيث انتقدت الإمارات اليوم، الأحد، اتفاقا يجري التفاوض حوله بين أعضاء تحالف “أوبك بلس” حول تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي، واعتبرت أن الاتفاق “غير عادل” مطالبة بمراجعة نسب الإنتاج للقبول به.

وأدّى دفع الامارات باتجاه زيادة خط إنتاجها الأساسي إلى خروج اجتماع تحالف الدول المنتجة للنفط عن مساره الأسبوع الماضي، والفشل في التوصل إلى اتفاق، ما يعرض للخطر عملية إدارة تعافي سوق الطاقة بعد جائحة كورونا.

وقال بيان نشرته وكالة أنباء الامارات الرسمية (وام)، “للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خيارا واحدا فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022 وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج”.

اقرأ أيضاً: مغرّد شهير يكشف: الإمارات مررت خبر انسحابها من أوبك ثم نفته لسببين رئيسيين .. ما علاقة السعودية!؟

وتابع البيان نقلا عن وزارة الطاقة: “الاتفاقية الحالية تستمر حتى أبريل 2022 ودولة الامارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد”.

وتضمنت محادثات الجمعة الماضي اجتماعا بين أعضاء أوبك البالغ عددهم 13 دولة بقيادة السعودية، تلاه اجتماع فني ومناقشة بين أعضاء أوبك بلاس البالغ عددهم 23. وتضم المجموعة الأوسع روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم.

الصفقة الروسية السعودية

وقال محللون من “دويتشه بنك” إن المناقشات تعقّدت بسبب قيام الإمارات بالاعتراض في اللحظة الأخيرة على الصفقة الروسية السعودية التي تم التوصل إليها في وقت سابق وهي التمديد حتى نهاية 2022.

وأصرت الإمارات على رفع خط الإنتاج الأساسي بمقدار 0,6 مليون برميل يوميا إلى 3,8 مليون برميل.

طيران الإمارات تعلق رحلاتها من وإلى السعودية

هذا وقررت شركة “طيران الامارات ” تعليق جميع رحلات الركاب من وإلى المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر، اعتباراً من اليوم الأحد، وفق ما أوردت صحيفة “البيان” الاماراتية.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، إن قرار التعليق الذي سيسري اعتبارا من اليوم الأحد، 4 يوليو 2021، في تمام الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي، جاء وفقا لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني السعودية”.

وأشارت إلى أنه “لن يتم قبول المسافرين الذين يصلون إلى السعودية كوجهتهم النهائية في أو بعد 5 يوليو 2021، للسفر في نقطة انطلاقهم الأصلية”.

طيران الإمارات وخيارات إعادة الحجز

وأوضحت البيان أن آخر رحلات “طيران الامارات” من وإلى السعودية بتاريخ اليوم كانت كما يلي:

“دبي، جدة، دبي – EK2805 / EK2806، دبي، الرياض، دبي – EK2817 / EK 2818، دبي، الدمام، دبي – EK2821 / EK2822”.

كما كشفت “البيان” أنه وفقا لـ”طيران الامارات”، “يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال طيران الامارات للحصول على خيارات إعادة الحجز”.

في حين أنه “بالنسبة للحجوزات الملغاة، فإن الشركة توفر خيارين أمام العملاء، وهما الاحتفاظ بالتذكرة لرحلة مستقبلية، أو إعادة حجز الرحلة في تاريخ آخر”.

الخطوط الجوية السعودية

وفي وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية السعودية أنها تعمل على زيادة السعة المقعدية للرحلات من الإمارات إلى المملكة يومي السبت والأحد، داعية جميع العملاء إلى متابعة المستجدات عبر قنواتها الرسمية.

وقال المركز الإعلامي للخطوط السعودية في تغريدة عبر “تويتر”: “تود الخطوط السعودية إحاطة عناية ضيوفها الكرام، بأنه جار العمل على زيادة السعة المقعدية للرحلات من دولة الإمارات الشقيقة إلى المملكة اليوم وغدا”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك