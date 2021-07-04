اليوتيوبر الإماراتي رعد الشلال: إسرائيل رغم أنف الجميع دولة متفوقة (فيديو)

أثارت تصريحات اليوتيوبر الإماراتي، رعد الشلال، والتي أشاد فيها بالاحتلال الإسرائيلي وشجع على التطبيع، تزامناً مع انتقاده حركة حماس الفلسطينية، غضباً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال اليوتيوبر الإماراتي رعد الشلال في مقطع فيديو رصدته (وطن)” إسرائيل رغم أنف الجميع دولة متفوقة بالتكنولوجيا وعندها تقنيات مياه مبتكرة مصر تحتاجها”.

وأضاف الشلال: “إسرائيل دولة تكنولوجية درجة أولى في كل شيء ودولة على أرض الواقع علمها يرفرف على ثلاثة أرباع العالم العربي شئنا أم أبينا الدول معترفة بها”.

وتابع: “بعيداً عن العاطفة أنا انقل صورة حقيقة واقعية للناس ترضيك او ما ترضيك عندك أربع جدران بالأرض والسقف اضرب وين ما يعجبك”.

وفي مقطع فيديو آخر قال رعد الشلال: “إيران عندما تحرك حماس كورقة ضغط للتفاوض والفلسطينيين بلا شك ابطال تضحيات وحماس لا تمثلهم”.

هذا الكائن الاماراتي الصهيوني يقرأ ما تكتبه له المخابرات الاسرائيلية ؟ لاحظوا نظرات عينية باتجاه اليمين #فلسطين #الامارات #الخليج pic.twitter.com/l2ResmPRcx — جمال ريان (@jamalrayyan) July 3, 2021

جمال ريان يتصدى للإماراتي رعد الشلال

الإعلامي الفلسطيني المذيع جمال ريان والذي نشر مقاطع من تصريحات اليوتيوبر الإماراتي رد عليه قائلاً: “يدافع هذا الصهيوني عن إسرائيل وكأنها الامارات “غصب عنه” فهي الحاكم الفعلي لمستعمراتها في الإمارات، وإلا أعادوه إلى العراق من حيث أتى”.

وأضاف: “هذا الكائن الاماراتي الصهيوني يقرأ ما تكتبه له المخابرات الإسرائيلية؟ لاحظوا نظرات عينية باتجاه اليمين”.

غضب على مواقع التواصل الاجتماعي

وفي السياق، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات اليوتيوبر الإماراتي، معتبرة أن ذلك يأتي تنفيذاً لسياسات حكام الإمارات في الترويج للتطبيع مع إسرائيل.

وقال إبراهيم: “إذا كان الكيان الصهيوني متفوق تكنولوجيا فهذا لا يعطي لوجودها الشرعية انها كيان غاصب محتل لأرضي سأظل اقاوم واقاوم لتعود ارضي لي، انت مهزوم ومعجب بهذا الكيان اعطيه ارضك يا نذل”.

اذا كان الكيان الصهيوني متفوق تكنولوجيا فهذا لايعكي لوجودها الشرعية انها كيان غاصب محتل لارضي ساظل اقاوم واقاوم لتعود ارضي لي .انت مهزوم ومعجب بهذا الكيان اعطيه ارضك يانذل — ابراهيم (@ibrahimfakhra) July 3, 2021

وعلق آخر: ” لص يدافع عن لصوص أغلب اختراعات وأشياء نسبها الموساد لشعبه سرقت او اشتريت من الاخرين بمساعدة الموساد بعيدا عن العاطفة”.

لص يدافع عن لصوص اغلب اختراعات و اشياء نسبها الموصاد لشعبه سرقت او اشتريت من الاخرين بمساعدة الموصاد بعيدا عن العاطفة — hocine benyettou (@BenyettouHocine) July 3, 2021

الرادع الجزائري قال: “اسم الامارات الصهيونية أصبح عندنا في المغرب العربي مألوفاً نطقاً وواقعياً، فضلاً عن ذبابها الالكتروني محرّف الرأي العام”.

اسم الامارات الصهيونية اصبح عندنا في المغرب العربي مألوفاً نطقاً وواقعياً . فضلاً عن ذبابها الالكتروني محرّف الرأي العام — الرادع الجزائري (@YPuYjWFL3SJzQMj) July 3, 2021

وقال زهير الهناهي: “لو رأي هؤلاء الذين تجردوا من هويتهم العربية وكان رأيهم حول القضية الفلسطينية يأخذ أهمية لدى الشعوب العربية صدقني لكنت دفنت فلسطين في القرن الماضي”.

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واستدرك بالقول: “لكن الحمد لله أن رأيهم لا يمثل سوى مجموعة صغيرة من صهاينة الخليج ولا يصدقه أي عربي لذلك لا تهتم به فلينبح كما يشاء”.

عزيزي @jamalrayyan لو رأي هؤلاء الذين تجردوا من هويتهم العربية وكان رأيهم حول القضية الفلسطينة يأخذ أهمية لدى الشعوب العربية صدقني لكنت دفنت #فلسطين في القرن الماضي لكن الحمد لله أن رأيهم لا يمثل سوى مجموعة صغيرة من صهاينة الخليج ولا يصدقه أي عربي لذلك لاتهتم به فلينبح كما يشاء https://t.co/FOoK0kbdda — زهير الهناهي Zuhair Al-Hanahi (@zhauramun) July 3, 2021

اللائحة الحمراء

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “معاريف” العبرية عن السبب الذي دفع إسرائيل لعدم وضع الإمارات على “اللائحة الحمراء”، على الرغم من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا فيها.

ولفتت الصحيفة في التقرير الذي أعده “جاكي حوكي” إلى أن الاعتبارات السياسية والاقتصادية هي من تحول دون إعلان إسرائيل عن الإمارات دولة “حمراء”.

ويأتي ذلك على الرغم من أن معدلات الإصابة بكورونا في الإمارات تبلغ ستة أضعافها في إسرائيل، إلا أن حكومة تل أبيب لا تلزم القادمين من أبوظبي أو دبي بالعزل.

واستدرك التقرير أن الولايات المتحدة حذرت مواطنيها أخيراً من زيارة الإمارات بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا فيها.

إسرائيل والإمارات يجمعهما حالياً “غرام”

ولفتت الصحيفة إلى أن كلاً من إسرائيل والإمارات يجمعهما حالياً “غرام”، وأن العلاقات بينهما تطورت في الأسابيع الأخيرة بشكل كبير.

مشيرة إلى أن الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي وزير الخارجية الإسرائيلي يئير لبيد إلى أبوظبي تمثل عهداً جديداً في العلاقات، يمكن وصفه بـ “عهد ما بعد نتنياهو”.

مقال “غزل” مشترك بقلم لابيد وعبدالله بن زايد

هذا وتواصل دولة الإمارات سقوطها في وحل التطبيع بصورة فجة تستفز الفلسطينيين والنشطاء العرب، حيث لم يتوقف التطبيع عند حدود الإعلان عنه وفقط بل دخل مراحل حميمية مع دولة الاحتلال.

وفي هذا السياق وبعد الزيارة التي أجراها يائير لابيد، وزير خارجية الاحتلال في الإمارات الأسبوع الماضي والتي تعد أول زيارة من نوعها، نُشر مقال مشترك لكل من وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد ونظيره بحكومة الاحتلال في صحيفة “يديعوت” العبرية.

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